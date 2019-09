Jágr byl po obratu rád, že Rytíři nepřestali věřit své hře

Kladno - Gólem ve 24. minutě na 1:3 nastartoval sedmačtyřicetiletý hrající majitel Kladna Jaromír Jágr obrat Rytířů v duelu s Olomoucí, po kterém Středočeši slavili po úvodních čtyřech prohrách druhé vítězství za sebou a na třetí pokus první doma. Díky výhře 4:3 v prodloužení se Kladno na 11. místě bodově dotáhlo na desátou Spartu.

"Nemyslím si, že by tam byl nějaký konkrétní moment, který by rozhodnul. My jsme ze stejné hry dostali tři góly, pak jsme dali čtyři. Šlo jenom o to, abychom nepřestali věřit tomu, co hrajeme. I když je to těžké," řekl Jágr. "Nebyli jsme horším týmem, určitě ne prvních deset minut. Udělali jsme jednu chybu, oni to potrestali. Pak hned další, když v úvodu druhé třetiny jeli sami na bránu."

Jágra ale potěšilo, jak Rytíři hráli i přesto, jak se zápas vyvíjel. "To jsou naše chyby, to není tak, že by si něco vypracovali. Neříkám, že jsem za to rád, že je děláme, ale na druhou stranu vím, že je těžké jít z první ligy do extraligy a vyvarovat se těchto věcí. To se nezmění lousknutím prstu, to je dlouhodobý proces a musíme na tom pracovat. Postupně to odbourávat," prohlásil Jágr.

Kladno navázalo na páteční vítězství ve Zlíně 2:1 a v součtu s předchozí domácí porážkou 2:3 v prodloužení po úvodním bodovém půstu dosáhlo potřetí za sebou na zisk. Obratu si Jágr cenil. "Pamatuju si, že v baráži proti Chomutovu to bylo stejné. Taky jsme prohrávali 0:3, otočili jsme to a vyhráli 4:3. Bylo to podobné. Nepoložili jsme to, věřili jsme tomu do poslední chvíle. Dali jsme kontaktní gól. Pak už to byla taková otázka času," prohlásil druhý nejproduktivnější hráč historie NHL, který odehrál po absenci v úvodních dvou duelech čtvrtý zápas a podruhé skóroval.

Klíčové podle něj také bylo, že gólman Denis Godla za stavu 3:3 v 53. minutě kryl trestné střílení Zbyňka Irgla. "Nájezd rozhodnul. Bylo by těžké se dostat zpátky do hry, když prohráváš 3:4. Není už tolik sil. Když se vrátíš z 0:3 a dostaneš na 3:4, je to ubíjející. Penalta byla klíčová. Musíme zlepšit přesilovky. Nehrajeme teď zase tolik zápasů, budeme mít více času," uvedl.

Godlův faul před trestným střelením na už zakončujícího Petra Koloucha v úniku byl jediný ze strany z Kladna v utkání. Rytíři ani jednou neusedli na trestnou lavici. "Disciplína, viď. Něco to stálo, ti rozhodčí. Legrace musí být," smál se Jágr.

Obrat dokonal Jágrův spoluhráč z útoku Ladislav Zikmund, který v 38. minutě nejdříve těžil z práce hrající kladenské legendy. V souboji s dvěma spoluhráči puk nešťastně posunul na střelce Rytířů Rostislav Olesz a Zikmund se trefil z pravého kruhu. V nastavení pak zakončil sám přečíslení dvou na jednoho.

"Se Zikym hraju dva roky, takže vím, jaký je to hráč. Jak je to cenný hráč. A důležitý i pro mě osobně. Nepřekvapilo mi to. Měl další dva nájezdy, udělal přesilovku tři minuty před koncem. Zasloužil si to. Měl být vyhlášený nejlepším hráčem," řekl Jágr, který toto ocenění získal.

"Bohužel je to udělané u nás tak, abychom nemuseli kupovat nové (ceny), takže to dostanu, hned to vrátím. My šetříme peníze všude, kde se dá. Ale nikomu to neříkejte, aby se po nás neopičili. To je takový trik," vtipkoval Jágr.

Rytíři dnes neproměnili ani jednu ze čtyř přesilovek a zatím využili jen dvě z 22 početních výhod. "Musíme v nich zlepšit asi všechno. Na druhou stranu náš plán je jiný. Z mého pohledu máme hodně věcí, které musíme zlepšovat. Víc než přesilovky, i když si lidi řeknou, že jsou klíčové," řekl Jágr.

"Ale když trénuješ přesilovky, celý trénink je na prd. Takže nejsem moc zastáncem toho trénovat přesilovky. Věřím tomu, že na to přijde čas, až bude více utkání, kdy si člověk bude potřebovat odpočinout nebo jen tak vybruslit. Je to těžké skloubit. Máme spoustu věcí, kde se musíme zlepšit, i když je přesilovka klíčová. Pět na pět a obrana jsou pro nás důležitější, nemůžeš dělat všechno," doplnil Jágr.

Kladenští hráči bez extraligový zkušeností se podle něj herně na extraligu adaptovali. "Nemůžu mluvit o prvních dvou zápasech, protože jsem je nehrál. Ale v těch dalších čtyřech, které jsem odehrál, co se týká hry pět na pět, neměli jsme problém. I když jsme dostali sedmičku ve Varech. Nebyli jsme při hře pět na pět horším týmem. V každém utkání jsme byli ve hře," uvedl.

"Někdy jsme měli štěstí, někdy smůlu. Ze střídačky je to něco jiného. Pro mě je výhoda, že si to můžu vyzkoušet. Abych věděl, že to, co trénujeme, má smysl. Protože to hraju. I když nebudeme hrát krásný styl, jako ostatní týmy. Ale musíš hrát s tím, co máš," podotkl.

Stejně jako ve Zlíně absolvoval rozbruslení z helmou. V prvních dvou vystoupeních ji podle svého zvyku neměl a Kladno za to dostalo od disciplinární komise pokutu v součtu 6000 korun. "Je to spíš taková pověrčivost. Nikdy jsem neměl helmu na rozbruslení. Měnit něco po třiceti letech, to je těžký. Ale nedá se nic dělat," dodal Jágr.