Jágr s Plekancem spřádají plány, jak vrátit mládež Kladna na dřívější úroveň

Kladno - Legendy Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec spřádají plány, jak pozvednout v Kladně hokejovou mládež. Jágr z pozice majitele středočeského klubu, který byl v minulosti vyhlášenou líhní, z níž řada hráčů později zářila v NHL, přiznal, že současnou situaci vnímá jako ostudnou. A věří, že nápravu by mohla přinést brzká budoucnost, kdy se začne u mládeže Rytířů angažovat právě Plekanec.

"Chceme dostat kladenskou mládež zase na úroveň, jaká byla dřív. To je pro mě ten největší cíl. A je pro mě trochu ostuda, že se nacházíme tam, kde se momentálně s mládeží nacházíme. Určitě dojde v tomto ohledu k velkým změnám," řekl Jágr v rozhovoru s novináři během dnešní Školy hokejových talentů v Kladně, kempu malých hráčů, jehož jsou spolu s Plekancem ambasadory.

Zásadní změnou by mělo být už jen Plekancovo zapojení. "Jsme s Plekym právě z toho důvodu hlavně v poslední době v daleko větším kontaktu. Jsme pořád na telefonu, protože řešíme mládež. A Pleky se chce angažovat ve velice důležité roli, že by to měl i řídit. A věřím, že to tak bude už od příští sezony," nastínil Jágr záměry obou legend.

"To ale neznamená, že už nebude příští rok dál hrát. Já věřím, že ano, i když to bude těžké. Věřím, že spousta trenérů zůstane, někteří ne, ale přijdou noví, kteří se tomu budou chtít věnovat. Chceme to každopádně nastavit úplně jinak, než to bylo doteď. Je to pro nás takový restart, nic jiného nám ale nezbývá. Pokud chceš být nejlepší do určité doby, tak to musíš změnit," dodal Jágr.

"Moje kariéra nebude trvat do padesáti, takže je to něco, co by mě do budoucna možná bavilo. Začínám se rozhlížet, jak to vypadá v mládeži. Ať u nás na Kladně nebo celkově. Je to něco nového. Byl jsem párkrát s dětmi a musím říct, že mě to docela bavilo. Takže by mě možná bavilo s nimi začít a třeba i dělat celou dobu. Nedokážu teď říct, když zatím ještě hraju. Ale snažím se do toho proniknout," řekl Plekanec.

Oba velikáni považují za velmi důležité, když mají děti při tréninku kolem sebe skutečně velké hráče, k nimž třeba i vzhlíží či vzhlížely. "Vzpomínám si jako dítě, když jsem viděl hráče na Kladně. Chodili na tréninky, občas za námi někdo přišel, pamatuju si to do dneška. Mě trénoval pan Mach. Později tam byli Pavel Patera, Martin Procházka, lajna s Otou Vejvodou. Pro mě to byl velký zážitek," vzpomínal Plekanec.

"Třeba to i dnes ty děti budou mít stejně. A vzpomenou si, když budou hrát výš, že s nimi nějaký hokejista byl. Takže si myslím, že je to pro ně hrozně důležitý. Dostat trenéry, kteří to sami hráli, k dětem, je podle mého ideální varianta," domnívá se Plekanec.

"Budeme se snažit s tím něco udělat. Byl bych rád, kdybych mohl říct, že za pět sedm let budeme mít nejlepší mládež v republice, což by měl být náš cíl, protože když jsem z Kladna odcházel, tak to tak bylo. Bohužel v těch posledních letech se nám to nedaří," přiznal Jágr.

"Na druhou stranu si ale myslím, že když tady budeme mít talentované děti v dorostu či juniorech, mají určitě větší šanci dostat příležitost v 'áčku', než je tomu v jiných týmech. My to opravdu chceme mít postavené na těch odchovancích a nemůžeme si dovolit kupovat drahé a hotové hráče. Budu tím nejšťastnějším, pokud se nám to povede. Byla by to i ta nejlevnější varianta," doplnil Jágr.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL si nemyslí, že problém v nedostatku hokejových talentů spočívá jen v lákadlech dnešní doby. "Možná to vidím jinak než ostatní. Je to spousta věcí dohromady, kde je problém," podotkl Jágr.

"Většina lidí to hází na děti, že ztratily pohyb. To si ale nemyslím. Jasně, není to jako dřív, ale podle mě je to hodně v trenérech. Jde o to, aby trenéři k tomu lépe přistupovali, aby byli více akční. Věřím, že spousta problémů se může zachránit kvalitou trenérů. Jenže zároveň ne každý chce dělat trenéra, protože to není tak finančně ohodnocené. Tam je zakopaný pes. Musíš se obětovat. Není to snadné," připustil Jágr.

S jejich plány souvisí i baráž, která jejich tým čeká. Je důležité pro budoucnost klubu, aby se udržel v extralize. "Každé dítě potřebuje vzory a mít ty nejvyšší cíle. Každý by měl mít za cíl extraligu, reprezentaci a pak možná NHL, jak jsme to měli i my. Z tohoto pohledu to bude důležité. Člověk to nehraje jen sám pro sebe. Je zodpovědný všem hráčům, kteří přijdou po něm, a to včetně těch dětí," prohlásil Jágr.