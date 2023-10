Jágr naznačil, že by mohl brzy nastoupit za Kladno, rozehrát se chce ve Slavii

Kladno - Hrající majitel hokejistů extraligového Kladna Jaromír Jágr naznačil, že se blíží jeho návrat na led a mohl by se již brzy objevit v sestavě Rytířů. Ještě předtím by se ale jednapadesátiletá legenda ráda rozehrála v prvoligové Slavii. Jágr to uvedl na instagramu.

"Volal mi generální manažer, abych začal hubnout, že budu muset nastoupit," uvedl Jágr, ačkoliv generálního manažera Středočeši oficiálně žádného nemají. Post sportovního manažera zastává Jiří Burger. "Mám 121 kilogramů, takže potřebuju do 14 dnů shodit deset kilo," plánoval Jágr.

Dosud poslední soutěžní duel odehrál druhý nejproduktivnějšího hráč historie NHL 21. dubna, kdy Kladenští výhru 1:0 na ledě Zlína završili sérii baráže (4:0 na zápasy) a uhájili příslušnost k elitě. Od té doby byl Jágr v několika případech k vidění jen na střídačce, když pomáhal s koučinkem.

Zdá se ale, že by v dohledné době mohl být i členem sestavy kouče Otakara Vejvody. "Než začnu hrát za Kladno, tak to vypadá, že budu hrát za Slavii, abych se rozehrál. Možná si tam půjdu strčit nějakej zápas, pokud mě budou chtít. V mém věku už nikdy nevíš," nastínil své plány Jágr.

Pražané ale toto spojení zatím nepotvrdili. "My se k tomu vyjádříme odpoledne, kdy plánujeme vydat stanovisko za klub. Sám víc nevím, dozvěděl jsem se to až z toho videa," řekl ČTK Jakub Mezlík.