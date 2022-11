Jablonečtí fotbalisté prohráli s Boleslaví 1:2, oba týmy končily v deseti

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce prohráli v 16. kole první ligy doma s Mladou Boleslaví 1:2, přestože v úvodu vedli. Tři minuty před koncem vstřelil vítězný gól bývalý jablonecký hráč Vojtěch Kubista. Oba týmy dohrávaly v deseti.

Jablonec poslal do vedení v 18. minutě Pavel Šulc, ale jeho spoluhráč David Heidenreich byl ve ve 42. minutě vyloučen. Ještě do přestávky vyrovnal Tomáš Ladra. V 74. minutě se srovnal i počet hráčů na hřišti, když červenou kartu dostal boleslavský David Šimek. Hosté se v neúplné tabulce posunuli na pátou příčku, Severočeši klesli na 14. místo.

Domácí nastoupili bez minule vyloučeného útočníka Sejka, ale zato se poprvé od září do sestavy vrátil nejzkušenější hráč, uzdravený záložník Hübschman. Boleslavští kvůli čtyřem žlutým kartám přišli o šéfa obrany Suchého a slovenského záložníka Dancáka.

Hned z první akce po kolmé přihrávce prověřil hostujícího gólmana Šedu nejlepší jablonecký střelec Chramosta. Na druhé straně brankář Hanuš váhal s rozehrávkou, až o míč přišel, ale Skalák z hranice šestnáctky minul odkrytou branku.

Velmi aktivní Jovovič přihrával i střílel. V 18. minutě poslal z vlastní poloviny dlouhý přesný pas za boleslavskou obranu, Šulc udělal kličku i brankáři a vstřelil svůj druhý ligový gól v sezoně.

Hosté pak převzali iniciativu a presinkem nutili soupeře k chybám. Tři minuty před přestávkou Heidenreich tvrdým skluzem uprostřed hřiště sestřelil Ladru a bez předchozího napomínání uviděl červenou kartu. V nejtrestanějším týmu nejvyšší soutěže se stal už sedmým vyloučeným hráčem v ročníku.

A právě faulovaný Ladra přidal ještě před koncem prvního poločasu další trest v podobě vyrovnávací branky, když si naběhl na jednu z mnoha Matějovského povedených přihrávek a tváří v tvář Hanušovi zaznamenal pátý ligový gól v sezoně.

Jablonečtí se po změně stran snažili útočit i v deseti, ale Chramosta ani Jovovič nadějně rozjeté akce nedotáhli. V 74. minutě se poměr sil vyrovnal, když Šimek zastavil faulem unikajícího Chramostu.

Tři body pro hosty zařídil Kubista, který ještě v úvodu sezony oblékal jablonecký dres a do Boleslavi přišel až v pátém kole. Probil se mezi svými nedávnými spoluhráči a v novém dresu se trefil stejně jako při srpnové premiéře proti Pardubicím.

Jablonec prohrál páté ze šesti posledních ligových utkání a proti Mladé Boleslavi se mu dlouhodobě nedaří. Naposledy ji porazil před třemi lety, Od té doby si v šesti zápasech připsal jen dvě remízy a dnes už čtvrtou porážku.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "Dneska jsme tomu nasadili korunu. Zápas jsme měli dobře rozehraný, ale přišel nesmyslný faul na půlce a znovu jsme hráli v deseti. Navíc jsme dostali do šatny gól. V deseti jsme byli lepší a měli jsme i nějaké šance. Pak se síly na hřišti srovnaly, mohli jsme to překlopit na svou stranu. Opakovaně nás srazilo nesmyslné vyloučení, stejně jako v Olomouci. S hráči se o tom bavíme, pět zápasů jsme hráli v deseti, tak nemůžeme pomýšlet na větší bodový zisk. To jsou zkraty jednotlivců, které nám prohrávají zápas. Na podzim nás srážela obrovská nedisciplinovanost a také jsem ještě nezažil takovou marodku. V kabině mám víc hráčů o berlích než zdravých."

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "Otočili jsme zápas, což se nám povedlo už několikrát, stejně jako třeba proti Bohemians. V týmu je charakter. Začátek zápasu jsme byli horším týmem a Jablonec zaslouženě vedl. Jenže přišlo vyloučení a my vyrovnali. Bylo těžké se dál prosadit, paradoxně jsme pak v závěru skórovali, ale vyhrát mohl každý, my jsme byli šťastnější. Vojta (Kubista) cítil motivaci. Bohužel po přestupu z Jablonce se nám brzy zranil a byl nějaký měsíc mimo. Ještě teď má horší vstupy do zápasů. Ale dnes slíbil tatarák do kabiny, měl obrovskou chuť do toho zápasu, druhý poločas zahrál výborně."

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 1:2 (1:1)

Branky: 18. Šulc - 45. Ladra, 87. Kubista. Rozhodčí: Machálek - Hájek, Antoníček - Batík (video). ŽK: Surzyn, Jovovič - Šimek, Pech, Mareček, Matějovský. ČK: 42. Heidenreich - 74. Šimek. Diváci: 1801.

Jablonec: Hanuš - Cools, Heidenreich, Akpudje - Šulc (88. Malínský), Houska, Kratochvíl, Hübschman (46. Surzyn), Souček (88. Černák) - Chramosta, Jovovič. Trenér: Horejš.

M. Boleslav: Šeda - Donát, Karafiát, Šimek - Pech, Kubista, Mareček, Matějovský, Fulnek - Skalák (70. Stránský), Ladra. Trenér: Hoftych.