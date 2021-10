Jablonec zachránil remízu s Hradcem až v deváté minutě nastavení

Mladá Boleslav - Fotbalisté Jablonce až v deváté minutě nastavení zachránili v 10. kole první ligy remízu 2:2 na hřišti Hradce Králové. Hosté vedli po 13 minutách díky brance Miloše Kratochvíla, domácí však v azylu v Mladé Boleslavi otočili duel po gólech Pavla Dvořáka a Jana Krále. Bod vystřelil Severočechům v závěru střídající Tomáš Malínský v přesilovce poté, co byl v 70. minutě vyloučen Otto Urma. Jablonečtí tři kola po sobě nevyhráli a jsou v tabulce až na 11. místě. Nováček z Hradce drží osmou příčku.

Jablonec vstoupil do utkání bez elitních útočníků Doležala a Čvančary, který se zranil při čtvrteční porážce 0:1 v Evropské konferenční lize v Alkmaaru. "Votroci" se zase museli obejít bez záložníka Kodeše, který se zranil při rozcvičování a musel jej nahradit Soukeník.

Hradec vstoupil do utkání aktivně a v úvodní desetiminutovce se dostali do nadějných šancí Vašulín a Mejdr, nezakončili však přesně. Ve 13. minutě naopak udeřil Jablonec. Po rychlém brejku našel Pleštil přesnou přihrávkou z levé strany Kratochvíla a ten svou první brankou v ligové sezoně otevřel skóre.

Hostům však vedení vydrželo jen šest minut. Vašulín se na pravé straně pokutového území zbavil Zeleného a jeho centr usměrnil za Hanušova záda Dvořák. Domácí mohli poté vývoj utkání i otočit, ale Soukeníkův pokus letěl nad a průnik Vlkanovy zneškodnil včasným zákrokem Kratochvíl.

Skóre se nezměnilo ani v závěru první půle, kdy se hnal do brejku Pilař, ale rozhodčí Hocek únik zastavil kvůli tomu, že jablonecký záložník zahrál při zpracování rukou. S tím nesouhlasil hostující trenér Rada, který dostal před odchodem do kabin za protesty žlutou kartu.

V 58. minutě Vašulín nevyužil zaváhání v soupeřově obraně a míč se po jeho střele jen otřel o brankovou konstrukci. V 62. minutě se už domácí dočkali obratu. Po přímém kopu Vlkanovy se brankář Hanuš srazil v pokutovém území s jedním ze svých spoluhráčů, míč mu vypadl ruky a Král jej dorazil do sítě. Platnost gólu posvětil navzdory protestům jabloneckých hráčů i verdikt videorozhodčího. Zraněného Hanuše pak vystřídal Hrubý.

Severočeši se okamžitě tlačili za vyrovnáním a hned z protiútoku byl blízko hlavičkující Nešpor, jenže těsně přestřelil. Zhruba 20 minut před koncem dostal Jablonec možnost hrát v početní výhodě, po druhé žluté kartě byl vyloučen Urma. Hradec se zpočátku úspěšně bránil a několikrát mohl udeřit z rychlých protiútoků.

V nervózním závěru nejprve nebyla Jablonci uznána šest minut před koncem branka Nešpora kvůli předchozímu faulu Abubakara a v 89. minutě zase hosté neúspěšně reklamovali pokutový kop po ruce Dvořáka. Rozhodčí Hocek sice nejprve penaltu nařídil, po zhlédnutí záznamu ji však odvolal.

Když už se zdálo, že Hradec získá všechny tři body, protlačil se po závaru v deváté minutě nastavení k míči střídající Malínský a nekompromisní ranou vyrovnal. Jablonec s "Votroky" neprohrál v lize už 10 zápasů za sebou.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce Králové): "Utkání jsme začali dobře, měli jsme brankovou příležitost Vašulína, ale později se začala projevovat herní kvalita na míči Jablonce. Je to nesmírně silné kombinační mužstvo. S takto silným týmem jsme se tady v domácím prostředí v Boleslavi ještě nesetkali. Z toho rezultovala první branka. Jsem ale rád, že jsme zvedli hlavu a za chvíli vyrovnali. Pak to bylo nahoru dolů, měli jsme nějaké protiútoky, Jablonec byl ale silnější. Byla to spravedlivá remíza, ale dostat gól v deváté minutě nastavení je nesmírně bolestivé. Mrzí mě, že v polovině sedmé minuty nastaveného času házíme aut, ale pak ještě dostaneme gól. Je to škoda, mužstvo, které má zkušenosti, by si to mělo pohlídat."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Do utkání jsme vstoupili dobře. Dostali jsme se do vedení a myslím, že jsme domácí v úvodu eliminovali. Pak jsme ale dostali zbytečný gól. Byl tam nakopnutý míč do prostoru, nechali jsme se jednoduše obejít a domácí z toho na přední tyči vyrovnali. To jsou věci, ze kterých nám to často padá. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, drželi jsme soupeře na vlastní polovině. Nevypadalo to, že by se do něčeho dostali. Pak ale začal od 62. minuty hektický zápas. Dostali jsme branku a v nastavení jsme vyrovnali. Remíza je podle mě spravedlivá."