Jágr bodoval i po návratu z Las Vegas, ale mrzela ho prohra

Mladá Boleslav - Hrající majitel extraligového Kladna strávil většinu osmidenní zápasové pauzy Rytířů v Americe, po pátečním návratu domů ale dnes v Mladé Boleslavi nastoupil a opět se gólově prosadil. Ani jeho dva body ale nováčkovi soutěže nepomohly k výhře. Hokejisté Kladna sice dokázali ve třetí třetině vyrovnat z 1:3 na 3:3, nakonec ale prohráli 3:6.

"Já si to odehraju, to není problém. Bylo náročné tam dvacet hodin cestovat, dva dny tam a zase dvacet hodin zpátky. K tomu devět hodin časový posun. Jsou ale horší věci v životě. Kdyby byla válka, tak se taky nikdo neptá a musíš jít do boje," řekl novinářům Jágr, který odehrál čtvrtý dvoubodový zápas za sebou.

Do USA musel letět v sezoně hned z několika důvodů. "Měl jsem věci, které jsem musel udělat. Spojilo se to se zelenou kartou. Vrátil jsem se v pátek v noci, v sobotu jsem byl na tréninku. To je v pohodě, takové věci mě nezastaví. Možná mě to trefí za den nebo za dva. Nevím, uvidíme, nějak se s tím vyrovnám," prohlásil sedmačtyřicetiletý útočník, jenž letěl do Las Vegas i kvůli vlastním obchodním aktivitám.

Jágr za posledních pět zápasů vstřelil šest branek a na tři přihrál. "Všechno není jen o fyzičce, ale i od duševní síle. Všichni trénují jen fyzickou sílu a já zase jen duševní, tam mají všichni rezervy," smál se Jágr, jehož osobní statistiky nezajímají. "To já neřeším, mě spíš mrzí, že jsme tady nechali body."

Mrzelo jej, jak o ně Rytíři přišli. "Začali jsme dělat chyby ve druhé třetině, kdy jsme jim dali dva góly vyloženě z našich chyb na modré čáře. Měli jsme to nahodit dovnitř, ztratili jsme puk a oni dali na 2:1. Zápas jsme měli absolutně pod kontrolou a najednou jsme byli jeden gól dole. Pak jsme se vrátili znovu do hry, ale bylo to nahoru - dolů," hodnotil zápas.

V Mladé Boleslavi se druhý nejproduktivnější hráč historie NHL představil poprvé v kariéře. "Je tu velké hřiště oproti tomu našemu. Byl bych efektivnější, kdyby to bylo na malém. Nemusel bych tolik bruslit."

Několikrát si ve vyprodané Ško-Energo Aréně vysloužil bouři nevole, některé reakce fanoušků nechápal. "Pískají, když se přátelsky dotkneš. Připadá mi, že jsou tady asi zvyklí chodit na basket. Přišlo mi to nějaký divný. Věřil bych, že se jdou lidi podívat, jak se chlapi řežou mezi sebou a nebučet při každé příležitosti, když jdeš s hokejkou na hokejku. Člověk má pak lítost, že někomu vezme puk," prohlásil dvojnásobný mistr světa a olympijský vítěz z Nagana.

V úterý Kladno hostí Kometu Brno, v jejímž dresu se představí centr Tomáš Plekanec, který Rytířům po Jágrově boku pomohl v minulé sezoně k návratu do extraligy. "My jsme proti sobě sehráli spoustu utkání. Jeho role i v NHL byla hrát proti naší lajně. Moje role je dát gól. Tam se nic měnit nebude. Máme výhodu domácího prostředí, tak uvidíme, jak se ty lajny budou potkávat," prohlásil Jágr.