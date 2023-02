Jágr na své narozeniny nehleděl, soustředil se na hru a potěšila jej výhra

Kladno - Narozeninová párty Jaromíra Jágra měla pro oslavence i kladenské fanoušky příjemnou tečku. Hokejisté Kladna brali důležité tři body po výhře v 46. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 2:1 díky trefě v závěru. Čerstvě jednapadesátiletý hrající majitel Rytířů se sám ale soustředil na zápas a dění okolo vnímal jen letmo.

"Já jsem na to nekoukal, jsem rád, že jsme vyhráli. Bylo to šťastné ubojované vítězství. Myslím si, že soupeř měl ve třetí třetině víc ze hry, dostali jsme dvě nebo tři přesilovky. A využili jsme toho, i když to byl trošku náhodný gól," řekl Jágr.

Jeho tým se přiblížil šest kol před koncem v boji o únik baráži o záchranu třináctým Českým Budějovicím na rozdíl jediného bodu. Na dvanáctý Litvínov, který drží postupovou pozici do předkola play off, ztrácejí Rytíři body dva. "My to neřešíme. Musíme si to uhrát sami, uvidíme, jak se vyvinou další zápasy," neohlížel se Jágr na prohry českobudějovického Motoru s Pardubicemi (3:7) a Litvínova v Hradci Králové (0:3).

V první reklamní pauze v 7. minutě se na kostce na ledem objevilo blahopřání Jágrovi i s výčtem několika jeho akcí z NHL, kde je druhým nejproduktivnějším hráčem historie. Příznivci v 'kotli' vytáhli choreo s jeho podobiznou jako Terminátor a datem 15.2.2223. Následně se před 3532 diváky na stadionu dočkal aplausu vestoje.

"Hráli jsme doma, samozřejmě si toho vážím. Pro mě by bylo nejkrásnější, kdyby takhle chodili pořád a měli jsme plno neustále. Jestli mám narozeniny, nebo ne," podotkl Jágr a transparentu s Terminátorem si všiml. "Jako Karlos (Vémola), co? Jo, trochu jsem to viděl. Ale spíš se soustředím na zápas, tohle jde mimo mě."

Sám na své narozeniny nemyslel. "Spíš jsem měl v hlavě, že jsme měli desetidenní přestávku, což mi moc nepomohlo. Možná jsem trochu ještě přibral. U mě každé procento z váhy je čtyři pět kilo navíc. Sice ode mě hráči odpadávají, ale zase se nikam nedostanu," smál se Jágr. Dostal dort i bábovku. "Bábovka je od Blesku, takže tu jsem radši rozdal. Protože Blesk jde po mně."

Jeho narozeninový zápas si nenechal ujít ani reportér NY Times. Před zápasem se zase Jágr fotil s fanoušky z Francie. "Protože přijeli z Francie, kdyby to byli Češi, tak až po utkání. Vždycky jsem to tak měl. I kdybych měl na druhé straně kamaráda, pro mě to ty dvě hodiny není kamarád. Možná to ve mně je už o něco méně než dřív, ale jedině s touhle povahou se můžete někam dostat," podotkl.

V pátek si v O2 areně sice zahrál před vyprodaným hledištěm exhibiční utkání proti slovenském výběru k 25. výročí zisku zlata na olympijských hrách v Naganu, ale jako přínos to pro sebe nebral. "To je hezké, že si to člověk zahraje. Ale hraješ ještě proti starším hráčům, než jsi ty, takže z tohoto pohledu ti to nic nedá. Spíš naopak. Jdeš si později lehnout, takže jsi unavený druhý den na trénink. Ale je to OK," podotkl.

Soustředí se boj o záchranu i předkolo play off. "My jsme věděli, jaké je rozlosování. Bude to pro všechny stejné. Měli jsme ztrátu čtyři, pět bodů na Budějovice, na Litvínov. Víme, že s nimi hrajeme. Podle mého názoru to půjde do posledního utkání, pokud budeme hrát dobře," podotkl. Neřeší, kdo má jaký los. "Každý zápas je jiný. Teď jsme taky hráli doma a Boleslav měla víc ze hry," dodal Jágr.