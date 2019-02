Havířov - Po roce a dnu stanul nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr opět na ledě v soutěžním utkání a pomohl Kladnu v první lize k vítězství 2:0 v Havířově. Jeho návrat sledovalo přes čtyři tisíce diváků.

Proti Havířovu odehrál Jágr i dosud poslední mistrovské utkání. Ze hry ho v něm tehdy vyřadil havířovský Marek Sikora, který už ale dres slezského klubu neobléká.

"Co se stalo před rokem, byla spíše moje vina. Jeden z hlavních důvodů byl, že jsem si po dvaceti letech vyměnil nože na bruslích a měl jsem je o dva centimetry kratší, aby se mi líp zatáčelo. Na druhou stranu nemáš vůbec žádnou stabilitu. Nebyl jsem zvyklý. Tam, kde by mě měl ten nůž držet, najednou nebyl. Hlavou jsem letěl do mantinelu. To byla moje chyba," řekl dnes smířlivě v rozhovoru s novináři.

Při svém návratu strávil na ledě 18 minut. Podle svých slov volil úspornější tempo a styl hry. "Přizpůsobil jsme si to tak, abych vydržel. Vyzkoušel jsme si několik prvních střídání. Silově jsme se cítil OK. Kdybych trochu více bruslil, tak bych asi po první třetině odpadl. Zhoršovalo by se to a zhoršovalo. Nakonec jsme rád, že jsem se nezranil a nakonec jsme vyhráli," prohlásil olympijský vítěz z Nagana.

I když se obával dlouhé cesty do Slezska, z jízdy vlakem se vyklubalo první velké překvapení dne. "Musím říct, že hrozně moc jsem spokojený. Jel jsem vlakem přímo Praha - Havířov. Sednul jsem si a za tři a tři čtvrtě hodiny jsem byl v Havířově. Vzal jsem si taxíka, za pět minut jsem byl tady, musím říct výborné. Našima dráhama jsem byl mile překvapený," usmál se Jágr.

Sedmačtyřicetiletý veterán nastupoval v útoku s další bývalou hvězdou NHL Tomášem Plekancem a Antonínem Melkou, na souhru prý potřebují více času. "Bylo to poprvé po dlouhé době. Pro ně to nebylo nic jednoduchého zvyknout si na můj styl, kdy moc nebruslím. Právě proto ještě budeme mít tři zápasy a tréninky k tomu, než začne play off, tak věřím, že se to bude den ode dne zlepšovat," uvedl Jágr.

Připustil, že v jeho věku je návrat stále složitější. "Hokej jsem nezapomněl. Nevěřím tomu, že to člověk zapomene. Šlo o to získat nějakou chuť. Když z toho člověk vypadne, je těžké získat zpátky motivaci jít hrát a dávat góly. Nevadí mi trénovat a dřít se, ale jít tam a mít chuť dávat góly a rozhodovat, to už mi schází. Na druhou stranu jsem rád, že máme tým, který je podle mě schopný dostat se do baráže a dál. Je jedno, jestli tomu já pomůžu víc, nebo míň," podotkl Jágr.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL chce nyní zhubnout. Aktuální hmotnost 118 kilogramů je mu na obtíž. "Je pravda, že jsem dost přibral. Máme jenom čtyři, po dnešku tři zápasy, než začne play off. To bude asi jiný rachot. Teď ale všechno bude záviset na tom, jestli budu zdravý. Já doufám, že zítra se budu cítit OK, potrénuju a doufám, že se to bude den ode dne zlepšovat," řekl Jágr.

V přesilových hrách nastupoval dokonce s o 30 let mladším Šimonem Jelínkem, jehož příběh ho pobavil. "Je něco neskutečného, jaký skok udělal za poslední rok. Nesmíme zapomenout, že před dvěma lety dělal na Kladně maskota. To je něco, co možná vejde do historie. Od maskota najednou letos může udělat dvacítky. Věřím, že je udělá. Ale nejen na přesilovkách, celá lajna Zikmund, Machač, Jelínek hraje v posledních dvou měsících výborně," doplnil hrající majitel kladenského klubu.