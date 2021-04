Jablonec zdolal Spartu 1:0 a vystřídal ji na druhém místě

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Sparty prohráli v dohrávce 22. kola první ligy v Jablonci 0:1 a po druhé porážce v nejvyšší soutěži za sebou přepustili soupeři druhé místo v tabulce. O vítězství domácích rozhodl v 88. minutě Ivan Schranz. Severočeši zdolali v lize Pražany po devíti vzájemných utkáních a oplatili jim čtvrtfinálové vyřazení z domácího poháru. V neúplné tabulce je předstihli o bod, Letenští mají k dobru odložený duel s Plzní.

Zápas se v původním březnovém termínu nehrál kvůli koronaviru v týmu Sparty, která Jablonec před týdnem doma porazila v domácím poháru 4:1. Úvodní dějství nenabídlo výraznější šanci. V desáté minutě si Hanuš poradil s Karlssonovou střelou. Poté Dočkal hledal před brankou Krejčího staršího, ale obránce Štěpánek odvrátil míč do bezpečí. Na druhé straně Jovovič vystihl "malou domů" Krejčího mladšího, ale Pilařovu ránu z voleje zblokoval stoper Čelůstka.

V 61. minutě sparťanský útočník Hložek přepadl ve vápně přes Kubistu, ale rozhodčí Hrubeš penaltu neodpískal. Poté hostující stoper Vitík ve snaze odkopnout míč trefil ve vápně jen Pilaře, od něhož se míč odrazil do boční sítě. Sparťanský brankář Nita si poté nadvakrát poradil se Schranzovou střelou zpoza vápna, která před ním skočila. Následný Jovovičův roh proletěl vápnem. Za hosty zahrozil Krejčí starší, jehož pokus z hranice vápna Hanuš vyrazil.

Utkání směřovalo k remíze, jenže dvě minuty před koncem základní hrací doby přišel rozhodující moment. Krob, který nastoupil do 250. ligového zápasu, odcentroval do vápna a Schranz hlavičkou k tyči zařídil Jablonci cennou výhru. Slovenský reprezentant devátým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího střelce týmu. Vzápětí Nita vyrazil Pleštilovu ránu z úhlu.

Hosté si nespravili náladu po nedělní prohře 0:2 v ligovém derby na hřišti Slavie a venku v nejvyšší soutěži neskórovali potřetí za sebou.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Dneska to bylo z naší strany povedené utkání. Hráli jsme na hraně nejen svých možností, co se týče nasazení, přístupu a agresivity, ale v neposlední řadě fotbalovosti. Tu bych stavěl na první místo. Myslím si, že terén dělal Spartě větší problémy. Dneska ani nebyly pasáže, kdy bychom na deset minut vypustili. Vůbec jsme se nebavili o pohárovém zápase, to je jiná soutěž. Snažili jsme se připravit na tohle utkání. Samozřejmě jsme v poháru chtěli postoupit, ale Sparta nás potrestala. Proto jsem říkal, že nás může porazit jenom strach a že ho musíme nechat v kabině. Koncentraci a nabuzenost jsem na hráčích viděl už před rozcvičením. Z tohoto pohledu jsem rád, že to hráči splnili. Myslím si, že vítězství si zasloužili. Není to po žádném náhodném výkonu."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Jablonec udělal pro vítězství víc, i když se štěstím. Dvě minuty před koncem rozhodl o zápase. Je pravda, že měl víc šancí. Výkon si nedokážu vysvětlit, byl špatný. Asi nám vadilo, že hřiště bylo složitější, než jsme zvyklí. Nechci se ale vymlouvat na hřiště. Jablonec byl důraznější, přímočařejší, využíval svoji větší agresivitu, a proto i zaslouženě vyhrál."

FK Jablonec - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 88. Schranz. Rozhodčí: Hrubeš - Mokrusch, Hrabovský - Klíma (video). ŽK: Kratochvíl - Polidar, Plavšič. Bez diváků.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Krob - Pilař (81. Smejkal), Považanec, Kratochvíl, Jovovič (72. Pleštil) - Schranz (90.+3 Chramosta) - Doležal (81. Hübschman). Trenér: Rada.

Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Čelůstka, Hancko (26. Polidar) - Karlsson (58. Plavšič), Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal (86. Trávník), Ladislav Krejčí I - Hložek. Trenér: Vrba.