Jágr rozhodl dvěma góly o první prohře Liberce

Kladno - Hokejisté Kladna zdolali v dohrávce 7. kola extraligy dosud neporažený Liberec 5:3 a dvěma góly včetně vítězného to zařídil sedmačtyřicetiletý majitel Rytířů Jaromír Jágr. Rozhodl v čase 58:39 dorážkou do odkryté branky, dvakrát za vítěze skóroval také obránce Brady Austin.

Utkání předcházela minuta potlesku na počest zesnulého zpěváka Karla Gotta. Do obrany Rytířů se vrátil po dvou zápasech André Lakos, v útoku nahradil Martina Réwaye Antonín Melka. Liberci chyběl útočník Libor Hudáček, místo něhož se posunul do první formace Jan Ordoš a do hry se dostal devatenáctiletý Jan Šír.

Rytíři začali náporem, už v první minutě mohli otevřít skóre Zikmund a Stach, ale Peters Bílé Tygry podržel. Domácí sice měli převahu, ale v páté minutě při Lakosově trestu inkasovali. Od modré čáry se trefil Kotvan, který využil clony před Godlou. Odpovědět mohli hned vzápětí Strnad i Stach a v 10. minutě pomohla Petersovi po Melkově zakončení pravá tyč.

Hosté se následně ubránili při Šmídově vyloučení, ale ve 14. minutě už Kladno vyrovnalo. Jágr si vyměnil puk se Stachem, jeho první pokus přes bránícího Šmída Peters vyrazil, ale sedmačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se puku znovu zmocnil a zblízka skóroval.

V 16. minutě se dostal před Godlu Odroš, ale kladenský gólman zasáhl. O chvíli později ale oklamal Barinku Marosz a nadvakrát už Godlu překonal. Vyrovnal mohl ještě v úvodním dějství Redlich, který vyřešil individuálně přečíslení dvou na jednoho, Peters ale zasáhl betony.

Hned v úvodu druhé části se snažil překvapit Zikmund zpoza branky libereckého gólmana, který ale puk u levé tyče chytil. Sudí Roman Svoboda s Úlehlou si pak museli počkat na dvojí přezkoumání situace u videa. Kladno odolalo při dalším Lakosově vyloučení a ani Rytíři Kotvanův faul nepotrestali.

Potom se předvedl Valský, který v Kladně hostuje právě z Liberce. Nejdříve dvakrát zahrozil sám a ve 33. minutě vytvořil šanci pro Stacha. Na druhé straně neměl přesnou mušku Ordoš.

V úvodu třetí třetiny se Kladno ubránilo při Nashově pobytu na trestné lavici. V 47. minutě zneškodnil Godla Zacharův pokus z pravého kruhu. Za dvě minuty měl po Redlichově přihrávce možnost Machač, ale Peters jeho bekhendové zakončení zneškodnil.

V 52. minutě po kombinaci se Zikmundem nepřekonal libereckého gólmana Jágr a po jeho další práci před brankovištěm byl faulován před odkrytou brankou Zikmund. V následné přesilové hře už vyrovnal ranou od modré čáry Austin. A hned vzápětí mohl otočit stav Bláha, ale Peters zasáhl betonem.

Kladno se radovalo v 58. minutě, kdy se při signalizované výhodě trefil znovu od modré čáry Austin. Za 29 sekund sice vyrovnal při power play Birner, ale za dalších 27 vteřin strhl vedení zpět na stranu domácích Jágr. Kladenskou výhru ještě pojistil do prázdné branky Valský.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Myslím si, že jsme byli první dvě třetiny lepší, ale bohužel jsme tam shořeli na naší koncovce. Šancí jsme tam měli dost, ale ty jsme neproměňovali. Liberec tam z minima vytěžil dva góly a po dvou třetinách vedl. Byli jsme rádi, že se nám to povedlo otočit, ale pak jsme bohužel dostali na 3:3. Naštěstí jsme ještě znovu dokázali dát gól a vyhrát. Naše první dva zápasy v sezoně nebyly podařené, ale už od toho třetího v Karlových Varech, i když jsme tam prohráli 3:7, tak se hra začala lepšit. Myslím, že dnes jsme podali nejlepší výkon."

Patrik Augusta (Liberec): "Gratuluji soupeři k výbornému výkonu. My jsme od prvního střídání byli horší a nepodali jsme takový výkon, jaký jsme si představovali. Soupeř hrál výborně. Je bruslivý a tady na malém hřišti nám dělal spoustu problémů při forčekingu. My jsme nezvládali hru v obranném pásmu, dostávali jsme se pod tlak. Díky brankáři (Justinu Petersovi) jsme po dvou třetinách drželi slušný výsledek. Paradoxně ve třetí třetině, kdy jsme hru trošku učesali, tak potom rozhodlo jedno oslabení. Kladno mě nepřekvapilo, viděli jsme jeho zápasy a věděli jsme, jak houževnatý a dobře bruslící tým proti nám bude stát."

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 5:3 (1:2, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 14. Jágr (Stach), 54. Austin (T. Kaut, Zikmund), 58. Austin (T. Kaut), 59. Jágr (Austin), 60. Valský (Zikmund) - 5. Kotvan (Marosz), 17. Marosz (Filippi, Hanousek), 59. Birner. Rozhodčí: R. Svoboda, Úlehla - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 4416.

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, A. Lakos, Kehar, Barinka, Smetana - Jágr, Stach, Zikmund - Redlich, P. Machač, J. Strnad - Valský, T. Kaut, O'Donnell - Hajný, Melka, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Liberec: Peters - Graborenko, Šmíd, Kotvan, Knot, Hanousek, Derner, Havlín - Ordoš, Bulíř, Birner - Lenc, Filippi, Marosz - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - J. Vlach, A. Musil, Šír. Trenéři: Augusta a Jiří Kudrna.

Tabulka:

1. Mladá Boleslav 7 4 2 0 1 25:13 16 2. Třinec 9 5 0 1 3 35:25 16 3. Liberec 7 4 2 0 1 37:30 16 4. Brno 7 4 1 1 1 17:11 15 5. Plzeň 7 4 0 1 2 26:21 13 6. Vítkovice 8 3 1 2 2 22:25 13 7. Olomouc 8 3 1 2 2 19:22 13 8. Hradec Králové 7 4 0 0 3 22:23 12 9. Sparta Praha 6 2 1 1 2 25:24 9 10. Karlovy Vary 7 3 0 0 4 21:22 9 11. Kladno 7 2 1 1 3 21:28 9 12. Zlín 7 1 0 0 6 17:25 3 13. Litvínov 6 1 0 0 5 10:18 3 14. Pardubice 7 1 0 0 6 12:22 3