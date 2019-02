Kladno - Hokejisté Kladna získali v 58. kole první ligy jistotu první čtyřky po základní části, poté co s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem v sestavě porazili předposlední Ústí nad Labem 3:2. První domácí start sedmačtyřicetiletého Jágra po návratu na led přilákal do ochozů 3831 diváků a majitel středočeského klubu je nezklamal. Stejně jako Plekanec si připsal dvě asistence.

V deváté minutě Jágr v přesilové hře nahrál z pravého kruhu na druhou stranu Jiřímu Říhovi a ten otevřel skóre. Hosté sice dokázali v první třetině vyrovnat na 1:1, zbytek utkání ale patřil Rytířům. V úvodu prostřední dvacetiminutovky vstřelil vítěznou branku Šimon Jelínek, u jehož trefy asistoval Plekanec.

Rovněž třetí gól v 47. minutě přidalo Kladno v početní výhodě. Jágr u modré čáry udržel puk a přihrál ho Brendonu Nashovi, jehož střelu dorazil do sítě Petr Vampola. Poté se útočník Rytířů Patrik Machač neprosadil z trestného střílení. Slovan upravil stav dvě sekundy před koncem zápasu. Rytíři zvítězili v pátém utkání za sebou.

Vedoucí Jihlava rozstřílela Benátky nad Jizerou 8:2 a doma uspěla pošesté v řadě. Středočeši vyrovnali ve 24. minutě, ale Dukla do konce druhé části odskočila do vedení 4:1. Hosté se znovu prosadili zkraje třetí třetiny, jenže Dukla už jim nic jiného nedovolila a přidala čtyři branky. Tři body zaznamenali útočníci Matěj Pekr (2+1) a Josef Skořepa (0+3). V čele tabulky má Jihlava náskok deseti bodů na druhý Vsetín.

Valaši zvítězili v Edenu nad Slavií 5:3 a triumfovali popáté za sebou. Proti Pražanům skórovalo pět různých střelců. Svěřenci Jiřího Dopity mají tříbodový náskok na České Budějovice a Kladno. Slávisté prohráli čtvrtý duel v řadě.

Pátá výhra po sobě se podařila také Českým Budějovicím, které zdolaly Frýdek-Místek 5:2. Motor rozhodl až ve třetí části, v níž nasázel Rysům čtyři branky. O dvě se postaral útočník Miloslav Čermák. Z deváté příčky chybějí Frýdku-Místku dva body na osmé Litoměřice, které si z Prostějova odvezly prohru 2:4.

Jestřábi se radovali z třetího triumfu za sebou a jsou šestí, naopak Stadion prohrál počtvrté v řadě a promarnil možnost vytvořit si na poslední postupové pozici pro play off dostatečný náskok.

Přerov v domácím prostředí nestačil na Porubu 3:4 po samostatných nájezdech, ale bodoval ve dvanáctém duelu za sebou. Na úspěchu ostravského celku se nejvíc podílel útočník Ivan Ďurač, jenž dal gól ze hry a dvěma proměněnými nájezdy přisoudil svému týmu prémiový bod.

Třebíč si z ledu poslední Kadaně odvezla tři body za vítězství 8:3. Horácká Slavia ovládla poslední dvacetiminutovku, v níž nasázela pět branek. Čtyřmi body za gól a tři nahrávky zazářil útočník Robert Havlát. Další útočník Lukáš Nedvídek posbíral o bod méně za dvě trefy a přihrávku a zadák Lukáš Forman asistoval u tří branek. Trhači nezvládli 23. utkání v řadě, naposledy uspěli 10. prosince proti Benátkám nad Jizerou (4:3).

První domácí zápas Jágra po roce a třech dnech přilákal do ochozů kladenského stadionu 3831 diváků. Sedmačtyřicetiletý olympijský vítěz z Nagana patřil od začátku k nejaktivnějším hráčům na ledě a bavil skvělou souhrou především s dalším velikánem Tomášem Plekancem. Stejně jako v pondělí je v útočné formaci doplnil Antonín Melka.

"Samozřejmě mi moc pomáhá, že jsem na ledě s 'Plekym'. Sehráli jsme spolu spoustu utkání, ví, co mi vyhovuje, jak si najet... Nebojí se vzít puk zpátky a akce znova rozjet, když není kudy rozehrát, nepanikaříme, nesnažíme se jenom odevzdat puk, protože tam není nikdo otevřený. S ním je výhoda, že máš puk víc na holi a nemusíš tam lítat nahoru dolů jak mladej blázen a honit puk. Takhle si tempo určuješ ty," řekl Jágr novinářům.

Celkem odehrál 17 minut a 58 vteřin - o sedm sekund více než v Havířově - a byl na ledě u všech gólů Rytířů. Hned zkraje nevyužil Jágr kvůli nepřesnému zakončení dvě příležitosti, přičemž hlavně ta druhá na konci čtvrté minuty patřila do kategorie vyložených. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se po kombinaci s Melkou ocitl sám před gólmanem Alešem Stezkou, první soutěžní branky po návratu do Kladna z NHL se ale nedočkal.

Zanedlouho ale zaznamenal první bod po návratu na led od zranění a zároveň i první od nahrávky ze 7. února minulého roku, kterou zaznamenal v Přerově. Jágr na kruhu přidržel kotouč a skvěle našel najíždějícího beka Jiřího Říhu, který nezaváhal.

