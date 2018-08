Kladno - Hokejový útočník Jaromír Jágr nastoupil v přípravě na novou sezonu první ligy za Kladno poprvé také v domácím prostředí. Šestačtyřicetiletá legenda v souboji s kazašským týmem Saryarka Karaganda přihrála na jediný gól Rytířů, jímž Jakub Strnad vyrovnal na 1:1, Středočeši ale nakonec prohráli 1:2.

V duelu, který se hrál s ohledem na potřeby soupeře netradičně již od 13 hodin, šla Saryarka do vedení zásluhou slovenského útočníka Marka Tvrdoně. K radosti 411 diváků Jágr v 26. minutě připravil šanci Strnadovi, který tváří v tvář brankáři vyrovnal.

"Já tyhle věci neřeším," řekl Jágr ke svému bodovému příspěvku na klubovém webu. "Jde mi spíš o to, abych vydržel a abych mohl bruslit. To je pro mě nejhorší. Když na tom budu fyzicky dobře, tak hrát můžu. Jde jenom o to, že mi po deseti dvaceti sekundách odejdou nohy a už nemůžu moc bruslit. I když dostanu puk, tak nejsem schopný se od hráče odpoutat. Věřím ale, že to přijde. To je o fyzické připravenosti," vysvětlil Jágr.

"Pro mě je důležité, abych byl v pohodě v březnu. Můj cíl je březen. Když to bude dřív, bude to dřív," dodal Jágr.

Poslední slovo ale patřilo i díky Tvrdoňově asistenci hostům. "Měli jsme hodně šancí. Hráli jsme na našem hřišti, které je menší, takže se nám tady hraje lépe, zatímco minule jsme hráli v Ústí, kde je to takové letiště. Já teď ale na výsledky ani nekoukám. Spíše se soustředím na předvedenou hru při hře pět na pět, kterou se snažíme pilovat spolu s hrou ve středním pásmu a v obraně. To jsme dnes hráli dobře," pochválil tým Jágr.

"Na rozdíl od posledních zápasů jsme hráli docela slušně dozadu. Ale nedáváme góly. Do formace s Jardou Jágrem a Petrem Vampolou jsme zkusili Kubu Strnada a docela jim to šlapalo. Adam Kubík se nám tam zdál s trochu moc velkým respektem. 'Strny' nemá tak veliký respekt. Dali gól, měli další šance a myslím, že je to varianta, která by mohla nějakou dobu vydržet," uvedl kladenský kouč Jindřich Lidický.

Se Strnadem v jedné formaci nenastoupil Jágr poprvé. "Hrál jsem s ním už dávno, když byla výluka. Když nemohli hrát Jirka Tlustý nebo Tomáš Plekanec, tak se mnou hrál 'Strny'. Jsem na něj zvyklý. Já hlavně vím, jaké jsou jeho přednosti, a snažím se toho využít. Vím, že má ohromnou rychlost. Snažím se to zpomalit a dávat mu puk do rychlosti. Když mu to dáš, tak už ho těžko někdo chytí," prohlásil Jágr.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL Jágr poprvé zasáhl do přípravných duelů na nadcházející ročník v úterý, kdy nastoupil na ledě Ústí nad Labem. Před 1451 diváky se však bodově neprosadil a Rytíři prohráli 4:6. Celý zápas odehrál poprvé od 14. února, kdy se představil v barvách Kladna v prvoligovém utkání na ledě Slavie.

O tři dny později v domácím duelu s Havířovem opustil led po zákroku Marka Sikory už ve třetí minutě otřesený a především si obnovil zranění kolena. Potom nastupoval jen na úvodní vteřiny, aby nasbíral nutné starty pro účast v baráži o extraligu. V té ale nakonec nestihl ani jeden zápas.