Jablonecký kostel má opět funkční jedny z největších koncertních varhan v zemi

Jablonec nad Nisou - Litoměřický biskup Jan Baxant dnes ve zcela zaplněném kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou požehnal varhany, které patří k největším v zemi. Při mši se poprvé rozezněly po tříleté opravě, jež si vyžádala zhruba 6,6 milionu korun.

"Obrovská radost. To je ten nejsilnější pocit, který mám z dobře vykonaného díla," řekla dnes ČTK Irena Kreiselová, zakladatelka a předsedkyně Nadačního fondu Jablonecké varhany, který na opravu cenného nástroje sbírá peníze.

Varhany stejně jako kostel navrhl jablonecký rodák architekt Josef Zasche a v roce 1932 je postavila firma Rieger-Kloss. Třímanuálový pneumatický nástroj se 43 hlavními rejstříky je vybaven 2862 píšťalami od několika centimetrů až po několikametrové. "Všechny vydávají své vlastní zvuky, nikoliv však falešné, aby se propojily s ostatními a vytvořily soulad," řekl Baxant při žehnání nástroji.

Nástroj je umístěný na zadní straně kůru v západním průčelí kostela a téměř vyplňuje širokou klenbu o rozpětí osmi metrů. Opravu už varhany nutně potřebovaly, stroj uvnitř i konstrukční skříně byly už hodně napadené červotočem, byly tam i kusy, kde bylo možné prostrčit do dřeva prst. Cenný nástroj restaurovala rodinná firma Hermann Eule Orgelbau z německého Budyšína (Bautzen). "Firma, která je opravovala, nepředělávala nic do moderna, ale zachovala všechno tak, jak to stavěla v roce 1932 firma Rieger, a tím jsou vlastně unikátní," dodala Kreiselová.

Při koncertu se zrestaurované varhany poprvé rozezní příští týden v úterý. K jejich třem manuálům a jedné pedálnici usedne varhaník Přemysl Kšica s doprovodem Jiřího Pohnána na trubku.

Na obnově varhan se významnou měrou podíleli dárci. Nadační fond na jejich záchranu vznikl před pěti lety a od drobných dárců se podařilo díky adopci píšťal získat téměř dva miliony korun, další milion přidalo město Jablonec nad Nisou a milion Liberecký kraj. Na obnovu varhan je stále podle Kreiselové možné přispět, právě třeba prostřednictvím adopce píšťal.