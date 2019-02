Kladno - Hokejový útočník Jaromír Jágr by se tři dny po sedmačtyřicetinách mohl vrátit na led v soutěžním utkání v dnešním prvoligovém duelu Kladna v Havířově. Dlouho očekávanému okamžiku nahrává i fakt, že odjel do dějiště zápasu. V sestavě Rytířů navíc má být další hvězdný útočník Tomáš Plekanec. Zápas začne v 18 hodin.

"Jaromír odcestoval do Havířova. Zda skutečně nastoupí, na to si musíme všichni počkat až do samotného zápasu, protože říkal, že se definitivně rozhodne až na místě. Když ale odjel na zápas, pravděpodobnost jeho startu by mohla být relativně velká," řekl ČTK tiskový mluvčí Středočechů Vít Heral.

Legendární hráč návrat do sestavy aktuálně čtvrtého celku druhé nejvyšší soutěže z různých důvodů již několikrát odložil. Pokud ale skutečně nastoupí na ledě devátého Havířova, jemuž schází bod na play off, paradoxně se tak nakonec stane proti soupeři, na něhož nemá vůbec dobré vzpomínky. Právě s Havířovem hrál naostro naposledy, nepočítaje další sekundové starty kvůli možnosti zasáhnout do loňské baráže o extraligu.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL Jágr se před rokem na konci ledna vrátil do Kladna z Calgary a chtěl po doléčení zranění kolena pomoci týmu k postupu do extraligy. Ve čtyřech duelech si připsal čtyři asistence a v pátém 17. února doma proti Havířovu opustil led po zákroku Marka Sikory už ve třetí minutě otřesený a především si obnovil zranění kolena.

Kladno mezi elitu nepostoupilo, do baráže majitel kladenského klubu nezasáhl a od té doby se Jágr chystal na návrat v nové sezoně, přičemž plánoval nastupovat už od jejího začátku. V utkání ho však diváci mohli vidět naposledy 23. srpna v domácím přípravném souboji s Litoměřicemi.

Jisté je, že na shledání se Sikorou v dnešním utkání nedojde, neboť dvaatřicetiletý útočník hraje od začátku sezony za konkurenční Přerov.

I kdyby Jágr návrat mezi mantinely opětovně odložil, diváci v Havířově by měli vidět v akci jinou hvězdu se skvělou minulostí v NHL Plekance. Ten se rozloučil po 16 zápasech, ke kterým nastoupil díky možnosti střídavých startů, v extraligovém Brně. Nyní naváže na dosavadních šest utkání, která v sezoně odehrál po návratu ze zámoří v dresu Rytířů s cílem pomoci jim zpět mezi elitu.