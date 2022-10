Jacob Collier hrál v Brně pro plný sál, publikum proměnil ve svůj sbor

Brno - Mimořádný talent a všestrannost oceňují odborníci na Jacobu Collierovi, který dnes v plném Sono Centru odehrál svůj první brněnský koncert. Osmadvacetiletého Brita pozvali organizátoři JazzFestu, jeho hudba však překračuje žánrové hranice. Je svébytným autorem, zpěvákem a multiinstrumentalistou - zvládá tedy různé hudební nástroje. Dnes měl na pódiu přichystané koncertní křídlo, klávesy i kytaru, vystupoval sólově, bez doprovodné kapely.

Collier přišel na pódium v rozepnuté košili s halloweenskými dýněmi, ve volných kalhotách a různobarevných ponožkách a okamžitě se společně s publikem pustil do originální verze skladby We Will Rock You od Queen. Ochotně spolupracující publikum pak zapojoval opakovaně. Proměnil fanoušky v doprovodný sbor a neváhal je za jejich pěvecký výkon pochválit.

Koncert, původně plánovaný na letošní únor a přeložený na dnešek, byl vyprodaný, uvedl za organizátory Radek Babička. Beznadějně vyprodané jsou i nadcházející Collierovy koncerty v Římě, Miláně, Vídni, Varšavě a Budapešti.

Collier je na turné nazvaném Djesse podle cyklu jeho oceňovaných nahrávek. Zatím vyšly tři z plánovaných čtyř částí cyklu. Fanoušky nedávno potěšila také nahrávka Piano Ballads, tvořená koncertními záznamy z letošních koncertů.

Collier dal o sobě poprvé vědět přibližně před deseti lety, tedy ještě jako teenager. Jeho podomácku vytvořené klipy se virálně šířily na YouTube. Debutové album In My Room z roku 2016 natočil doma ve svém pokoji. Získalo dvě ceny Grammy a naplno otevřelo Collierovi cestu k dráze profesionálního hudebníka.

Podle odborníků Collier vyniká fenomenálním hudebním sluchem, mimořádnou muzikalitou, ale i sytým hlasem s velkým rozsahem. Od roku 2018 pracuje na cyklu Djesse – čtyřech albech zahrnujících 50 skladeb. Za první tři CD z cyklu Djesse vždy získal Grammy za aranžmá. Collier je tak prvním britským umělcem, který získal Grammy za každé ze svých prvních čtyř alb.

Nahrávka Djesse Vol. 3 dokonce získala nominaci na Grammy v hlavní kategorii pro desku roku. Collier se tak ocitl ve společnosti globálních hvězd, jako jsou Taylor Swiftová, Dua Lipa a Coldplay.