Jablonečtí fotbalisté hráli se Zlínem 1:1 a připsali si 14. remízu v sezoně

Jablonec nad Nisou - Jablonečtí fotbalisté remizovali ve 28. kole první ligy doma se Zlínem 1:1 a se 14 nerozhodnými výsledky jsou remízovým "králem" nejvyšší soutěže. Hosté vedli od páté minuty zásluhou Adama Hlouška, v 72. minutě vyrovnal hned po svém příchodu na hřiště lotyšský útočník Davis Ikaunieks. Ještě předtím domácí Václav Pilař neproměnil penaltu. Zlín si na 11. místě udržel naději na účast ve střední nadstavbové skupině. Severočeši jsou jen o místo níž, ale budou hrát jen ve skupině o záchranu.

"V tříbodovém systému je tolik remíz strašně znát. Nejsme důrazní při šancích, ten terén byl pro nás nevýhoda. Remíza je pro nás málo, budeme hrát o bytí a nebytí," řekl na tiskové konferenci jablonecký kouč Petr Rada.

Zín nedokázal před utkáním porazit Jablonec od roku 2008 v 15 ligových zápasech po sobě, ale na Střelnici rázně vykročil k ukončení této série. Už v páté minutě se o vedení postarali dva hráči, kteří právě v Jablonci před lety vstoupili do ligového kolotoče. Srbský útočník Vukadinovič od zadní čáry odcentroval a volný Hloušek zblízka hlavičkoval do sítě. Bývalý reprezentant vstřelil svůj první gól v české nejvyšší soutěži po lednovém návratu z polské ligy.

Na druhé straně se nejslabší ligový útok jen těžko prosazoval. Nevyužil ani toho, že se soupeři rozpadl střed obrany, když se v minulém kole Vraštil zranil a zkušený Procházka dostal osmou žlutou kartu. Domácí sice měli šance, ale koncovka jim dlouho nevycházela.

Blízko k vyrovnání byli ve 26. minutě, kdy brankáři Rakovanovi vypadl míč po Surzynově střele, ale nikdo ho nedokázal zblízka dorazit a na jablonecké volání po penaltě dalo video zápornou odpověď. Domácí se pokutového kopu dočkali ve 37. minutě, kdy si Hloušek zbytečně vyšlápl v rohu šestnáctky na Surzyna. Ale Pilařův úmysl slovenský gólman vystihl.

Trenér Rada reagoval už o přestávce dvojitým střídáním a domácí zvýšili tlak. Střely na jejich kontě přibývaly, ale dvoumetrový zlínský brankář předváděl excelentní zákroky. Na druhé straně se otvíral prostor pro brejky. Pojistit náskok mohl Hrubý, ale brankáře Hanuše nepřekonal a Vukadinovič v dobré pozici nikým nehlídán minul branku.

Další dvojnásobné střídání v 72. minutě vyšlo Radovi dokonale a náhradníci se postarali o vyrovnání. Po rohovém kopu Kubista u bližší tyče míč přizvedl a Ikaunieks hned svůj první dotek s míčem proměnil v gól. Zkraje března Lotyš v roli žolíka podobně zachránil bod s Hradcem Králové.

"To druhé střídání bylo spíše o štěstí. Bylo ještě dostatek času na to to zvrátit. Převahu jsme měli, ale i soupeř hrozil z brejků. Musíme zmobilizovat síly na příští týden, kdy hrajeme proti úřadujícímu mistrovi," řekl Rada.

Jeho protějšek Jan Jelínek konstatoval, že v něm převládá spíše zklamání. "Ctíme sílu soupeře i jeho šance, které si vypracoval. Jenže sami jsme měli dvě obrovské příležitosti ke vstřelení druhé branky. Ale i Jablonec měl dost šancí a nás podržel brankář Rakovan," řekl Jelínek, který je kvůli chybějící licenci vede jako asistent. "Remíza nic neřeší, teď musíme zvládnout domácí zápas s Mladou Boleslaví," dodal už s výhledem na klíčový zápas o 10. místo.

V houstnoucím sněžení se už skóre nezměnilo a Jablonec je tak už osm kol bez vítězství. Na druhé straně ale prohrál jediný z posledních devíti ligových zápasů. Tým, který na podzim hrál v pohárové Evropě, má dvě kola před koncem základní části jistotu, že bude bojovat jen o udržení v nejvyšší soutěži. "Ševci" nezvítězili venku v nejvyšší soutěži v 11 utkáních po sobě.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "V tříbodovém systému je tolik remíz strašně znát. První šance soupeře, propadne to tam a prohráváme. Nejsme důrazní při šancích, ten terén byl pro nás nevýhoda. Dovršením první půle byla neproměněná penalta. Nejsem ten, co by to Vencovi Pilařovi vyčítal. Věřil si, ale bohužel. Střídáním jsme chtěli oživit hru. To druhé střídání bylo spíše o štěstí. Bylo ještě dostatek času na to to zvrátit. Převahu jsme měli, ale soupeř hrozil z brejků. Remíza je pro nás málo, budeme hrát o bytí a nebytí. Musíme zmobilizovat síly na příští týden, kdy hrajeme proti úřadujícímu mistrovi."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Převládá ve mně spíše zklamání. Ctíme sílu soupeře i jeho šance, které si vypracoval. Jenže sami jsme měli dvě obrovské příležitosti ke vstřelení druhé branky. Ale i Jablonec měl dost šancí a nás podržel brankář Rakovan. Dovolili jsme Jablonci strašně moc standardních situací, tím se dostal do tlaku. Jeden z rohů jsme bohužel nedokázali uskákat. Spíš mě mrzí to, jak k tomu rohu vůbec došlo, to si ale ještě rozebereme. Se vší pokorou ten bod nakonec bereme, i když remíza nic neřeší. Teď musíme zvládnout domácí zápas s Mladou Boleslaví."

FK Jablonec - Fastav Zlín 1:1 (0:1)

Branky: 72. Ikaunieks - 5. Hloušek. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Štěrba (video). ŽK: Rada (trenér), Černák - Hloušek, Rakovan. Diváci: 1630.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Surzyn (72. Kubista), Martinec, Zelený, Krob - Hübschman - Malínský, Kratochvíl, Houska (46. Považanec), Pilař (46. Černák) - Silný (72. Ikaunieks) . Trenér: Rada.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Kolář, Simerský, Hloušek (44. Matejov) - Conde, Dramé (70. Hrdlička) - Fillo (70. Reiter) , Hrubý, Janetzký - Vukadinovič (85.Chwaszcz). Trenér: Kalivoda.