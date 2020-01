Jágr při návratu čtyřmi body pomohl Kladnu porazit Spartu 8:4

Praha - Jaromír Jágr v prvním utkání od konce listopadu pomohl Kladnu v 36. kole extraligy čtyřmi body za dva góly a dvě nahrávky zvítězit na ledě dosud vedoucí Sparty 8:4. Čtyři asistence zaznamenal obránce Rytířů Brady Austin. Pražané, kteří prohráli poprvé po pěti utkáních, v 28. minutě vedli 4:2, ale hosté šesti brankami mezi 29. a 54. minutou obrátili stav a posunuli se na desáté místo.

Jágr si 29. listopadu v domácím utkání právě se Spartou zranil přitahovače a následně vynechal 12 utkání. Na straně Pražanů se po jednozápasové absenci vrátil Růžička.

První vzájemný duel v sezoně v O2 areně vytvořil díky 17.220 divákům extraligový rekord v zápase hraném v hale. Tentokrát se v libeňské hale sešlo 14.016 fanoušků, kteří viděli skvělý nástup domácích. Po 86 sekundách od úvodního buly skóroval ve čtvrtém utkání za sebou Košťálek, se 13 góly nejlepší střelec mezi obránci.

Kladno srovnalo v deváté minutě z přesilové hry. Jágr nejprve z kruhu Sedláčka neprostřelil, poté ale přihrál na modrou Austinovi, jehož střelu usměrnil do sítě Zikmund.

Domácí odpověděli za 83 sekund, poté co Řepík před brankou využil Tomáškovu nabídku. Rytíři zareagovali o necelé dvě minuty později. Sedláček nezkrotil Austinovu střelu a Melka z dorážky srovnal. Vedení vrátil sparťanům v 18. minutě Říčka, jenž po Růžičkově přihrávce propálil Godlu.

V 28. minutě navýšila Sparta náskok. Godla neudržel Kalinovu střelu a Říčka podruhé za sebou zaznamenal dvougólový zápas. Hosté ale poté nasázeli šest branek. Dvoubrankové manko smazali ještě v prostředním dějství. Jen 34 sekund po Říčkově zásahu propadlo Sedláčkovi za zády O'Donnellovo zakončení a ve 34. minutě vyrovnal Vampola, který tečoval Austinovu střelu.

Obrat Rytířů dokonal ve 44. minutě v početní výhodě Jágr, který překonal Sedláčka střelou z pravého kruhu do horního růžku. Potom skóroval z mezikruží Bláha a v polovině třetí části se z dorážky prosadil opět druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL Jágr. Čtyři body v extraligovém souboji zaznamenal poprvé od 30. prosince 2012. Konečný výsledek stanovil v oslabení do prázdné branky Strnad.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Gratuluji Kladnu k výhře. V první a druhé třetině jsme hráli s energií, vytvořili jsme si dostatek šancí. Kladno vstřelilo góly, které ho udržely ve hře. Ve třetí části odvedli skvělou práci v přesilovkách, dobře si je načasovali, a to byl rozhodující faktor. Za stavu 4:2 jsme měli hodně šancí, abychom zápas dovedli do vítězství. Co mám říct k Jágrovi, když už o něm bylo vše řečeno? Je to výjimečný hráč, jedinečný svého druhu. Dal dva skvělé góly, puk ho poslouchal. Poprvé se prosadil díky povedené střele, podruhé se k němu kotouč odrazil. Když bude nadále dostávat takové puky, vstřelí mnohem více branek."

David Čermák (Kladno): "S výsledkem jsme moc spokojení. První třetina z naší strany nebyla dobrá, pustili jsme Spartu do vedení a dělali jsme zbytečně moc chyb. Ve druhé třetině nám Sparta odskočila na dva góly, ale naštěstí jsme rychle snížili. Potom si myslím, že jsme byli lepším týmem. Přesilovky nás potěšily. Během sezony se nám moc nedaří. Proti Plzni jsme je sehráli velmi špatně, ale dneska jsme z nich dali tři góly. Jaromír (Jágr) šel do zápasu s tím, že by chtěl chodit hlavně na přesilovky. Všichni vědí, že umí podržet puk a pětka je hned klidnější. Přesilovky dnes vypadaly mnohem lépe."

HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 4:8 (3:2, 1:2, 0:4)

Branky a nahrávky: 2. Košťálek (Rousek, Kudrna), 11. Řepík (Tomášek, T. Dvořák), 18. Říčka (V. Růžička, Pech), 28. Říčka (Kalina, Pech) - 9. Zikmund (Austin, Jágr), 13. Melka (Austin), 29. O'Donnell (T. Kaut), 34. Vampola (Austin, Jágr), 44. Jágr (Zikmund, O'Donnell), 47. Š. Bláha (Stach), 50. Jágr (Austin, Vampola), 54. J. Strnad. Rozhodčí: Pražák, Micka - Frodl, Kajínek. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 14.016.

Sestavy:

Sparta: J. Sedláček - Kalina, Blain, Jurčina, Piskáček, T. Dvořák, Košťálek, od 21. navíc Poizl - Řepík, Tomášek, Smejkal - Rousek, V. Růžička, Kudrna - Forman, Pech, Říčka - Dvořáček, Sukeľ, Vitouch. Trenér: Krupp.

Kladno: Godla - B. Nash, Austin, Kehar, A. Lakos, Barinka, Romančík - Jágr, Vampola, Zikmund - Redlich, P. Machač, J. Strnad - Melka, T. Kaut, O'Donnell - Š. Bláha, Stach, Valský. Trenéři: D. Čermák a Lidický.