Kladno - Hrající majitel hokejového Kladna Jaromír Jágr jasně avizoval, že chce s Rytíři zpátky mezi elitu, kterou tradiční klub opustil po sestupu na konci extraligové sezony 2013/14. Po hráčích vyžaduje, aby pro tento cíl udělali na ledě maximum. Přeje si však zároveň, aby se hokejem bavili a vysoké ambice jim nesvazovaly ruce.

I když hráči pod Jágrovým drobnohledem dřou do úmoru, legendární útočník věří, že si hokej zároveň užívají. "Já doufám, že to tak je. Že se kluci hokejem baví. Chci to od nich. Já nechci, aby byli svázaní a něčeho se báli. To je začátek konce. Samozřejmě všechno má své hranice. Já ti něco nabízím a chci, abys mi to vrátil výkonem na ledě," řekl Jágr v rozhovoru pro ČTK a server iDNES.cz.

"Sem se přijďte bavit, ale odevzdejte mi maximum. Říkám hráčům, ať si stresy nechají na doma," dodal s úsměvem Jágr.

Pro úspěch je navíc ochoten připustit v některých ohledech tak trochu návrat do dřívějších dob, které sám zažil. "Teď to přeženu, ale mám to nastavené takhle - jestli někomu vyhovuje spát 20 hodin denně a chce se cpát svíčkovou, tak ať si to tak dělá. Ale když pak přijde na led, tak po něm chci, aby odevzdal výkon," zdůraznil Jágr.

"Každý by měl znát svoje tělo a měl by vědět, co je potřeba. Nejsem blázen, abych jim říkal, jak si myslím, že to mají dělat. Chci prostě, aby měli hráči pohodu. Aby se nebáli udělat chybu, aby spolupracovali mezi sebou. A hlavně, aby se jeden za druhého postavili. A aby jeden na druhého neházeli vinu, což úplně nesnáším," doplnil Jágr.

Nechce být despotickým šéfem, vedle něhož by se hráči báli sedět na střídačce. "Já říkám: respekt, skromnost, slušnost. Tak se chci chovat k hráčům. A věřím, že nám to vrátí. Nechci tady na nikoho křičet, vyhrožovat, dávat mu pokuty. To není můj styl a - teď to musím zaklepat na dřevo - doufám, že to ani nikdy dělat nebudu. To chci, aby hráči věděli," vysvětlil Jágr.

Věří, že na tom všem mohou obě strany hodně vydělat. "Když někdo nemá šanci nebo nehraje tolik v extralize, my mu dáme prostor. Když si ho tedy zaslouží. Když je někdo dobrý, bude hrát hodně. Výhodou pro hráče je, že když se mu bude u nás dařit, mediálně si udělá jméno, protože čekám, že se o nás bude psát stejně jako o extralize. Na Kladně mohou hráči dostat druhou šanci. Když se jim bude dařit, lidé o nich budou vědět," řekl Jágr.