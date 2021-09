Jágr: Pro psychiku je dobré, že jsme favoritem na sestup a můžeme jen překvapit

Kladno - Hrající majitel extraligového Kladna Jaromír Jágr věří, že Rytíři mají dost silný tým na to, aby i po sezoně zůstali mezi domácí hokejovou elitou. Pozici outsidera, která je týmu s řadou zámořských posil přisuzována, bere jako motivaci navíc s pozitivním vlivem na psychiku.

Z devíti zápasů v přípravě Kladenští šestkrát zvítězili. Jágr však tento fakt bere s nadhledem. "Byly to pořád jen přípravné zápasy. Já tomu týmu věřím. Byl bych sám proti sobě, kdybych mu nevěřil. I to, že nás všichni považují za největšího favorita na sestup, je z pohledu psychiky dobré, že můžeme jen překvapit. Ale pořád je to jen v našich rukách," řekl v rozhovoru s ČTK.

Připustil, že trenéři nemají k dispozici široký kádr. "Vždycky se směju tomu, že ve všech jiných klubech si hráči stěžují na malý prostor na ledě, u nás si stěžují, že ho mají hodně. Je to těžký. Když máš širokou soupisku s pěti lajnami, pořád je někdo nespokojený a atmosféra v tom klubu není mnohdy dobrá. My zase sháníme, abychom kádr doplnili. Má to něco do sebe. Když jsme všichni zdraví, je to OK, ale když se někdo zraní, je to už horší," netajil Jágr.

Sezonu s 15 účastníky a hrozbou sestupu až pro dva týmy nebere jako nikterak mimořádnou. "Rozhoduje se na ledě. Ta pravidla jsou daná dopředu a je spíš problém s diváky, že si lidé odvykli chodit na hokej. Spousta se jich stále bojí, někteří nechtějí jít, protože musíš být buď očkovaný, nebo mít v pořádku testy. Ztěžuje jim to možnost na stadion jít, a to na jakýkoliv sport. Na jednu stranu to chápu, na druhou je to samozřejmě škoda," konstatoval Jágr.

"My to pak máme ještě o to těžší, když musíme hrát v Chomutově. Chceme dostat Kladeňáky na zimák, ale musí podstoupit všechna tato opatření a ještě za námi dojíždět přes hodinu na stadion jinam. Je to všechno divné, ale nedá se nic dělat. Sotva to změníme. Těžko říct, kolik jich bude jezdit. Potřebujeme minimálně tisíc diváků, abychom pokryli alespoň náklady, spíš ještě o něco víc. Není to z té ekonomické stránky vůbec snadné," dodal.

"I z nižších soutěží je vidět, že když bude sestupovat čtyři pět týmů, tak je ten strach obrovský. Je znát, jak všichni v Chance lize hledají hráče. Když se nám teď někdo zranil a někoho jsme chtěli půjčit, tak najednou to byl pro všechny problém. Také chtějí mít dobrý start do soutěže. Na jednu stranu je chápu, ale je to taková džungle, v níž se každý snaží akorát přežít. Těžko čekat od někoho nějakou pomoc," prohlásil Jágr.

Vybírat na hráčském trhu nebylo letos snadné, což potvrdily hlasy z mnoha klubů. "I ty bohaté kluby, které si mohou dovolit nejlepší české hráče, stejně jdou a dají přednost třeba slovenským hráčům, když to vezmeme třeba na příkladu Brna. Jdou po kvalitě. Pro hráče samotné by to mělo být určité měřítko, že i bohaté kluby dají přednost někomu ze zahraničí. My jsme však byli v trochu jiné situaci - trh už byl rozebraný a my jsme to museli doplnit," řekl devětačtyřicetiletý Jágr.

Připomněl v této souvislosti i poslední sestup Rytířů z extraligy na konci sezony 2019/20, kdy tým promarnil více než slibný náskok a definitivně přišel o účast mezi elitou porážkou v posledním kole.

"Tam přišlo období, kdy Petr Dědek přišel do Pardubic a vzal řadu nových hráčů. Litvínov, který má za sebou Vervu, reagoval podobně. A my jsme byli v situaci, kdy jsme si to nemohli dovolit. Měli jsme ten náskok, tak do toho zkrátka nechceš zasahovat. Kdybychom zasáhli, třeba by to dopadlo stejně, nikdy nevíš," přemítal Jágr.

Zásadní byla podle něho jiná věc. "Já si hlavně myslím, že nás zničilo, když už během té sezony někteří hráči podepsali jinam, což je podle mého názoru to nejhorší, co se v téhle lize děje. I když by ten hráč měl být profesionál, už má hlavu jinde. Tohle je špatně nastavené ve stylu 'ať si každý dělá, co chce'. Každý pak řekne, že to dělají všichni. V pořádku, dělají to všichni, ale i dobré kluby pak zjišťují, že jejich dobrý hráč podepsal jinam, jsou na něj naštvaní a třeba ho pak ani nestaví. Přitom jde třeba i o toho nejlepšího hráče," řekl Jágr.

"Asi to tu bylo vždycky, ale z mého pohledu by manažeři i kluby měli dostat z hráče maximum po celou dobu, co ho platí. Myslím, že si tím všichni nadělají do vlastního hnízda. Vím, že to je hrozně těžké, protože to vždycky někdo nějak obejde. Asi jsem v takových věcech utopista, ale musím říct, že v Americe je to jasně dané a týmy to dodržují. Volný hráč jsi až v červenci. A nikdo to neporuší. Jsou daná pravidla, berou to prostě jinak," uvedl druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.