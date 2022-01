Jádro podle Scholze není udržitelný a hospodářsky smysluplný zdroj energie

Berlín - Jaderná energetika není udržitelná a hospodářsky smysluplná. Dnes to v debatě s poslanci Spolkového sněmu prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Německo v letošním roce odstaví své zbývající jaderné elektrárny a do roku 2030 chce navýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů na 80 procent.

"Jaderná energie není udržitelná. Nedává ani ekonomický smysl," řekl Scholz. Poukázal na to, že chod reaktorů není neomezený, žádá si značné investice a nutné je počítat s jaderným odpadem a možnými haváriemi. "Německo se proto rozhodlo od jádra odstoupit," připomněl.

Na sklonku loňského roku Německo definitivně odstavilo tři jaderné elektrárny a poslední zbývající tři odpojí z provozu do konce letošního roku. Dalším krokem na cestě k ekologickým energetickým zdrojům je uzavření uhelných elektráren, což by vláda sociálního demokrata Scholze učinila ráda do roku 2030, kdy Německo chce mít 80 procent energie z obnovitelných zdrojů.

Nyní Německo získává z obnovitelných zdrojů 42 procent energie, takže navýšení podílu na 80 procent do osmi let bude podle ministra hospodářství a ochrany klimatu Roberta Habecka mamutím úkolem. Habeck na úterní tiskové konferenci o stavu energetické transformace řekl, že Německo bude k přechodu potřebovat plynové elektrárny. Habeck se sice vyslovil proti jaderné energetice, zároveň ale řekl, že je nutné respektovat, pokud některé země pro přechod k bezuhlíkovému hospodářství využijí jádro.