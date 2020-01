Jágr: Nevím, zda nastoupím proti Plzni, rozhodnu se před zápasem

Kladno - Hokejista Jaromír Jágr po listopadovém zranění přitahovačů už trénuje s týmem Kladna. Svůj start v pátečním extraligovém utkání proti Plzni ale nepotvrdil.

"Slíbit to nemůžu. Byl jsem na dvou tréninkách, budu se rozhodovat až těsně před zápasem. Uvidíme, jak se budu cítit," řekl dnes Jágr novinářům. "Další věc je, jak na tom budou spoluhráči. Jestli i tam nebude nějaké zranění, že se by se to vhodně doplnilo," uvedl hrající majitel Rytířů, který si na konci listopadu v duelu se Spartou natrhl oba přitahovače.

Opatrný je i kvůli charakteru zranění, které může být nevyzpytatelné. "Je to něco úplně jiného, než jsem měl dřív. Předtím jsem měl poraněné tříslo a věděl jsem, že do tří týdnů budu v pohodě. Také jsem věděl, jaký to má progres. Že nejdřív si dáš volno, pak pomalu začneš posilovat a víš, že ta bolest zmizí během tří týdnů," řekl Jágr.

"S natrženými přitahovači je to jiné. Protože když jsem nedělal nic do rychlosti, tak jsem mohl hned druhý den trénovat. Jenže tady jde o to, že jakmile na to dám nějakou větší zátěž a jdu do maxima, tak cítím bolest. Je to nepříjemný," uvedl sedmačtyřicetiletý útočník.

Když byl se svým problémem poprvé za profesorem Pavlem Kolářem, dozvěděl se, že délka rekonvalescence je hodně individuální. "Stejný zranění měli Dominik Hašek i Petr Čech. Zatímco Dominik byl mimo tři měsíce, Petr byl za tři týdny zdravej. Bylo mi také řečeno, že jsem zdravý a je to už zahojené, ale jsou tam jizvy a že mě to bude prostě bolet. Bolest pořád cítím při osobních soubojích, na nichž mám založený celý hokej. Už těžko někomu ujedu. Při osobních soubojích se však pořád cítím silný. A hlavně při těch mě to bolí. Musím si zvyknout na bolest, kterou jsem předtím nikdy necítil. Tak uvidíme," konstatoval Jágr.

Olympijský vítěz z Nagana také přiznal, že v jeho letech je obtížné naskočit do zápasu po pěti týdnech. "Je to hrozně dlouhá doba. Už jen začít trénovat je hodně obtížný. Necítím se na ledě komfortně, to vůbec ne. Jsem také zastáncem toho, že je jedno, jestli jsem majitel, nebo ne. Mělo by podle mě hrát dvacet nejlepších hráčů. A pokud nebudu mezi dvaceti nejlepšími hráči, tak nenastoupím. To by byl absolutní nesmysl," zdůraznil Jágr, který odehrál v této sezoně 21 zápasů s bilancí osm gólů a sedm asistencí.

"Když budu alespoň trochu moct, rád se vrátím do sestavy," uvedl Jágr. "Výsledky jsou docela dobré. A já jsem na hráče hrdý a pyšný. Pár zápasů se nám nepovedlo, ale byla spoustu zápasů, kdy jsme ty výsledky vyloženě vybojovali, čehož si cením nejvíc. Ale i kdyby byl tlak na tým kvůli výsledkům, stejně bych nemohl hrát dřív," dodal Jágr, jehož týmu patří v tabulce desáté místo.

Sbírá alespoň poznatky ze střídačky, na níž vypomáhá při zápasech trenérům. "Já už byl na střídačce během sezony minulý rok, když jsem byl zraněný. Má to své výhody i nevýhody. Jedna výhoda je, že se raduješ maximálně s každým gólem, který naše mužstvo dá. A já ho slavím, jak kdybych ho dal já. Nevýhodou je, že nemůžeš dění na ledě nijak ovlivnit, což je pro mě asi nejtěžší," uvedl druhý nejproduktivnější hráč historie NHL.