Jablonecký Rada: Musíme být trpěliví a nepodcenit žádnou situaci

Jablonec n.N. - Podle trenéra Petra Rady musejí být fotbalisté Jablonce ve čtvrteční domácí odvetě 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan dostatečně trpěliví a nesmějí podcenit žádnou situaci. Severočeši budou dohánět manko 1:2 z úvodního duelu venku, a pokud by stejně jako před týdnem inkasovali první, postupové vyhlídky by si velmi zkomplikovali.

"Nechceme nic podcenit. Cílem je samozřejmě postup. Hrajeme doma a budeme to chtít ukázat. Budeme chtít být od první minuty aktivní," citoval klubový web Radu z tiskové konference.

"Je to pohárový zápas a my musíme být obezřetní. Bude to chtít 90 minut trpělivosti a hodně koncentrace. Nesmíme podcenit žádnou situaci. Nechceme, abychom vypadali jako doma s Kyjevem, kdy jsme dostali rychlé dva góly. Pak bychom to měli hodně těžké," připomněl Rada loňské utkání základní skupiny s Dynamem Kyjev, v němž jeho svěřenci po 15 minutách prohrávali 0:2 a pak zápas dotáhli k remíze 2:2.

Severočeši před týdnem po půlhodině prohrávali s arménským vicemistrem 0:2 a po pauze už jen snížil Martin Doležal. "Špatný soupeř to není. Kdo viděl první zápas, tak ví. První poločas tam jsme prospali, dostali jsme se do dvoubrankové nevýhody. V druhém poločase jsme se zlepšili hlavně pohybem a důrazem. Měli jsme tlak na soupeře, snížili jsme. Měli jsme pasáže, kdy bylo blízko i vyrovnání," uvedl Rada.

"Soupeř je to u nás dost podceňovaný, přitom oni hrají prakticky každý rok v pohárech. Mají šikovné a pohyblivé hráče směrem dopředu. Kvalita a fotbalovost na naší straně by ale přesto měla být," dodal bývalý reprezentační trenér.

Jablonci před týdnem dal oba góly útočník Artur Miranjan a nebezpečný byl i záložník Erik Vardanjan. "Tyhle dva vepředu jsou velice nepříjemní. Navíc jim v domácím zápase nehrál ještě jejich klíčový hráč a kapitán, který řídil jejich hru záložní řady. Uvidíme, jestli ten u nás nastoupí. My se ale musíme soustředit na všechny, nejen na tyto jmenované. Síla dopředu tam prostě je," konstatoval Rada.

Zatím neví, zda bude moci využít křídelníky Vladimira Jovoviče a Rafaela Acostu, kteří měli zdravotní problémy. "Jovovič měl ze zápasu v Jerevanu koňara, lékaři dělali všechno možné, aby byl fit. Uvidíme po dnešním tréninku. Pokud bude zdravý, tak bude v naší nominované osmnáctce. Acosta má problémy se svalovým zraněním, u něj ještě uvidíme," dodal Rada.