Jablonecká mincovna vydává sérii k 90. narozeninám Jiřího Suchého

Jablonec nad Nisou - Herci Jiří Suchý a Jitka Molavcová spojení s divadlem Semafor si v České mincovně v Jablonci nad Nisou vyrazili pamětní zlatou medaili se svým portrétem. Jde o třídílnou minisérii zlatých a stříbrných medailí, která vznikla u příležitosti 90. narozenin Suchého. Oslavenec je na všech, na jedné s Jiřím Šlitrem, na druhé s Molavcovou a na třetí sám.

Fotogalerie

"Je to takový pocit nepříliš obvyklý, poněvadž se mi to neděje obden. Dokonce 90 let se mi to nestalo," uvedl po vyražení medaile Suchý. Podle něj sice v minulosti někteří sochaři projevili zájem vymodelovat jeho portrét, kvůli nedostatku Suchého času se tak ale nikdy nestalo. Ražbu vnímá jako ocenění. "Pro mě to znamená, že jsem to přeci jen někam nakonec dotáhl, když už se razí se mnou medaile," uvedl.

I v bezmála 90 letech je Suchý stále velmi aktivní. "Musím, protože mám na krku divadlo. Tam je 40 spolupracovníků, musím je uživit, takže jedeme pořád. Teď bohužel jsme rok nehráli, to je také zvláštní situace," dodal.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Molavcové ražba do zlata připomněla dobu strávenou v Semaforu. "Víte, divadlo Semafor je zlaté divadlo, za 12 dnů to bude mých 51 let, co jsem byla do Semaforu přijata. Tak mě celá ta situace dojímá a divím se, že jsme to všichni v Semaforu tak vydrželi a že kráčíme spolu s Jiřím Suchým po cestě upletené z hudby, humoru a poezie, co si vymysleli Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem," řekla novinářům.

V 60. letech minulého století tvořili Suchý se Šlitrem jednu z nejoriginálnějších i nejpopulárnějších dvojic historie českého divadla. I proto je motiv jedné medaile ze série věnovaný oběma. Šlitr zemřel na sklonku roku 1969. "Určitě by měl radost, ale jak by reagoval, to nemůžu říci. Poněvadž on vždycky reagoval nějak nečekaně," uvedl Suchý.

Autorem všech tří medailí je Martin Dašek. "Bylo specifické, že jsem pana Suchého dělal ve třech různých obdobích jeho života. Na první je s panem Šlitrem mladý, na druhé s paní Molavcovou starší a na třetí sám téměř současný," řekl Dašek.

Lícním stranám medailí vévodí portréty herců s jejich typickými proprietami. Rub, který je společný celé minisérii, předkládá logo Semaforu, klaviaturu a dvě pokrývky hlavy, které jsou spjaté se Suchým a Šlitrem. Kompozici dotvářejí ještě podpisy tria Suchý - Šlitr - Molavcová. Zlatá medaile má průměr 28 milimetrů a stříbrná 37. "Jsem tam hrozně malinkej. Jak se tvářím, tak to jsem nevyčetl, ale asi hezky," řekl Suchý.

Výrobní ředitel mincovny Stanislav Bachtík uvedl, že je to první taková jejich kolekce. "Samozřejmě podobné cykly děláme. Dělali jsme třeba cyklus pana Gotta, který byl ztvárněný jako zpěvák, malíř a fenomén, ale podobná série z divadelního prostředí dosud nevznikla," uvedl Bachtík. Emise je limitovaná, pro každou medaili z minisérie mincovna vyrazí ve zlatě 200 kusů a ve stříbře 500. Z každé prodané stříbrné medaile půjde 200 a ze zlaté 500 korun pro divadlo Semafor. Zlatá medaile se prodává za necelých 42.000 korun a stříbrná stojí 2490 Kč.