Hosté sice brzy vyrovnali, ale Šimon Jelínek v nástupu do druhé části vrátil domácím vedení. Středočeši měli zápas pevně v rukách, jen to nedokázali promítnout do skóre. "Jsem spokojený s tím, že když jsme potřebovali, udrželi jsme se ve třetině, což je důležité. Skóre 3:2 moc nevypovídá o obrazu hry. Myslím, že jsme měli zápas úplně v klidu pod kontrolou," pochvaloval si Jágr.

Velmi neobvykle se ocitl na ledě i při oslabeních. "To bylo hlavně z toho důvodu, abych se dostal do únavy a aby mi to něco dalo. Proto jsem si chtěl zahrát, abych byl častěji na ledě. To byl jediný důvod. Při play off tam tak často na oslabení asi chodit nebudu. Uvidíme," pousmál se Jágr.

Ve 47. minutě zaznamenal druhou asistenci, když při přesilovce dokázal udržet puk v nelehké situaci u modré čáry, předal ho Brendonu Nashovi a Petr Vampola si pak vychutnal koncovku proti Stezkovi. Severočeši snížili až dvě sekundy před koncem.

Jágr před pondělním návratem v Havířově plnohodnotně nastoupil do souboje se stejným soupeřem loni 17. února, kdy si následkem nárazu na mantinel po zákroku Marka Sikory zhoršil zranění kolena, jež ho limitovalo při posledním angažmá v NHL v Calgary.

Před touto sezonou, do níž plánoval naskočit od začátku, sehrál čtyři přípravné zápasy, ale 23. srpna doma proti Litoměřicím se zranil. Natrhl si zadní stehenní sval a jeho návrat se nakonec protáhl na šest měsíců a hrající legenda ho ze zdravotních důvodů několikrát odložila.

Výsledky 58. kola první hokejové ligy:

České Budějovice - Frýdek-Místek 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Branky: 46. a 55. Čermák, 20. Bradley, 53. Endál, 60. Heřman - 7. Hladonik, 59. Mikulík. Rozhodčí: Doležal, Ondráček - Štofa, Beneš. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5580.

Jihlava - Benátky nad Jizerou 8:2 (1:0, 3:1, 4:1)

Branky: 10. a 49. Pekr, 32. J. Holý, 34. Anděl, 39. Osmík, 45. Suchánek, 51. A. Zeman, 59. Hrníčko - 24. Kunst, 41. Chrtek. Rozhodčí: Kopeček, Cabák - Dohnal, Bohuněk. Vyloučení: 5:5, navíc Dostálek 5 min. a do konce utkání, Pohl - Šír oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 1265.

Prostějov - Litoměřice 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky: 54. a 60. Starý, 7. Nouza, 23. V. Meidl - 4. M. Kadlec, 41. Průžek. Rozhodčí: Kíka, Obadal - Bartek, Poruba. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 1377.

Slavia Praha - Vsetín 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky: 11. Ryzák, 32. J. Doležal, 59. Barák - 16. Rob, 24. Rác, 36. Slováček, 50. Vítek, 55. Pechanec. Rozhodčí: Kašík, Pilný - Ševic, Votrubec. Vyloučení: 2:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1019.

Kadaň - Třebíč 3:8 (2:1, 0:2, 1:5)

Branky: 13. Zabloudil, 14. Wágner, 47. Eliáš - 4. Ferda, 25. Vodný, 31. Szathmáry, 41. Nedvídek, 41. Střondala, 47. Nedvídek, 48. Tadeáš Král, 59. Havlát. Rozhodčí: Luczków, Jechoutek - Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1.

Kladno - Ústí nad Labem 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 9. J. Říha, 21. Jelínek, 47. Vampola - 9. Šťovíček, 60. Roubík. Rozhodčí: Valenta, Šindel - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 3831.

Přerov - Poruba 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 26. Pšurný, 39. F. Dvořák, 45. Davídek - 11. a rozhodující sam. nájezd Ďurač, 29. Illéš, 45. Slavík. Rozhodčí: Hradil, Barek - Lukš, Kotlík. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 1780.

Tabulka:

1. Jihlava 55 33 7 3 12 206:116 116 2. Vsetín 54 30 7 2 15 199:145 106 3. České Budějovice 54 29 7 2 16 177:127 103 4. Kladno 54 30 4 5 15 187:142 103 5. Přerov 54 27 2 8 17 153:130 93 6. Prostějov 54 26 5 3 20 195:164 91 7. Havířov 54 27 3 1 23 165:140 88 8. Litoměřice 54 25 4 3 22 170:160 86 9. Frýdek-Místek 54 24 3 6 21 181:170 84 10. Třebíč 54 17 12 4 21 161:150 79 11. Slavia Praha 54 20 1 11 22 159:179 73 12. Poruba 54 17 7 2 28 162:177 67 13. Benátky nad Jizerou 54 14 3 8 29 133:187 56 14. Ústí nad Labem 55 12 1 7 35 134:216 45 15. Kadaň 54 8 1 2 43 103:282 28

Další program:

Sobota 23. února - 59. kolo:

16:00 Ústí nad Labem - Havířov, Poruba - České Budějovice,

17:00 Benátky nad Jizerou - Slavia Praha, Frýdek-Místek - Prostějov, Litoměřice - Kadaň,

17:30 Vsetín - Přerov, Třebíč - Kladno