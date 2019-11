Jágr kvůli nataženému svalu váhal nad svým startem

Ostrava - Start hokejisty Jaromíra Jágra v dnešním extraligovém utkání Kladna na ledě Vítkovicích byl na vážkách. Sedmačtyřicetiletý útočník Rytířů po utkání přiznal, že nastoupil i s poraněným svalem ze sobotního tréninku.

"Já si v sobotu natáhnul sval, tak jsem se soustředil na to, abych vůbec mohl hrát. Z tréninku jsem odešel po deseti minutách, netrénoval jsem a ani nevěděl, jestli budu moct hrát," řekl novinářům Jágr.

Přestože se zdravotně necítil na sto procent fit, přemohl se i kvůli vyprodané hale. "Nesmírně si toho vážím. Je to taková odměna za to, co jsem hokeji obětoval. Vím, že tady byla i spousta malých dětí, nechtěl jsem ty lidi zklamat, když už si koupili lístek. I proto jsem nastoupil," vysvětlil Jágr.

Nakonec mohl být Jágr spokojený s výhrou v prodloužení i tím, že ho spoluhráči dokázali střelecky zastat. "I když naše lajna nedala gól, tak jsme se udrželi v útočné třetině. Unavíš tím soupeře, pak už je jen otázka času, kdy to tam padne. O to tady jde," doplnil Jágr.