Jablonec zvítězil v podještědském derby v Liberci 3:1

Liberec - Fotbalisté Jablonce zvítězili v 8. ligovém kole v podještědském derby v Liberci 3:1. Hosty poslal do vedení ve druhé minutě vlastním gólem Martin Koscelník, do pauzy sice srovnal z penalty Kamso Mara, ale v 71. minutě rozhodl Ivan Schranz. V 82. minutě přidal pojistku Jaroslav Zelený. Jablonec vyhrál teprve podruhé ze 27 ligových zápasů v Liberci a severočeského souseda o skóre přeskočil v tabulce. Slovan v nejvyšší soutěži neuspěl po předchozích dvou výhrách a nenaladil se dobře na čtvrteční duel Evropské ligy s Hoffenheimem.

Liberci kvůli úmrtí v rodině chyběl hlavní trenér Pavel Hoftych. Naopak na jabloneckou lavičku se po vyléčení z koronaviru vrátil bývalý kouč domácího Slovanu Petr Rada, jenž scházel při předchozím duelu s Brnem.

Za Liberecké už mohla nastoupit většina hráčů, kteří měli před reprezentační přestávkou covid-19. Jablonci ze zdravotních důvodů chyběli kapitán Hübschman i brankářská jednička Vlastimil Hrubý. Kvůli opatřením proti koronaviru v Česku se hrálo bez diváků.

Hosté vstoupili do derby aktivně a hned v polovině druhé minuty otevřeli skóre. Krobův centr z rohového kopu přizvedl Schranz a liberecký Koscelník si srazil míč do vlastní sítě.

Jablonec, který v Liberci v lize zvítězil pouze jednou v roce 2014, po vedoucím gólu ožil a v první polovině úvodní části byl lepší. Ve 22. minutě mohl přidat pojistku Schranz, ale Nguyena zblízka nepřekonal.

Domácí probrala akce z 25. minuty. Hilál kolmicí vysunul Mosqueru, který nepropálil brankáře Hanuše. Při stejné akci ale Krob ve vápně zbytečně dotáhl Rondiče a sudí Zelinka po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil penaltu. Mara z pokutového kopu nezaváhal a připsal si první gól v ligové sezoně.

Ještě do přestávky mohl Slovan otočit stav. Po rychlé kombinační akci ve 44. minutě po Sadílkově přihrávce vypálil Beran a brankář Hanuš vyrazil balon na roh.

V druhé půli ubylo šancí. V 63. minutě Hanuš netrefil míč, ale hosté situaci zachránili. Rozhodnutí přišlo po 70 minutách hry. Robert Hrubý hledal ve vápně Pilaře, před nímž ukopl balon vracející se Mikula jen k volnému Schranzovi a ten sám před Nguyenem nezaváhal.

Osm minut před koncem ještě hosté výhru pojistili. Na Hrubého centr si naskočil Zelený, v tvrdém souboji přetlačil Koscelníka a hlavou překonal Nguyena. Jablonec venku v lize zvítězil poprvé po sedmi zápasech.

Hlasy po utkání:

Pavel Medynský (asistent trenéra Liberce): "Zápas nás nezastihl v optimální formě. Přičítám to trochu tomu koronaviru, který u nás proběhl. Nebylo to optimální na kvalitní trénink a dnes se to plně projevilo. Neměli jsme odražené míče, nebyli jsme dostatečně agresivní v soubojích, jak běžně býváme. Neměli jsme takovou sílu a drajv. Jablonec byl aktivní s míčem, my jsme do takové 20. minuty byli zakřiknutí. Soupeř nás hned v druhé minutě potrestal po vlastním gólu. Od 25. minuty jsme se trochu zvedli a srovnali jsme z penalty. V druhém poločase jsme se zlepšili, ale nebyli jsme schopni dát branku na 2:1, která by nám pomohla. Naopak soupeř dal gól a už to bylo složité. Na stranách nám scházeli Pešek s Matouškem, neměli jsme takovou rychlost. Museli jsme víc kombinovat, což úplně není naše doména. Prohra doma vždy zamrzí, zvlášť s Jabloncem. S trenérem Hoftychem jsme během zápasu byli v kontaktu. Úmrtí v rodině trenéra není nic jednoduchého. Jeho přítomnost na lavičce a v kabině je důležitá, takže to bylo minus."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Viděl jsem na hráčích už od rána, že koncentrace a připravenost byla velká. Do zápasu jsme tentokrát vstoupili velmi dobře a ve druhé minutě jsme se dostali do vedení. Sice šlo o vlastní branku, ale důraz tam z naší strany byl. Nezatáhli jsme se, hráli jsme pořád aktivně. Mohli jsme se dostat do vedení 2:0, ale Schranz nedal stoprocentní šanci. Pak jsme inkasovali z úplně zbytečné penalty, která vrátila Liberec znovu do hry. Šli jsme do kabin za stavu 1:1, hráče jsem v poločase burcoval. Upozorňoval jsem je, abychom hráli ještě výš, abychom dostali domácí pod větší tlak. To se splnilo, dobře jsme kombinovali. Ke konci jsme přebírali otěže a dostali jsme se do vedení. Pak ještě dobře zahraná standardka, Zelený se tam pověsil a dal na 3:1. Vyhráli jsme zaslouženě. Hráčům jsem poděkoval a řekl, že kdyby z 30 procent předvedli takový výkon doma s Brnem, tak jsme vyhráli. Vítězství 3:1 v derby si hodně cením."