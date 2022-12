Jágr hrál poprvé v sezoně za Kladno, asistencemi prohru v Liberci neodvrátil

Liberec - Padesátiletý Jaromír Jágr poprvé v sezoně nastoupil za extraligové Kladno. Majitel Rytířů ozdobil svůj start v zápase 28. kola v Liberci dvěma asistencemi, porážku 3:7 ale neodvrátil. V soutěžním utkání se představil poprvé po 230 dnech, od dubnové baráže proti Jihlavě, ve které si Středočeši zajistili start v nejvyšší soutěži i pro aktuální ročník.

Fotogalerie

Jeho start byl vynucený kvůli viróze v týmu. Rytíři museli zrušit čtvrteční předehrávku s Pardubicemi, i proto dnes na libereckém stadionu nastoupil. "U mě to plán nebyl. Když jsme zjistili, že nám Liberec neodloží zápas, to bylo v pátek, tak jsme měli na tréninku deset hráčů, v sobotu nás bylo dvanáct. Hrozilo, že to bude kontumačně. Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo. Věděl jsem, že Chance liga se hrála, takže nám těžko někdo půjčí nějaké hráče. Takže jsem chtěl doplnit sestavu," vysvětlil novinářům nejproduktivnější evropský hráč v historii NHL.

Do utkání nastoupil prakticky z voleje. "Chodím občas jako trenér. Poslední dva tréninky jsem byl. Bylo nás devět, deset. Ono je to těžké chodit s mužstvem, protože jsem dvaadvacátý, nebo jednadvacátý a kdybych se tam střídal, tak akorát nahlodám ten trénink, což není dobré pro hráče ze třetí a čtvrté lajny... Takže netrénoval jsem," popsal.

Bílí Tygři se prosazovali hlavně z předbrankového prostoru. Vstřelili tak většinu gólů. Důraz ve vlastní třetině Kladnu dnes chyběl. "Udělali jsme chyby, musíme to hrát jednodušeji. Když je puk u nás, musíme to hned vyndat ven. Jsme nezodpovědní, hrozně pomalí. Mysleli jsme, že bychom mohli překvapit, párkrát jsme je tam zavřeli. Ale jsme nedůrazní, hlavně v naší třetině. Musíme na to pracovat," řekl nejstarší extraligový hráč.

Jágr už po ledě nelétá, jako za mlada, ale pro mužstvo je pořád platný. Připravil dva góly, několikrát v přesilovkách prověřil Petra Kváču ze svého tradičního místa, byl těžko odstavitelný od puku. Spokojený ale nebyl, Kladno prohrálo. S dalšími starty v blízké době, například po reprezentační pauze, ale moc nepočítá.

"Nepočítám s tím, ale nevím. Klépovi (Klepišovi) zlomili nohu, takže ten bude měsíc a půl pryč, takže uvidíme. Musíme se s tím nějak poprat. Fyzicky jsem úplně v pohodě. Já moc nejezdím, já jsem jen v útočné třetině. Tam moc nepotřebuji bruslit," konstatoval s typickým úsměvem. Své dva body nechtěl moc komentovat. "Kdybych hrál na body…. Neblbni prosím tě. To jde mimo mě, tady ty věci," dodal brzy jednapadesátiletý hokejista.