Jágr má po utkání na Slavii problémy s ramenem a hlavou, asi nestihne start ligy

Praha - Legendární útočník Jaromír Jágr má po úterním přípravném utkání na ledě Slavie, v němž ho dva domácí hokejisté narazili zezadu na mantinel, potíže s ramenem a hlavou. Hrající majitel Rytířů dnes v rozhovoru s novináři připustil, že kvůli tomu možná nestihne start nové sezony extraligy. Kladno čeká úvodní zápas v pátek 10. září s Vítkovicemi.

Jágr odstoupil z úterního utkání poté, co ho ve třetí třetině atakovali u hrazení David Šteiner a Jindřich Barák. "Nejsem na tom dobře. Jsou to dvě věci - hlava a rameno. Nevím, jestli stihnu začátek (extraligy). Zatím to nevypadá, ale všechno se může ještě změnit. Dneska jdu navštívit profesora Pavla Koláře, od toho se nějak odrazím," uvedl devětačtyřicetiletý hráč na otázku ohledně svého zdravotního stavu. "S čím mám větší problém? Spíš s ramenem," řekl Jágr.

Na zákrok se díval ze záznamu a bylo patrné, že i po dvou dnech je z něj rozladěný. "Samozřejmě jsem to viděl. Měl jsem souboj jeden na jednoho a druhý hráč mě zezadu strčil. Byl jsem tak blízko mantinelu, že už jsem si před sebe ani nestihl dát ruce. Měl jsem štěstí, že jsem uhnul hlavou. Kdybych s ní neuhnul, možná bych teď byl na vozíku... Takhle to odneslo rameno," prohlásil Jágr.

"Mrzí mě, že hráči k sobě v hokeji nemají úctu. Hokej je samozřejmě tvrdá hra a mělo by to tak i zůstat, protože o to je populárnější a zábavnější pro diváky. Na druhou stranu si ale hráči musejí uvědomit, že může dojít k nebezpečným situacím, jako se to teď stalo mně. Když je hráč čelem k mantinelu a kousek od něj, nemůžeš do něj zezadu takhle strčit. To je hrozně nebezpečný," uvedl olympijský vítěz z Nagana.

"Když jsem byl mladý, zažil jsem i smrt Luďka Čajky ve Zlíně. Změnila se kvůli tomu pravidla a dopadlo to úplně stejně. Těch nebezpečných situací v hokeji je spousta a hráči si to ani neuvědomují. Je to hrozně těžký - na jednu stranu někoho bránit, ale na druhou stranu, když hráč jede takhle k mantinelu, prostě do něj nemůžeš strčit. To jsou taková nepsaná pravidla, protože to jednou může opravdu špatně dopadnout. A je úplně jedno, že teď jsem to byl zrovna já, o tom to není. Tyhle situace se stávají, ale měly by se stávat co nejmíň," dodal Jágr.