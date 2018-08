Ústí nad Labem - Hvězdný útočník Jaromír Jágr nastoupil na ledě Ústí nad Labem poprvé v přípravě na novou sezonu za prvoligové Kladno. Šestačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se v utkání bodově neprosadil a Rytíři prohráli 4:6. Jágr sehrál celý zápas poprvé od 14. února, kdy se představil v barvách Kladna v prvoligovém utkání na ledě Slavie.

O tři dny později v domácím duelu s Havířovem opustil led po zákroku Marka Sikory už ve třetí minutě otřesený a především si obnovil zranění kolena. Potom nastupoval jen na úvodní vteřiny, aby nasbíral nutné starty pro účast v baráži o extraligu. V té ale nakonec nestihl ani jeden zápas.

V Ústí se zařadil na pravé křídlo první formace po boku Petra Vampoly, který nastoupil za Rytíře po letním příchodu poprvé, a Adama Kubíka. Pro Rytíře to byl pátý přípravný duel, Jágr se objevil poprvé.

"Chci začít hrát co nejdříve, jedině tak se do toho dostanu. Bude to trápení, ale i výzva. A moje motto? Být zítra lepší než dneska," uvedl Jágr na twitterovém účtu Kladna před duelem.

Jeho vystoupení přilákalo v Ústí nad Labem do hlediště 1451 diváků. Olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný světový šampion a držitel dvou prstenů za vítězství ve Stanleyově poháru předvedl několik pohledných akcí, ale na ledě nebyl u žádné vstřelené ani inkasované branky.