Rennes (Francie) - Fotbalisty Jablonce ve čtvrtek čeká přelomový zápas, neboť se poprvé v historii představí v základní skupině evropských pohárů. Do hlavní fáze Evropské ligy vstoupí utkáním na půdě francouzského Rennes, za které chytá český reprezentační gólman Tomáš Koubek. Hosté se v Bretani pokusí favorita obrat o body a spravit si chuť po dvou ligových porážkách za sebou.

"Byl to jeden z našich cílů dostat se do skupiny. Povedlo se nám to a teď před námi stojí první zápas venku v Rennes. Myslím, že převládá spíš natěšení než nějaký strach," řekl novinářům kapitán Tomáš Hübschman, který jako jeden z mála členů jabloneckého kádru už poháry hrál.

Trenér Petr Rada doufá, že jeho svěřenci nebudou z premiéry ve skupině příliš nervózní. "Hráči o tom určitě přemýšlejí, že je to Evropská liga, v hlavách to mají. Je to zavazující vůči českému fotbalu. Čeká nás hodně kvalitní soupeř, který hraje v lize mistrů světa. Ale myslím, že se nemáme čeho bát. Chtěli jsme do Evropy, dostali jsme se tam a teď musíme zabojovat," uvedl Rada.

"Pokud byste měl strach, nemůžete hrát fotbal. Není to o strachu, ale o tom, že je to pro hráče reklama, Evropa vám zajistí větší zviditelnění. Už několikrát jsem říkal, že české týmy v pohárech nikdy velkou ostudu neudělaly, většinou to zvládaly, tak doufám, že se k tomu připojíme," řekl bývalý reprezentační kouč.

Severočeši by byli spokojeni, kdyby na úvod skupiny, v níž jsou ještě Dynamo Kyjev a Astana, neprohráli. "Každý bod, který bychom udělali, by pro nás byl hodně povzbuzující. Nehraje se ale na jeden zápas, hrajeme na šest," upozornil Rada.

"Pro nás je to historicky první zápas ve skupině, oni jsou přece jen trochu zkušenější. Jsou větší tým s větším jménem než my, takže určitě nebudeme favorit. Vzhledem k tomu, že první zápas ve skupině hrajeme venku, byl bych asi s bodem spokojený," uvedl Hübschman.

Jablonec v posledních dvou soutěžních zápasech prohrál 0:2 v Opavě a 0:3 s Mladou Boleslaví. "Porážku s Boleslaví jsme si rozebrali v pondělí a od úterý jsme se připravili už na Rennes. Myslím, že je dobře, že hrajeme hned brzo, že se v tom nebudeme dlouho patlat," prohlásil Rada.

Rennes se vrací do hlavní fáze pohárů po sedmi letech, při dosavadních třech účastech ve skupině nevyhrálo ani jeden ze 14 zápasů. "I tohle je pro nás motivace, věřím, že budeme přepisovat historii. Chceme určitě postoupit. Jsem rád, že začínáme doma s Jabloncem, věřím, že kvalita bude na naší straně," řekl Koubek, který s několika jabloneckými hráči působil při minulých angažmá. Kouč Rada jej zase krátce vedl ve Spartě.

"Těším se na každého českého hráče, který působí venku. Tomáš dělá ve Francii dobrou reklamu českému fotbalu. Jsem rád, že jsem mohl Tomáše trénovat ve Spartě, protože je to výborný kluk a hlavně dobrý gólman. Doufám, že ve čtvrtek bude mít třeba slabší chvilku," usmál se Rada.

Je si vědom, že pátý tým minulé sezony francouzské ligy je silnější doma, kde od února prohrál jediný z devíti soutěžních zápasů. "Viděli jsme je v několika zápasech, měli jsme tam i pozorovatele. Budou chtít hrát ofenzivně, hlavně doma jsou velmi silní, především ze standardek," řekl Rada.

Zápas v Rennes začne ve čtvrtek v 18:55.

