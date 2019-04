Kladno - Hokejisté Kladna získali v baráži o extraligu na třetí pokus první body a hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr byl šťastný, že byl tým za výkon konečně i odměněn. Podle sedmačtyřicetiletého druhého nejproduktivnější hráče historie NHL totiž ani v minulých zápasech s Chomutovem (0:2) a Pardubicemi (0:5) nehráli Středočeši špatně.

"Já si myslím, že některé výsledky byly až nespravedlivé. V prvním zápase v Chomutově jsme měli hodně ze hry, ale nedali jsme gól a prohráli jsme 0:2. Ani doma proti Pardubicím to nebyl takový rozdíl na 0:5. Nejhorší na tom ale je, že ztratíš víru a sebevědomí. Dneska to byl zápas, který jsme museli udělat," řekl Jágr novinářům.

"Jsme rádi, že se nám podařilo dát první gól. To byl taková úleva a pak už jsme to dohráli. Šancí jsme měli dost, nevyužili jsme je, nechali jsme je trochu déle, než bylo potřeba, ale jsme samozřejmě rádi za první body," uvedl Jágr, který sice nebodoval, ale byl na ledě u obou branek.

Bylo podle něj těžké se otřepat ze dvou ztracených zápasů ve třetím duelu v šesti dnech, navíc po předchozím play off první ligy. "Byla znát strašná únava, aspoň u mě. Doufám teda, že i u ostatních, jinak by na tom byli o hodně líp než já, což si nemyslím," smál se Jágr. "Baráž je opravdu náročná, každý zápas v ní je jako číslo sedm. Není čas na oddech. Víš, že musíš vyhrát, neříkám všechny, ale hodně moc zápasů, abys postoupil. Je to fyzicky i psychicky hodně náročná soutěž."

Na ledě strávil 18 minut a 31 sekund, ale necítil se dobře. "Dneska nejhůř, co jsem se cítil. Prostě únava. Nohy, síla - všechno to odchází rychle. Vím ale, že to bude nahoru dolů. Nedá se nic dělat. Říkal jsem Plekymu (Tomáši Plekancovi), ať mi to moc nedává. I Zikymu (Ladislavu Zikmundovi) jsem to říkal. Snažil jsem se pomoct jinak než hokejem," uvedl Jágr.

Kladenští se trefili ve 12. minutě třetího zápasu v baráži vůbec poprvé. "Ta přesilovka nám pomohla. Tonda Melka výborně vystřelil a trošku to z nás spadlo. Udělali jsme pár změn v sestavě, to taky pomohlo. Byl to nový vítr do mužstva," prohlásil Jágr.

Po neúspěších s extraligovými celky Kladno poprvé uspělo se sokem, který se stejně jako Rytíři snaží o postup z první ligy. "Každé mužstvo hraje úplně jinak a odlišným stylem. Extraligové týmy o hodně chytřeji. Jsou silnější u mantinelu i v předbrankovém prostoru, stačí jim díky jejich šikovnosti míň šancí na vstřelení gólu," porovnal Jágr.

"Zase ale tolik nebruslí, spíš si drží systém, a když nemají potřebu napadat, tak prostě nenapadají. Prostě hrajou chytře, a když nic nemají, stáhnou se a šetří síly, aby měli šance v rozhodujících momentech. To my takhle nehrajeme. Ale nemám pocit, že kdybychom začali hrát stejným stylem jako extraliga, pomohlo by nám to," uvedl.

Roli v duelech s Chomutovem i Pardubicemi podle Jágra také hrál fakt, že oba soupeři v utkání vedli. "Ono by to bylo trochu jiné, kdybychom dali gól jako první, ale to se nám nepodařilo. Skóre 0:7 bylo nespravedlivé. Na druhou stranu nám spousta lidí přestala věřit, z nás to spadlo a po dnešním utkání jsme zpátky ve hře," dodal Jágr.