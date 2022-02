Jágr nastoupí poprvé jako padesátiletý, Kladno se může ještě vzdálit Zlínu

Praha - Hokejového velikána Jaromíra Jágra čeká ve čtvrtek první extraligový zápas po dovršení životního jubilea v podobě úterních padesátin. Hrající majitel Kladna do něj půjde v dresu Rytířů na ledě Zlína. Pro oba celky bude předehrávka 53. kola důležitá s ohledem na postavení v tabulce a bodový rozdíl, který je mezi nimi. Dohrávka naopak čeká hráče Sparty a Karlových Varů, v duelu 43. kola se mohou Pražané zase o něco přiblížit k první čtyřce.

Rozdíl mezi posledním Zlínem a předposledním Kladnem se po uplynulých dvou kolech zvýšil na propastných 17 bodů. Berani vědí, že ve čtvrtek proti týmu "Abraháma" Jágra hrají o jednu z posledních nadějí, jak svého soka dohnat. Oba týmy čeká v základní části ještě osm utkání, maximálně tak lze získat ještě 24 bodů.

"Pohled do tabulky nás hodně bolí. Ztráta je obrovská, ale pokud bude stále existovat alespoň malá šance, budeme bojovat až do posledního dechu," řekl kapitán zlínského týmu Pavel Kubiš. Nutnost bodovat naplno si uvědomuje i trenér Luboš Jenáček. "Šance na baráž je už pouze teoretická, nicméně budeme hrát naplno až do konce," uvedl.

Zlín v zápase o naději nastoupí ve speciální edici dresů, které připomenou 700 let od první písemné zmínky o městě Zlín. Číslovka 700 bude dominovat na hrudi, kde v jemném podkresu bude detailně zobrazena mapa města, které chce uniknout prvnímu sestupu z nejvyšší soutěže.

Jágr je po všech stránkách unikátem. Rekordy a osobní bilance už jdou ale mimo něj. Chce hlavně udržet Rytíře mezi elitou, aby dopřál fanouškům extraligový návrat na zrekonstruovaný kladenský stadion po této sezoně, kdy klub využívá azyl v Chomutově.

"Můj jediný cíl je pomoct Kladnu jakýmkoliv způsobem, abychom hráli co nejlépe. A je mi jedno, zda budu hrát v první lajně, ve čtvrté nebo třeba jen občas. Je mi to úplně jedno," řekl olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu i mistrovství světa.

"Moje výhoda je v tom, že mám spoustu mladých lidí kolem sebe, ať už v soukromém životě, tak i v práci. Člověk tak stárne o něco pomaleji. A jestli se ptáte, zda se cítím na padesát, tak to vůbec ne," ujistil Jágr.

Sparta vyhrála šest z posledních sedmi zápasů. Do utkání proti Energii půjde na vlně tří vítězství, při nichž se navíc týmu dařilo střelecky a pokaždé alespoň čtyřikrát skóroval. Díky vydřené úterní výhře nad Plzní (5:3) stáhli svěřenci kouče Josefa Jandače náskok čtvrtých Indiánů na sedm bodů. Na straně Sparty jsou ale také dva zápasy k dobru.

"Hrajeme jako tým a výborně. S Plzní to pro nás bylo důležité vítězství. Víme o tom, že můžeme zabojovat o první čtyřku. Říkali jsme si, že už hrajeme jako play off. Hlavní je, že jsme se dostali na nějakou vítěznou šňůru," podotkl útočník Filip Chlapík, lídr bodování a s 28 góly také nejlepší střelec extraligové sezony.

Karlovarští jsou sice jedenáctí, ale na předposlední Kladno mají k dobru jen šest bodů. "Máme našlapaný program, do toho nám chybí hráči... Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Musíme se s tím rvát. Potřebovali bychom naše výsledky trochu ustálit, udělat nějakou delší bodovou šňůru místo střídání výher s porážkami," prohlásil asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Tým ve dvou ze tří posledních vystoupení neskóroval. "Když nedáváme góly, nemůžeme vyhrát. Důležité pro nás bude získat nějaké body, abychom se uklidnili v tabulce," doplnil útočník Jiří Černoch.