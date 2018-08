Jablonec - Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 4. ligovém kole nad Karvinou 4:1 a připsali si první výhru v sezoně. Domácí poslal do vedení ve 28. minutě Jan Chramosta, před pauzou přidal pojistku Martin Doležal, po změně stran se trefil Lukáš Masopust a pak si dal vlastní gól Marek Janečka. V nastavení snížil Lukáš Budínský. Karviná i počtvrté prohrála, potřetí inkasovala čtyři branky a zůstává u dna tabulky.

Souboj dvou týmů, jimž výsledkově nevyšla dosavadní tři kola, začal aktivněji Jablonec. Po sedmi minutách upadl ve vápně Doležal, ale penalta se nepískala, stejně jako o devět minut později po zákroku na Masopusta. Mezitím utekl Jovovič a hosty zachránila tyč.

I Karviná brzy zahrozila. Panákův volej ale vyrazil brankář Hrubý a následně se dvakrát neprosadil Janečka. Hlavně jeho šance ve 24. minutě byla gólová, když se ocitl sám před brankou, ale domácí gólman střelu srazil na tyč.

Jablonci pomohl k vedení zkrat letní posily Kocsise, který zahrál pomalou malou domů. Přihrávku vystihl Chramosta a s přehledem překonal Berkovce. Domácí útočník dal svůj první gól v sezoně.

Ještě do přestávky Severočeši zvýšili. Na začátku první nastavené minuty úvodní půle nacentroval z rohového kopu Trávník a také hlavičkující Doležal zaznamenal svou premiérovou trefu v ročníku.

Osm minut po pauze Jablonec přidal třetí gól. Akce začala Hübschmanovou kolmicí, Chramosta si narazil se spoluhráčem a přihrál před prázdnou branku Masopustovi, jenž ve skluzu dorazil do sítě.

Obrana hostů absolutně nestíhal a během tří minut ji od dalších tří inkasovaných branek zachránil Berkovec. Ve vyložených šancích vychytal postupně Chramostu, Doležala i Jovoviče.

V 72. minutě už Berkovec kapituloval, když ho po Masopustově stříleném centru nešťastným zásahem překonal spoluhráč Janečka. Severočeši měli po třech kolech s dvěma góly nejhorší útok, dnes si však skóre výrazně vylepšili. V 78. minutě neproměnil další velkou šanci střídající Ikaunieks a v první minutě nastavení se prosadili i hosté. Budínský po narážečce se spoluhráčem před Hrubým nezaváhal.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsem rád, že jsme vyhráli. To víte, že jsem si oddychl, každé vítězství je důležité, hlavně pro sebevědomí hráčů. Jsem hlavně rád za hráče, v předchozích třech zápasech hráli dobře a nedostali to vítězství. V úvodu jsme zase neproměnili dvě šance, což nás teď provází. Pak jsme se mohli dostat do problémů, přečkali jsme dvě šance, z toho jednu tyčku. Myslím ale, že jsme udávali tempo hry. První gól jsme dali po chybě po malé domů, kterou Chramosta vystihl a proměnil to zkušeně. Gól před půlí na 2:0 nás pak uklidnil. Soupeř se snažil v druhé půli se zápasem něco udělat, ale potom jsme se dostali do vedení 3:0, když to tam Masopust zavřel. Další tři čtyři vyložené šance jsme neproměnili a čtvrtý gól byl vlastní. Mrzí mě, že jsme v závěru neudrželi nulu, ten gól byl zbytečný. Vyhráli jsme zaslouženě."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Myslím, že jsme vstoupili do zápasu dobře. Do 28. minuty měl Jablonec jednu gólovou šanci, my dvě. Co jsme vyvedli v 28. minutě, kdy jsme darovali Jablonci gól, to se nevidí na žákovské úrovni. Jablonec to posadilo do sedla a pak jsme dostali hloupý gól do kabiny. Prvních 10 minut druhé půle jsme zase začali hrát a pak jsme dostali gól. Trápí nás individuální chyby v obranné činnosti. Hráli jsme kombinačně, nebyli jsme zalezlí, ale co dokážeme vytvořit dozadu, to je neuvěřitelné. Je mi líto Máry Janečka, který byl dnes jeden z našich nejlepších hráčů. Měl na noze během prvních 25 minut dva góly, bohužel si to pak srazil do vlastní brány. Potkalo ho to dvakrát, má teď smolné období. Věděli jsme, že za prvních pět kol máme tři mančafty, které hrají poháry, a do toho přebudováváme tým. Věděli jsme, co nás čeká. Mužstvo na to bylo připravené, že prvních pět kol je pro nás těžkých a že může nastat i taková situace. Máme za sebou čtyři a hrajeme doma s Plzní, což bude ještě těžší. Do každého zápasu jdeme s tím, že to chceme zvládnout."