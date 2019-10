Jágr: Návrat do reprezentace? Leda jako nehrající kapitán

Praha - Jaromír Jágr i v 47 letech patří mezi nejlepší střelce extraligové sezony. Jakékoli spekulace o možném návratu do reprezentace dnes ale opětovně odmítl. Připomněl také některé neduhy, které má z jeho pohledu současný český hokej.

Jágr si za 12 utkání v dresu nováčka mezi elitou Kladna připsal 12 bodů a díky osmi gólům patří k nejlepším střelcům extraligy. Žádná jednání o možnosti návratu do národního týmu ale s trenérem Milošem Říhou starším nevedl.

"Nic takového rozhodně neproběhlo. Já bych mohl hrát za reprezentaci jen jako nehrající kapitán, jak to mají v tenise," smál se Jágr v rozhovoru s novináři. Za jakých okolností by tento postoj změnil? "Kdyby mi třeba někdo zaručil, že mi koupí nové nohy, třeba ty, co jsem měl před dvaceti lety. Pak bych do toho šel," ujistil.

"Opravdu ne. A že se mi daří nebo nedaří... Já si nemyslím, že by se mi zase tolik dařilo. Pravda, pár gólů jsem dal, ale je to spíš takové nahoru dolů. Záleží, jak se ten daný den cítím. Někdy je to lepší, jindy zase horší," dodal již vážněji Jágr.

Na reprezentační pauzu kvůli turnaji Karjala v příštím týdnu se těší. Ale nevnímá ji jako šanci na odpočinek. "Budu mít daleko více času na trénink. Aby pak mělo moje tělo ze zápasu dobrý pocit. Odjakživa jsem nesnášel, když jsem se při zápase trápil. Jedeš na maximum, ale neužiješ si to. Naopak jsem vždy miloval, když jsem se v zápase cítil silný. Mně ani odpočinek nepomáhá, naopak mi škodí. A myslím, že to tak mají všichni na světě, jen si to nechtějí přiznat," pousmál se.

Mladí hráči v extralize se podle něho málo prosazují i kvůli svému přístupu. "Je to o každodenní práci, auto ti taky nebude jezdit z jednoho natankování po celý rok. S tréninkem je to podobné," srovnával Jágr.

A nemyslí si, že by byla vina na straně trenérů. "Jedna věc je dát někomu prostor, druhá pak, zda si to ten hráč zaslouží. Já věřím tomu, že trenéři čekají na to, aby mohli mladé hráče zařadit do sestavy, druhá věc ale je, zda na to ten mladý hráč má. Má na to? Chce pro to udělat něco extra? Cesta k úspěchu nevede zkratkami, je to cesta do kopců," řekl.

Podobné je to i s reprezentací, která se snaží v posledních letech hodně omladit, ale se střídavými úspěchy. "Někdo řekne, že by mladí měli dostávat příležitosti, ať se děje, co se děje. Jiný zase naopak řekne, že reprezentovat musí ti nejlepší bez ohledu na věk. Nejlepší variantou by samozřejmě bylo, kdyby ti mladí byli těmi nejlepšími. Nemuseli bychom pak něco takového řešit," řekl s úsměvem Jágr.

Letos jmenovaný svazový šéftrenér Filip Pešán navázal s cílem rozvoje mladých hráčů vedle jiného i spolupráci s uznávaným odborníkem Tomášem Pacinou, který působil jako trenér dovedností v NHL. Pacina zdůraznil, že Češi zaostávají nejen v dovednostech, ale i výstroji a výzbroji.

"Já jsem zastáncem toho, že není důležité mít ty nejlepší hokejky a brusle, když jsi mladý. Vždy jsem věřil tomu, že v horších podmínkách vyrůstají lepší lidi. A já tak i trénoval. Snažil jsem se mít výstroj co nejtěžší a nejstarší, aby byl pro mě jakýkoliv trénink co nejobtížnější a já se tak zlepšoval," namítl Jágr.

"Samozřejmě vím, co tím chce říci, ale myslím, že těch problémů je víc, proč momentálně nevozíme medaile a nejsme považovaní za člena té nejlepší šestky světa. Začal bych u náboru dětí. Přichází jich opravdu málo a některá mužstva jsou pak ráda, že dokážou poskládat tři čtyři pětky, což není zrovna dobré pro konkurenci, když kdo přijde, ten hraje," řekl Jágr.

Rád by také viděl větší snahu o udržení dobrých trenérů u hokeje. "Myslím, že je třeba tu spoustu skvělých trenérů, co máme, motivovat, neboť ty finance nejsou takové, aby u hokeje zůstali. Je to takový začarovaný kruh, ale věřím tomu, že by pomohl i nějaký úspěch na olympiádě nebo na mistrovství světa," prohlásil Jágr.

Jako problém vidí také fakt, když rodiče dětem až příliš umetají životní cestičku. "S tím rozhodně souhlasím. Svět se hodně změnil oproti našim časům. Je potřeba, aby rodiče hlavně motivovali děti ke sportu, aby ten sport milovali a chtěli hokej hrát," uvedl Jágr.

vov nkr