Jaderné velmoci se podle Lavrova musí vyhnout vzájemnému střetu

Moskva - Jaderné velmoci se musí vyhnout jakékoliv vojenské konfrontaci, a to i konvenčními zbraněmi. Podle agentury TASS to dnes řekl šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Uvedl také, že Západ tlačí Ukrajinu do střetu s Ruskem.

"Je nutné se vyhnout jakémukoliv vojenskému střetu mezi jadernými mocnostmi, a to i za použití konvenčních zbraní. Eskalace by se mohla vymknout kontrole," řekl Lavrov. Západ se podle něj tuto zásadu snaží obejít tím, že Ukrajinu "doslova tlačí" do pokračování války, kterou sám vede proti Rusku.

Ruský prezident Vladimir Putin v průběhu války na Ukrajině vyslovil řadu nepříliš zastíraných hrozeb použitím jaderných zbraní, připomíná agentura Reuters. Několik ruských vrcholných představitelů však opakovaně popřelo, že by se Moskva chystala jaderné zbraně na Ukrajině použít.

Západní země v čele se Spojenými státy poskytly Ukrajině bezprecedentní vojenskou podporu v boji proti Rusku. Moskva již dříve uvedla, že se tím NATO stává účastníkem konfliktu. Obě strany však zdůrazňují, že je důležité vyhnout se přímé konfrontaci.

Ukrajina není členem NATO, ale usiluje o vstup do aliance. Rusko tvrdí, že snahy Ukrajiny o vstup do NATO a rozšiřování aliance na východ po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 byly jedním z důvodů, proč letos 24. února zahájilo invazi.