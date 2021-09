Jágr: Cítím se průměrně, abych byl dobrý, potřebuju měsíc trénovat

Říčany - Hokejový útočník Jaromír Jágr nastupuje v úvodu extraligy za Kladno podle svých slov jen kvůli velkému počtu zraněných hráčů a má daleko do ideální formy, přestože je nejproduktivnějším hráčem Rytířů. Devětačtyřicetiletá legenda, která je majitelem středočeského klubu, prý potřebuje měsíc tréninku, aby byla schopna rozhodovat zápasy.

"Neměl jsme v plánu hrát od začátku (extraligy). Zranili se nám ale čtyři útočníci a mně nezbývalo nic jiného než jít hrát. Ze začátku, protože jsme byl zraněný ze zápasu na Slavii, jsem nebyl stoprocentní. Věřím tomu, že do měsíce, když se tomu budu více věnovat, tak budu dobrý," řekl Jágr novinářům v Říčanech, kde se přišel podívat na bývalé fotbalisty, kteří se připravují na hokejové utkání pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně.

Jágr začal ve čtvrté formaci, poslední dva zápasy však odehrál již v elitním útoku. "Teď se cítím průměrně. Minimálně měsíc mi to vezme, než se dostanu do formy. Kdyby byl můj plán hrát v první lajně, tak jsem se na to připravil jinak. Kdybych měl čas. A věřím, že bych byl lepší. A body? To, že máte občas štěstí... Během třicetileté kariéry jsem ho občas měl," pousmál se Jágr.

Jestli bude hrát i poté, až se zranění hráči vrátí na led, nechtěl říct. "Uvidíme. Bude záležet, v jaké budeme situaci. Jak se bude dařit. A jestli bych byl schopný rozhodovat zápasy? Když budu mít motivaci a chuť trénovat, tak ano," uvedl nejproduktivnější Evropan v historii NHL. "Určitě nejsem unavený, klidně bych hrál i více. Nikdy jsem neměl problém s únavou. Spíše jde o to dostat se do optimální formy," řekl Jágr.

V úterním zápase v Karlových Varech si připsal jubilejní stý gól v domácí nejvyšší soutěži. "Ani jsem to nevěděl. Věřte mi. Jediné, co mě zajímá, je, abychom hráli dobře jako tým. O to se starám," podotkl Jágr. "Samozřejmě, že bych to měl jednodušší, kdybych se staral jen o sebe nebo o své hokejové výkony, ale bohužel to nejde. Přemýšlím jen o tom, jak to udělat, abychom vyhrávali," řekl.

A to se Kladnu zatím nedaří. V šesti zápasech získalo jen tři body za výhru nad Litvínovem. "Nejsem zklamaný z toho, jak hrajeme nebo kolik máme bodů. To nehraje roli. Máme čtyři zraněné hráče a nemáme silnou soupisku, takže jsme museli udělat nějaké změny. Prochází si tím každý, ale pro nás je to jeden a půl pětky a musíme brát hráče, kteří tam nebyli. Tým si musí sednout," uvedl Jágr. Poukázal také na kádr, který nemá s extraligou velké zkušenosti. "Máme tam dva tři hráče, kteří ji opravdu hráli. Ostatní mají pár zápasů nebo jednu sezonu," řekl.

O další osud týmu, který je považován za jednoho z aspirantů na sestup, se nebojí. "Jde o to, abychom se rychle přizpůsobili a uvědomili si, že je to válka. Čím dříve si to uvědomíme, tím to bude lepší," podotkl Jágr.

Rytíři musí hrát domácí zápasy v Chomutově, neboť kladenský stadion se rekonstruuje. Jágr již před sezonou uvedl, že to klub musí vzít jako fakt a nestěžovat si. "Nemáme svůj led, šířka ledu je jiná, než na kterou jsme zvyklí nebo se kterou jsem počítal a podle které jsem vybíral hráče. To je jedna věc, která je velice nepříjemná," řekl Jágr dnes.

Druhou komplikací je cestování. "I když si někdo může říct, že je to třeba hodina a půl od Kladna, tak jedete tam a zpět, po zápase nemáte šanci si trénovat doplňkové věci. Plus regeneraci, protože bychom přijeli v jednu hodinu večer," podotkl legendární útočník.

Zápasy v chomutovském azylu jsou komplikované i pro fanoušky. Kladno mělo zatím výraznější návštěvu jen jednou, na duel s Litvínovem, na který ale přišli hlavně fandové Vervy. "Ale platí to, co jsem říkal. Taková je situace a nezbývá nic jiného než se s tím poprat. Vždy jsem se snažil brát věci tak, jak přijdou a brát to jako výzvu," uvedl Jágr.