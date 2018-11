Kladno - Hrající majitel prvoligového Kladna Jaromír Jágr netajil velkou radost, že mohl hokejového útočníka Tomáše Plekance po jeho konci v NHL přivítat v týmu Rytířů. Sám však zatím stále netuší, kdy budou moci společně na ledě navázat na parádní akce, které přinášela jejich souhra v období výluky NHL na začátku sezony 2012/13.

"Mám z toho obrovskou radost a jsem hrdý, že Tomáš bude nastupovat za Kladno. Všichni si tu přejeme postoupit a Tomáš je pro nás klíčovou postavou. Lepší pomoc v současných podmínkách neseženeme. Je to něco jako dar z nebes," řekl Jágr na dnešní tiskové konferenci.

Zdůraznil však, že by respektoval jakékoli rozhodnutí šestatřicetiletého útočníka. "Samozřejmě jsem ale doufal, že to dopadne, jak to dopadne. I proto jsme Petru Vampolovi nedali na začátku sezony číslo 14, které chtěl," připomněl s úsměvem Jágr. "Věřili jsme, že tahle situace může nastat," dodal.

Obě strany si odsouhlasily zároveň možnost Plekancova střídavého startu v brněnské Kometě. "Koukali jsme se na rozlosování Komety a naše, věříme, že se dají najít termíny, které by mohly vyhovovat oběma týmům. Věřím, že Tomáš před 15. únorem, kdy bude nastálo na Kladně, stihne sehrát deset patnáct zápasů," nastínil Jágr.

"Uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet. Doufám, že ta situace nenastane, ale kdybychom vypadli brzo a nehráli baráž, je Tomáš samozřejmě volný a může jít zpátky do Komety Brno," řekl Jágr.

Na otázku svého návratu na led nedokázal přesně odpovědět. "Asi nejpřesnější odpověď je, že jednoho dne se vrátím. Ale nechci nic slibovat. Může to být zítra, může to být za týden. Já už plánoval návrat před třemi týdny, ale nevyšlo to," připomněl. "Věřil jsem, že nastoupím minulý zápas v Havířově, zase to nevyšlo," připustil Jágr, že už chtěl být ve hře.

Šestačtyřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč historie NHL neodehrál soutěžní zápas od play off první ligy minulé sezony. To už ale naskakoval kvůli zraněnému kolenu z pátého vystoupení v dresu Rytířů po lednovém návratu z NHL na led pouze na pár vteřin, aby si připsal potřebný počet startů pro účast v baráži o extraligu. Další komplikace přišla, když se zranil 23. srpna v domácím přípravném duelu s Litoměřicemi.

"Stále doufám, že to bude co nejrychleji, ale přesné datum nebudu říkat. Věřím však, že je to už jen otázka dnů, pokud se nic zásadního nestane," konstatoval Jágr, který věří, že v takovém případě se zároveň povede navázat na spolupráci s Plekancem během poslední výluky NHL.

"Věřím, že jestli budeme hrát spolu - i když je to dlouhých šest sedm let - že na to navážeme a pořád by to mohlo fungovat. I proto si myslím, že je důležité, aby se šel rozehrát do Brna, protože nevím, zda by zátěž těch mých 115 kilo vydržel," prohlásil Jágr s úsměvem.

Ideální variantě představit se rovnou v sobotu při Plekancově premiéře proti Litoměřicím ale příliš nevěří. "Jedna věc je přání a druhá, zda bych to zvládl. Pochybuju, že s tím zraněním, co teď mám, se dám tak rychle dohromady. Ale člověk nikdy neví, jde o trochu natažený sval, doufám, že to bude rychle v pořádku, ale nic neslibuju," zdůraznil Jágr.

Dobře ví, že fanoušci budou v souvislosti s jeho jménem plni velkých očekávání, bez ohledu na dlouhou herní odmlku. "Jsem bojovník a vždy jsem jím byl. Takže po jednom dvou nebo třech nezdarech, kdy to nejde přesně tak, jak si člověk představuje, to nevzdám. Budu bojovat až do konce," ujistil.

Domnívá se, že všechny potíže se nabalují na problém, který měl s kolenem. "Je to pro mě něco nového a kvůli tomu, co se mi stalo, když jsem si natrhl hamstring, mám pocit, že svaly jsou o něco zkrácené, takže každý rychlý pohyb v mém věku hrozí tím, že si něco natáhnu," podotkl Jágr.

Proto musí být důkladnější v přípravě na tréninky, než byl dosud. "Člověk se pořád učí. A i já se učím. Musím změnit přístup k tréninkům, ale také k zápasům, regeneraci a protahování. Já na tyhle věci nebyl nikdy zvyklý, ale nic jiného mi nezbývá než se přizpůsobit, protože jinak nevěřím, že to půjde," připustil Jágr.