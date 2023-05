Jaderné zbraně se do Běloruska možná nedostanou, míní odborník

Minsk - Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko nebude disponovat ruskými jadernými zbraněmi rozmístěnými v Bělorusku, jakkoli veřejně tvrdil opak, a tyto jaderné zbraně se přes veřejná prohlášení do Běloruska ve skutečnosti nejspíš vůbec nedostanou. Tvrdí to expert Pavel Podvig z Ústavu OSN pro výzkum odzbrojení (UNIDIR), kterého dnes citoval běloruský opoziční server Zerkalo.

Lukašenko na konci března v parlamentu prohlásil, že Bělorusko bude mít kontrolu nad ruskými jadernými zbraněmi rozmístěnými v zemi. "V Bělorusku nejsou a nemohou být žádné nekontrolované zbraně. Proto budeme ovládat vše, co je v Bělorusku," prohlásil. Minulý týden pak ohlásil, že přesun jaderných zbraní už začal. Týž den ministři obrany Ruska a Běloruska podepsali příslušné dokumenty, šéf ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu nicméně při této příležitosti upozornil, že nestrategické jaderné zbraně v Bělorusku budou nadále pod kontrolou Moskvy, která si také vyhrazuje právo rozhodovat o jejich případném použití. Totéž už dříve uvedl ruský prezident Vladimir Putin a potvrdilo to také běloruské ministerstvo zahraničí, připomněl server Zerkalo.

Expert Podvig, který je autorem knihy o ruských jaderných zbraních a svého času působil na Stanfordské univerzitě ve Spojených státech, míní, že zbraně zůstanou výlučně v ruských rukou. "Ruská praxe je taková, že veškerá jaderná munice je pod ustavičnou kontrolou jednotek 12. hlavní správy ruského ministerstva obrany. Jedinou výjimkou jsou hlavice rozmístěné na mezikontinentálních raketách či na raketách na ponorkách," řekl; uvedené typy zbraní se ale v Bělorusku rozmisťovat nebudou. "Znamená to, že i v případě, že jaderná munice se ocitne v Bělorusku, tak její ochranu a obranu budou zajišťovat ruské jednotky. Žádná jiná varianta neexistuje," dodal Podvig.

Technicky by to podle odborníka mělo vypadat tak, že před použitím je nutné jadernou bombu či hlavici umístit na nosič, tedy bombardér či raketu ve vypouštěcím zařízení. Pro to je nutné ji vyzvednout ze skladu, naložit ji na speciální přepravní prostředek, dopravit k nosiči a pak bombu zavěsit anebo nasadit hlavici na raketu. Všechny tyto operace se plní výlučně silami jednotek 12. hlavní správy. Mezitím dojde k odblokování munice, bránící jejímu nepovolenému použití, tedy se zadají kódy umožňující tyto zbraně odjistit, ale hlavní ochrana spočívá právě v tom, že až do poslední chvíle jsou tyto zbraně v rukou specialistů z 12. správy. Bomby jsou předány pilotům až v okamžiku, kdy je bombardér připraven vyrazit, aby splnil rozkaz.

Podle Podviga kromě toho existují i další bezpečnostní opatření. Například bojová hlavice rakety nesmí explodovat, pokud její systémy nezaznamenaly, že raketa letěla po určené dráze. Tedy při startu by hlavice vybuchnout neměla, vysvětlil expert. Upozornil také, že zatím se hovořilo jen o výcviku běloruských pilotů bitevníků Su-25 pro použití jaderných pum, zatímco není jasné, nakolik lze důvěřovat zprávám, že tento výcvik podstoupily i běloruské obsluhy raket Iskander. A lze také předpokládat, že ještě v 90. letech byly definitivně zničeny jaderné náboje pro dělostřelectvo.

"Zatím není jasné, kde by (se jaderné zbraně) měly uchovávat. Stopy příprav pro vybudování speciálního skladu zatím nikdo nezjistil. Je naprosto možné, že i v případě, že tento sklad postaví, tak zůstane prázdný a jaderné zbraně zůstanou na ruském území. To je nejpravděpodobnější varianta," míní Podvig.

Pro tuto domněnku je podle něj mnoho důvodů, počínaje tím, že z politických důvodů je důležitá především sama možnost rozmístění a výcviku obsluh jako ukázka toho, že i Rusko si může dovolit praxi, jaká existuje v Severoatlantické alianci. NATO má program, v jehož rámci USA mají své jaderné zbraně v několika evropských zemích. Samo fyzické rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku proto podle Podviga není nutné.

Z praktického hlediska lze podle experta spoléhat na konzervatismus 12. správy, jejíž lidé jsou tradičně zodpovědní a nejspíše vymyslí způsob, aby jaderné zbraně nemuseli přepravit do Běloruska. Třeba pod záminkou, že patřičný sklad nelze rychle vybudovat. Navíc lze předpokládat, že jaderné zbraně by se v Bělorusku ocitly jen krátce před rozhodnutím o jejich použití. Tak tomu po léta bývalo v případu Kaliningradu. Úplně se podle odborníka možnost rozmístění skutečných jaderných zbraní v Bělorusku vyloučit nedá, ale tato pravděpodobnost je "velmi malá".

Podvig pokládá za prakticky vyloučenou možnost, že by o použití jaderných zbraních mohl rozhodnout sám Lukašenko. Nejde přitom jen o kódy, ale o celou ochranu a obranu, která má tolik vrstev, že je prakticky nemožné ji překonat. Důvodem, proč se jaderné zbraně do Běloruska možná vůbec nedostanou, je podle Podviga i jejich ochrana. Je totiž pravidlem nerozmisťovat zbraně tam, kde by se mohly ocitnout v nějakém, třeba jen teoretickém ohrožení, dodal expert.