Statistické údaje před utkáním EL Stade Rennes - FK Jablonec: -------- Výkop: čtvrtek 20. září, 18:55 (Nova Sport 1). Rozhodčí: Ola Hobber Nilsen - Tom Harald Grönevik, Geir Isaksen - Espen Eskas, Kai Erik Steen (všichni Nor.). Bilance: Francie - ČR (Československo) 47 19-14-14 68:54. 1965/66 PVP: Dukla Praha - Rennes 2:0, 0:0, 1969/70 PVP: Dukla Praha - Marseille 1:0, 0:2, 1974/75 UEFA: Nantes - Ostrava 1:0, 0:2, 1977/78 PMEZ: Dukla Praha - Nantes 1:1, 0:0, 1979/80 PMEZ: Dukla Praha - Štrasburk 1:0, 0:2 po prodl., 1982/83 UEFA: St. Etienne - Bohemians Praha 0:0, 0:4, 1986/87 PMEZ: Paris St. Germain - Vítkovice 2:2, 0:1, 1991/92 PMEZ: Marseille - Sparta Praha 3:2, 1:2, 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Lens 0:0, 1:0 po prodl., 1995/96 UEFA: Slavia Praha - Bordeaux 0:1, 0:1, 1997/98 PVP: Nice - Slavia Praha 2:2, 1:1, 1998/99 UEFA: Olomouc - Marseille 2:2, 0:4, 1999/00 LM: Sparta Praha - Bordeaux 0:0, 0:0, 2001/02 UEFA: Příbram - Sedan 4:0, 1:3, 2001/02 UEFA: Lyon - Liberec 1:1, 1:4, 2004/05 LM: Sparta Praha - Lyon 1:2, 0:5, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - Monako 0:2, 2006/07 UEFA: Marseille - Mladá Boleslav 1:0, 2:4, 2006/07 UEFA: Mladá Boleslav - Paris St. Germain 0:0, 2007/08 UEFA: Toulouse - Sparta Praha 2:3, 2009/10 EL: Slavia Praha - Lille 1:5, 1:3, 2012/13 EL: Lyon - Sparta Praha 2:1, 1:1, 2013/14 EL: Lyon - Plzeň 4:1, 1:2, 2014/15 EL: Mladá Boleslav - Lyon 1:4, 1:2, 2015/16 EL: Marseille - Liberec 0:1, 4:2. Rennes v Evropě: EL/UEFA 26 8-6-12 33:37 PVP 4 0-2-2 1:4 Celkem 30 8-8-14 34:41 Jablonec v Evropě: EL/UEFA 20 7-5-8 31:28 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 22 8-5-9 34:31 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Rennes: Koubek - Zeffane, Da Silva, Mexer, Bensebaini - Bourigeaud - André, Grenier, Lea Siliki, Del Castillo - Siebatcheu. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal. Absence: Baal, Hunou, Gertmonas, Nyamsi, Johansson (všichni zranění) - nikdo.

Zajímavosti: - Rennes v sezoně 1965/66 v tehdejším Poháru vítězů pohárů vypadlo s Duklou po prohře 0:2 a remíze 0:0, v roce 2001 naopak v Poháru Intertoto přešlo přes Staré Město (nynější Slovácko) po výhře 5:0 doma a porážce 2:4 venku - Rennes si zahraje skupinu v pohárech po 7 letech, Jablonec poprvé - brankářskou jedničkou Rennes je český reprezentační gólman Tomáš Koubek, v minulosti za tým z Bretaně chytal i Petr Čech - Rennes skončilo v minulé sezoně francouzské ligy páté, Jablonec v české nejvyšší soutěži třetí a oba týmy se kvalifikovaly rovnou do skupiny Evropské ligy - Rennes v generálce prohrálo 1:2 na půdě Nice, Jablonec doma podlehl 0:3 Mladé Boleslavi - Rennes nevyhrálo ani jeden ze 14 zápasů při 3 účastech ve skupině pohárů - Rennes neprohrálo v posledních 9 domácích zápasech pohárů - Rennes od února prohrálo doma jediný z 9 soutěžních zápasů - Jablonec vyhrál jediný z posledních 6 zápasů v pohárech - Jablonec ve 4 z posledních 5 zápasů v pohárech neskóroval - Jablonec prohrál poslední 2 ligové zápasy bez vstřelené branky - kapitán Jablonce Hübschman v dresu Šachtaru Doněck zvítězil v Rennes v roce 2005 v tehdejším Poháru UEFA 1:0 - dalšími účastníky skupiny jsou Dynamo Kyjev a Astana