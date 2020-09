Jágr patrně vynechá start sezony, ale věří v návrat na led

Praha - Letní přípravu legendárního hokejového útočníka Jaromíra Jágra výrazně ovlivnilo zranění vážnějšího charakteru, když si natrhl lýtkový sval. Po měsíc a půl dlouhé odmlce už se osmačtyřicetiletý hrající majitel Kladna vrátil k tréninku, zatím však nemá jasno v tom, kdy půjde i do utkání o prvoligové body. Věří ale, že diváci se brzy dočkají.

"Měl jsem natržený lýtkový sval, byl jsem mimo měsíc a půl. Poslední týden už jsem trénoval a věřím, že v nejbližší době bych se mohl také vrátit do sestavy. Ostatně Tomáš Plekanec říkal, že podepíše kontrakt jen za podmínky, že se na led vrátím a dáme si to spolu," řekl na dnešním setkání s novináři Jágr.

Odhadovat přesněji, kdy by na jeho reálný návrat do soutěžních utkání mohlo dojít, ale nechtěl. "Byl bych velice rád, kdybych mohl naskočit už v září, ale to nestihnu. Mou prioritou bylo teď hlavně zabezpečit klub a připravit vše na sezonu, abychom v ní byli úspěšní. Máme jasný cíl, jímž je návrat do extraligy," zdůraznil Jágr.

První zápas čeká Středočechy v sobotu proti Kolínu. "Když řeknu, že budu hrát v sobotu, tak nastoupit můžu, ale jen bych tam stál, nijak bych nepomohl. Vrátím se, až se budu cítit komfortně se svým výkonem. Chci mít ten pocit, že jsem pro mužstvo platný. Až to půjde, tak naskočím. Hrozně rád bych se vrátil, ale vážně nemyslím, že bych byl momentálně platný."

Nejproduktivnější Evropan historie NHL se potýkal se zraněním i během minulého ročníku, který Kladno odehrálo v pozici nováčka v extralize, ale sestoupilo zpět do první ligy. Jágr si za 38 zápasů připsal 29 bodů díky 15 gólům a 14 asistencím. A přestože se čím dál více blíží k životnímu jubileu v podobě padesátky, fanoušci od něho stále čekají velké věci. A on nechce zklamat je, ale ani sám sebe.

"Jde o to dostat se do nějaké formy. Ono je docela frustrující, když jako hráč jsem zvyklý na nějaké určité výkony a ty pak nepřichází... Na druhou stranu mi to až tak nevadí, nemám zase až tak velké ego, abych musel jít hrát jedině za předpokladu, že budu dobrý. Já to tak nevidím, proto také pokračuju dál," prohlásil Jágr.

"Dělám věci proto, že mi dělají radost, ne proto, že u nich musím dobře vypadat. Ale samozřejmě není příjemné, když vás pak předjíždějí o parník dvacetiletí kluci," dodal Jágr.