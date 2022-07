Jablonečtí chtějí pod novým trenérem Horejšem skončit lépe než v minulé sezoně

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce chtějí pod novým trenérem Davidem Horejšem skončit v nadcházející ligové sezoně lépe než v minulém ročníku, v němž si až v posledním kole nadstavbové části zajistili záchranu. Podle kapitána Tomáše Hübschmana se Severočeši pokusí vrátit do horní poloviny tabulky a atakovat první šestku, kterou po základní části čeká skupina o titul.

Jablonec se v minulé ligové sezoně nečekaně trápil, umístil se až na 13. příčce a jen těsně unikl baráži. V závěru ročníku skončil zkušený trenér Petr Rada, mužstvo v posledních čtyřech kolech dovedl k záchraně Jiří Vágner a před novou sezonou tým převzal Horejš, kterému vypršela smlouva v Českých Budějovicích.

"Já cíle nebo umístění nerad říkám, protože neznám sílu ostatních týmů takhle na začátku, hrozně těžko se to posuzuje. Nechci vypadat jako alibista, Jablonec má ambice, mám je já, hráči. Chceme, aby se na náš fotbal dalo koukat, potom věřím, že to přinese body a umístění," řekl na tiskové konferenci Horejš.

"Určitě si myslím, že Jablonec by měl mít na víc než v minulé sezoně. Chtěli bychom vrátit Jablonec tam, kde byl zvyklý být. Víme, že to bude dlouhá cesta. Chceme Jablonec sportovně posunout dál, pevně tomu věřím. Chceme hrát rychlý fotbal, který mám rád," dodal Horejš.

Severočeši byli v posledních letech až na minulou sezonu zvyklí hrát o čelní příčky. V ročnících 2017/18 až 2020/21 skončili dvakrát třetí a dvakrát čtvrtí. "Co se týče ambicí, viděl bych to jako každý rok. Byť jsou tady nějaké změny, myslím, že bychom se měli minimálně pohybovat v první šestce," uvedl Hübschman.

"Chtěli bychom navázat na výkony, které jsme měli v letech předtím. Ať to byla dvakrát třetí nebo dvakrát čtvrtá místa. Dvakrát jsme se dostali do pohárů - jednou do Evropské ligy, jednou do Evropské konferenční ligy. A samozřejmě bychom chtěli, aby sem lidi chodili s radostí, že tu uvidí pěkný fotbal, což ne vždy bylo," doplnil čtyřicetiletý defenzivní záložník.

Jablonečtí v letní přípravě nastoupili jen ke čtyřem zápasům a všechny prohráli. Nejprve s dvěma druholigovými celky v domácích podmínkách a poté na zahraničním soustředění s dvěma týmy z italské Serie A - Sassuolem a Speziou.

"Pro kluky byla spousta věcí a informací nových, potřebovali jsme na něčem pracovat. Zápasy s takovými těžšími soupeři vám otevřou oči a poznáte každou chybičku. Věřím, že díky tomu se některé věci třeba už neobjeví v úvodním kole s Bohemkou a zápas i díky tomu zvládneme," řekl Horejš.

"Tři roky zpátky jsme taky měli přípravu, která nebyla moc dobrá. Výsledky nebyly takové a pak jsme skončili na třetím místě v tabulce. Je to jen příprava. My musíme v hlavách věřit tomu, co děláme, a chytnout hned začátek," podotkl Hübschman.

Severočeši poměrně výrazně obměnili kádr. V týmu skončili Jaroslav Zelený, Martin Nešpor, Václav Pilař, Dominik Mašek, Jan Silný a brankáři Vlastimil Hrubý s Tomášem Vajnerem, Libor Holík si prodlouží hostování v Plzni. Jablonečtí naopak angažovali Pavla Šulce, Matěje Polidara, Václava Sejka, Davida Heindenreicha, Adama Rittera a černohorského navrátilce Vladimira Jovoviče. Z hostování se vrátili Jan Chramosta a gólman Adam Richter. "Jsem rád, že se nám povedlo přivést všechny kluky, na kterých jsme se s panem majitelem Peltou domluvili," dodal Horejš.