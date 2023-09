Jaderné elektrárny v Česku budou méně často měnit palivo, navýší tím výrobu

Praha - Jaderné elektrárny v Česku budou méně často měnit palivo. Interval mezi odstávkami se ze současných 12 měsíců prodlouží v Temelíně na 18 měsíců a v Dukovanech na 16 měsíců. Společnost ČEZ si od toho mimo jiné slibuje celkové navýšení výroby elektřiny do roku 2030 o téměř dvě terawatthodiny (TWh) ročně. Přechod na prodloužené palivové cykly bude postupný, plně by měl fungovat od roku 2025. ČTK to dnes řekl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

V roce 2022 činila spotřeba elektřiny v České republice 60,4 TWh, plánované zvýšení výroby tak odpovídá až třem procentům české spotřeby. "Podmínkou je samozřejmě velmi pečlivé ověření všech bezpečnostních parametrů a zachování všech bezpečnostních rezerv," uvedl Zronek. Prodloužení intervalů nevyžadovalo podle něj žádné zvláštní investice do zařízení, jde především o změnu pracovního postupu.

Přechod na delší cyklus mezi výměnami začal nyní v Temelíně, kde ČEZ spustil zavážení takzvané přechodové vsázky. Nově místo dosavadních 42 palivových souborů zavezou energetici do reaktoru 48 čerstvých palivových souborů. Celkem jich i s nevyměněnými soubory umístí do odstaveného druhého reaktoru elektrárny 163. Druhý blok tak bude v provozu přibližně o měsíc déle.

"Obohacení paliva bude stejné, palivové soubory budou ale obsahovat více absorbátoru, který tlumí jejich reaktivitu čerstvých palivových souborů. To v kombinaci s vyšším počtem čerstvých souborů zajistí, že blok může být v provozu déle," uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml. "Je to podobné, jako když hodíte do kamen sedm uhelných briket místo pěti a trochu přivřete vzduch, taky vydrží déle. V našem případě je to ale bez emisí," dodal.

Prodloužení intervalů by podle ČEZ nemělo změnit délku odstávek, výměna většího počtu palivových souborů podle firmy nebude mít na jejich délku vliv. "Nadále budou odstávky trvat přibližně dva měsíce," uvedl mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. Připomněl, že součástí odstávky jsou vedle samotné výměny paliva dále kontroly bezpečnostních systémů, turbín nebo dalších částí elektrárny.

Osmnáctiměsíční palivové cykly jsou podle ČEZ v současné době už standardem u většiny jaderných elektráren v zahraničí. V tuzemsku na něm firma začala pracovat od roku 2018, od kdy byly zahájeny přípravy povolovacího řízení. Přechod na delší cyklus čeká i elektrárnu v Dukovanech, oproti Temelínu však bude o dva měsíce kratší. Důvodem jsou podle Zronka technické odlišnosti elektráren.

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín v loňském roce vyrobily dosud největší množství elektřiny. Celkově do přenosové soustavy dodaly 31,02 TWh elektřiny, což je meziročně skoro o 300.000 megawatthodin (MWh) více. Celkově investuje ČEZ do Dukovan a Temelína i v souvislosti s plánovaným šedesátiletým provozem letos přibližně šest miliard korun. Jadernou elektrárnu Dukovany chce provozovat v souladu s plánem investic a kontrol nejméně do roku 2047, Temelín ještě o 13 let déle.