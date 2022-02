Jacobellisová se dočkala prvního zlata, Hopjáková si zlomila ruku

Čang-ťia-kchou (Čína) - Olympijskou vítězkou ve snowboardcrossu se stala Lindsey Jacobellisová. Šestatřicetiletá Američanka se prvního zlata dočkala 16 let po fiasku v Turíně, kde ji o vítězství připravil trik na předposledním skoku. Pro Vendulu Hopjákovou skončil závod v osmifinále tvrdým pádem, při němž si zlomila ruku.

Jacobellisová při neúčasti dvojnásobné olympijské medailistky Evy Samkové, která v Pekingu chybí kvůli zlomeným nohám, vyhrála v dnešním finále před Chloe Trespeuchovou z Francie a Meryetou Odineovou z Kanady.

Hopjáková spadla v boji o třetí místo s Kristinou Paulovou z Ruska. Pětadvacetiletá reprezentantka tvrdě dopadla na záda a udeřila se hlavou o zem. Z trati ji museli odvést záchranáři, podle informací české výpravy má zlomeninu v oblasti horní končetiny. Český olympijský výbor se nyní snaží zajistit jí rychlou cestu domů.

Zranění Hopjákové podtrhlo smolné období českých reprezentantů ve snowboardcrossu. Samková, která má na kontě olympijské zlato a bronz, do Pekingu kvůli zlomenině obou kotníků neodcestovala. Jana Kubičíka o závody pod pěti kruhy zase připravila naštípnutá holenní kost v kotníku při tréninku v Číně a jeho náhradník Radek Houser měl po úterním příletu na hry pozitivní test na koronavirus.

Jacobellisová se představila na pátých hrách, ale zatím dosáhla jen na velmi hořké stříbro v roce 2006. V Turíně bezpečně vedla, jenže na předposledním skoku se pokusila o trik pro pobavení fanoušků a po pádu dojela druhá.

"Můžou o tom (lidé) mluvit, jak dlouho chtějí. Protože díky tomu jsem se stala člověkem, jakým jsem nyní. Díky tomu jsem byla stále hladová po úspěchu a bojovala jsem," přiznala Jacobellisová motivaci.

Dnes šestinásobná mistryně světa nic nepodcenila. Hned po startu se ujala vedení, které bez větších problémů udržela až do cíle. "Nebyla jsem si stoprocentně jistá, ale protože jsem nikoho kolem sebe periferně neviděla, věřila jsem, že jsem první. Byl to neuvěřitelný okamžik, vůbec mi to v té chvíli nepřišlo skutečné," popsala své pocity Jacobellisová, jež v Pekingu získala první zlatou medaili pro USA a stala se nejstarší americkou vítězkou v historii zimních her.

Na cestě do čtyřčlenného finále vyhrála Jacobellisová všechny tři vyřazovací jízdy. "Cítila jsem se jako vítězka už po postupu do finále, protože každá z těch jízd byla těžká. Kvalita soupeřek je mnohem větší než před 16 lety," srovnávala.

Svou cestou od zatracení k triumfu chce Jacobellisová inspirovat mladé sportovkyně. "Chyby z minulosti vás nedefinují," vzkázala. "Když to dotáhnete takhle daleko, jste vítězi. Snažte se z každé zkušenosti poučit a vezměte si to s sebou do dalšího života," dodala.

Snowboardcross - ženy: 1. Jacobellisová (USA), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Odineová (Kan.), 4. Brockhoffová (Austr.), 5. Pereiraová De Sousa Mabileauová (Fr.), 6. Critchlowová (Kan.), 7. Gaskillová (USA), 8. Moioliová (It.), ...28. Hopjáková (ČR) - vyřazena v osmifinále.