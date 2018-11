Astana - Fotbalisté Jablonce ve čtvrtek zkusí oživit naděje na postup v Evropské lize. Severočeský nováček hlavní fáze soutěže je po polovině základní skupiny s dvěma body poslední a ve čtvrtém utkání na hřišti lídra tabulky Astany potřebuje bodovat, nejlépe zvítězit. Hosté se však budou muset na půdě čerstvého kazašského mistra vyrovnat s umělým trávníkem i pětihodinovým časovým posunem.

Jablonec při své premiéře ve skupině pohárů nejprve prohrál gólem v poslední minutě v Rennes 1:2 a pak si připsal dvě domácí remízy 2:2 s Dynamem Kyjev a 1:1 s Astanou. V odvetě už by potřeboval naplno bodovat, případná porážka by postupové vyhlídky hodně vzdálila.

"Nevím, zda je to zlomový zápas, ale kdyby se nám podařilo vyhrát, byla by skupina ještě více zamotaná, než je. Kdybychom uhráli aspoň nějaký bod, byli bychom spokojeni," řekl novinářům jablonecký útočník Martin Doležal.

Severočeši ani v jednom utkání herně nezklamali. "Tenhle zápas je něco jiného. Náročný přesun, časový posun, umělá tráva, teploty na nule. Je tam těch faktorů více. Soupeř je z těch, s kterými jsme hráli, zatím asi nejkvalitnější. Jsou na tom velmi dobře pohybově, umělá tráva pro ně může být velkou výhodou. Uvidíme, ale doufám, že to zvládneme," řekl kouč Petr Rada.

"Samozřejmě každý plný bodový zisk může hrát ve skupině velkou roli, ale teď je ještě brzy spekulovat na tři body. Budeme se prostě snažit hrát aktivně tak, jako hrajeme v posledních zápasech," dodal Rada, jehož celek se naladil ligovou výhrou 6:2 na Dukle.

Jablonečtí nemají strach z přechodu na umělou trávu, na níž Astana domácí zápasy ve třicetitisícové aréně se zatahovací střechou hraje. "Jelikož my v Jablonci jsme od půlky listopadu skoro furt na umělce, myslím, že ji máme osahanou. Navíc jsme na ní v pondělí měli trénink, takže myslím, že to až takový problém nebude," uvedl Doležal.

"Je to samozřejmě pro domácí výhoda, ale i kdybychom prohráli, nebudeme se na to vymlouvat. Ani zatahovací střechu v Jablonci nemáme. Ale snad ji zatáhnou a třeba to lidí vytopí. A nakonec tam nebude taková kosa," dodal pro klubový web jablonecký obránce Matěj Hanousek.

Astana vloni ve skupině Evropské ligy remizovala doma se Slavií 1:1 a v Edenu pak v posledním utkání zvítězila 1:0, čímž si zajistila postup. Rada od tehdejšího kouče červenobílých a nynějšího trenéra reprezentace Jaroslava Šilhavého informace nevyzvídal.

"Neprobírali jsme to, zůstali jsme u našeho rozboru a informací z prvního zápasu. Astana už má zajištěný titul, takže v některých posledních zápasech už nechali odpočívat některé hráče. Ligu už mají hotovou, takže asi bude větší počet diváků," přemítal Rada.

Chybět mu budou zranění záložníci Lukáš Masopust s Rafaelem Acostou, takže do hry by se mohl dostat Ukrajinec Eduard Sobol, který v dresu Slavie zažil oba loňské zápasy s Astanou.

Duel začne ve čtvrtek v 16:50 SEČ.

Statistické údaje před utkáním Evropské ligy FC Astana - FK Jablonec: -------- Výkop: čtvrtek 8. listopadu, 16:50 (Nova Sport 1). Rozhodčí: Vad - Albert, Szert - Karakó, Erdos (všichni Maď.). Bilance: Kazachstán - ČR 11 2-4-5 9:15. 2003/04 UEFA: Žižkov - Ženis Astana 3:0, 3:1, 2007/08 Intertoto: Tobol Kostanaj - Liberec 1:1, 2:0, 2012/13 LM: Liberec - Karaganda 1:0, 1:1 po prodl., 2017/18 EL: FC Astana - Slavia Praha 1:1, 1:0, 2018/19 EL: Olomouc - Kajrat Almaty 2:0, 2:1, 2018/19 EL: Jablonec - FC Astana 1:1. Astana v Evropě: LM/PMEZ 28 10-10-8 32:36 EL/UEFA 31 11-8-12 42:46 Celkem 59 21-18-20 74:82 Jablonec v Evropě: EL/UEFA 23 7-7-9 35:33 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 25 8-7-10 38:36 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Astana: Mokin - Rukavina, Postnikov, Aničič, Zajnutdinov - Tomasov, Kleinheisler, Majevskij, Henrique - Almeida, Kabananga. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Sobol - Doležal. Absence: Erič, Šomko (oba nejistý start) - Masopust, Acosta (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Mužikov, Henrique (oba 2 ŽK) - Holeš, Považanec (oba 2 ŽK).

Zajímavosti: - Jablonec v úvodním vzájemném utkání před 14 dny remizoval doma 1:1 - Astana vede skupinu s 5 body (remíza 2:2 v Kyjevě, výhra 2:0 nad Rennes a remíza v Jablonci) - Jablonec je s 2 body poslední za remízy 2:2 s Kyjevem a s Astanou, na úvod skupiny prohrál 1:2 v Rennes - Astana vloni ve skupině Evropské ligy remizovala doma 1:1 se Slavií a v Edenu v závěrečném duelu zvítězila 1:0, čímž si zajistila postup - české týmy v 5 pohárových zápasech v Kazachstánu ještě neprohrály (2 výhry, 3 remízy) - Astana je ve skupině Evropské ligy potřetí za sebou, předtím v sezoně 2015/16 hrála skupinu Ligy mistrů - Jablonec hraje ve skupině evropských pohárů poprvé - Astana vyhrála 4 z posledních 5 domácích zápasů v pohárech - Astana prohrála jediný z 10 domácích zápasů v základní skupině pohárů - Jablonec vyhrál jediný z posledních 9 zápasů v pohárech - Astana v generálce vyhrála 3:2 nad Kajratem Almaty a dočkala se prvního vítězství po 4 zápasech - Jablonec v generálce vyhrál 6:2 na Dukle a z posledních 10 soutěžních utkání utrpěl jedinou porážku - Astana na konci října získala pátý kazašský titul za sebou, Jablonec je v české lize 6. - Astanu v minulosti trénoval český kouč Miroslav Beránek - Sobol (Jablonec) v dresu Slavie odehrál v minulé sezoně oba zápasy s Astanou - zápas se hraje na umělém trávníku Tabulka: 1. Astana 3 1 2 0 5:3 5 2. Dynamo Kyjev 3 1 2 0 6:5 5 3. Rennes 3 1 0 2 3:5 3 4. Jablonec 3 0 2 1 4:5 2