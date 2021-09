Jablonec zahájí skupinu EKL doma proti Kluži

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce ve čtvrtek doma rozehrají hlavní fázi nově vzniklé Evropské konferenční ligy proti rumunskému mistrovi Kluži. Utkání skupiny D, kde jsou ještě Alkmaar a dánští Randers, začne na Střelnici ve 21:00. Hlavním rozhodčím bude Albánec Enea Jorgji.

Zatímco Jablonec čeká premiérová pohárová konfrontace s rumunským soupeřem, Kluž má s českými týmy bohaté zkušenosti. "Železničáři" naposledy předloni v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů vypadli s pražskou Slavií po dvou prohrách 0:1. Vítězové posledních čtyř ročníků rumunské ligy ale před devíti lety v kvalifikaci LM dokázali dvakrát porazit jiný podještědský tým Liberec.

Jablonec sice v kvalifikaci Evropské ligy nestačil na Celtic Glasgow, ale v závěrečném předkole EKL s přehledem porazil Žilinu 5:1 doma a 3:0 venku a zajistil si historicky druhou účast ve skupině pohárů. Před třemi lety Severočeši v Evropské lize v konkurenci Dynama Kyjev, Rennes a Astany skončili poslední.

"Budeme si to chtít strašně moc užít a hrát každý zápas tak, abychom dělali Jablonci dobré jméno a dobrou značku. Chtěli bychom se porvat o postup, víme, že to bude těžké," řekl záložník Václav Pilař pro klubový web. "Kluž je teď pro mě trochu neznámá, dřív měli velké individuality směrem dopředu," dodal.

Svěřenci trenéra Petra Rady v neděli zvládli ligovou generálku, když doma zdolali Karvinou 1:0, naplno bodovali po pěti kolech a posunuli se na klidnější 11. místo tabulky. Klíčový jablonecký útočník Martin Doležal střídal kvůli bolestivému nakopnutí, ale na čtvrtek už by měl být připravený.

"V naší situaci jsme potřebovali tři body, a to jsme splnili. To je pro nás to nejdůležitější a teď se musíme přeorientovat zase na jinou soutěž," uvedl Rada po Karviné.

Kluž při obnovené premiéře kouče Dana Petrescua v sobotu prohrála na stadionu Botosani 0:1. Lídři tabulky poprvé v této sezoně rumunské ligy ztratili body. Trenér doufá, že budou v pořádku zranění útočníci Denis Alibec a Billel Omrani.

"V České republice to bude velice těžké utkání, podobné jako proti Botosani. My i Jablonec jsme na stejné úrovni. Když se nám neuzdraví útočníci, bude to pro nás hodně náročné. Potřebujeme, aby Alibec a Omrani hráli," prohlásil Petrescu, který na lavičce zažil vyřazení se Slavií.

Statistické údaje před utkáním FK Jablonec - CFR Kluž: Výkop: čtvrtek 16. září, 21:00. Rozhodčí: Jorgji - Cokaj, Rexha (všichni Alb.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Rumunsko 38 13-11-14 44:54. 1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2, 1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2, 1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1, 2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1, 2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1, 2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0, pen. 9:8, 2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2, 2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1, 2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1, 2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2, 2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1, 2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2, 2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1, 2017/18 LM: FCSB - Plzeň 2:2, 4:1, 2017/18 EL: FCSB - Plzeň 3:0, 0:2, 2018/19 EL: FCSB - Mladá Boleslav 0:0, 1:0, 2019/20 LM: Kluž - Slavia Praha 0:1, 0:1, 2020/21 EL: FCSB - Liberec 0:2. Jablonec v Evropě: EL/UEFA 31 8-8-15 43:50 EKL 2 2-0-0 8:1 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 35 11-8-16 54:54 Kluž v Evropě: LM/PMEZ 40 16-7-17 52:53 EL/UEFA 38 12-7-19 34:50 Celkem 78 28-14-36 86:103 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Houska, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Kluž: Balgradean - Manea (Sušič), Bouhenna, Cestor, Camora - Sigurjónsson, Bordeianu, Boateng - Deac, Debeljuh, Paun. Absence: Štěpánek (zranění), Čvančara, Doležal, Pilař (všichni nejistý start) - Arlauskis (zranění), Rodríguez (trest za ČK), Alibec, Burca, Omrani (všichni nejistý start). Zajímavosti: - Jablonec se poprvé v pohárech utká s rumunským soupeřem - Kluž naposledy vypadla se Slavií v předloňském 4. předkole Ligy mistrů (po 2 porážkách 0:1), v roce 2012 ve 3. předkole LM zvítězila nad Libercem (1:0 doma a 2:1 venku), v roce 2009 ve skupině Evropské ligy podlehla Spartě (0:2 v Praze a 2:3 doma) - Jablonec v 3. předkole EL podlehl Celticu Glasgow 2:4 doma a 0:3 venku, poté ve 4. předkole EKL porazil Žilinu 5:1 doma a 3:0 venku - Jablonec podruhé v historii hraje skupinu pohárů, v roce 2018 nastupoval v Evropské lize, kde v konkurenci Dynama Kyjev, Rennes a Astany skončil poslední - Kluž se do EKL dostala poté, co vypadla v 3. předkole LM s Young Boys Bern a poté i ve 4. předkole EL s CZ Bělehrad - Jablonec v pohárech vyhrál 2x po sobě, ale z posledních 15 utkání v evropských soutěžích zvítězil jen 3x - Jablonec naposledy doma v pohárech porazil Žilinu, ale předtím na svém stadionu nevyhrál 8x za sebou - Kluž v pohárech nezvítězila 4x za sebou a poslední 3 zápasy prohrála - Kluž venku v pohárech prohrála 5 z posledních 6 utkání - Jablonec v nedělní ligové generálce doma porazil Karvinou 1:0 a patří mu 11. místo v tabulce - Kluž při sobotní obnovené premiéře kouče Petrescua prohrála na hřišti Botosani 0:1, pro úřadujícího mistra a lídra tabulky to byla první ztráta v sezoně rumunské ligy po úvodních 7 výhrách - Kluž v roce 2009 krátce vedli čeští trenéři Uhrin ml. s Jindrou