Kladno - Hokejový útočník Jaromír Jágr se tři dny po 47. narozeninách poprvé v sezoně objeví v první lize v dresu Kladna. V dnešním utkání 57. kola na ledě Havířova se představí v první formaci Rytířů po boku Tomáše Plekance a Antonína Melky. Klub zveřejnil sestavu na svém twitterovém účtu. Zápas začne v 18 hodin.

Legendární hráč návrat do sestavy aktuálně čtvrtého celku druhé nejvyšší soutěže z různých důvodů již několikrát odložil. Nakonec Jágr nastoupí na ledě devátého Havířova, jemuž schází bod na play off, proti soupeři, na kterého nemá dobré vzpomínky. Právě s Havířovem hrál naostro naposledy, nepočítaje další sekundové starty kvůli možnosti zasáhnout do loňské baráže o extraligu.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se před rokem na konci ledna vrátil do Kladna z Calgary a chtěl po doléčení zranění kolena pomoci týmu k postupu do extraligy. Ve čtyřech duelech si připsal čtyři asistence a v pátém 17. února doma proti Havířovu opustil led po zákroku Marka Sikory už ve třetí minutě otřesený a především si obnovil zranění kolena.

Kladno mezi elitu nepostoupilo, do baráže majitel klubu nezasáhl a od té doby se Jágr chystal na návrat v nové sezoně, přičemž plánoval nastupovat už od jejího začátku. V utkání ho však diváci mohli vidět naposledy 23. srpna v domácím přípravném zápase s Litoměřicemi.

Se Sikorou se dnes nepotká, neboť dvaatřicetiletý útočník hraje od začátku sezony za Přerov.

Plekanec, další hvězda se skvělou minulostí v NHL, se vrací do kladenského dresu po působení na střídavý start v Kometě Brno. S ní se rozloučil po 16 zápasech. Nyní naváže na dosavadních šest utkání, která v sezoně odehrál po návratu ze zámoří v dresu Rytířů s cílem pomoct jim zpět mezi elitu.