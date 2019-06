Jablonec začal přípravu bez Lischky, Sobola či Vatajelua

Jablonec - Fotbalisté Jablonce dnes začali letní přípravu na novou sezonu a kádr prořídl hlavně v obranných řadách. Do Slavie přestoupili Tomáš Holeš s Davidem Hovorkou, další zadák David Lischka jedná o odchodu do Sparty a po hostování na severu Čech skončil také Ukrajinec Eduard Sobol. Čtvrtým tým uplynulé ligové sezony naopak posílili na hostování z mistrovské Slavie ofenzivní hráči Janové Sýkora s Matouškem a brzy by se měl připojit z Edenu také stoper Jakub Jugas.

Jednadvacetiletý talent Matoušek už loni na podzim působil ve Slavii, ale pak se v zimě vrátil na hostování do Příbrami. Nyní Eden znovu opouští.

"Beru to jako posun v kariéře. Do Příbrami jsem šel s tím, že mi to může pomoct a s tím samým jdu do Jablonce. Chci samozřejmě pomoct také Jablonci, abychom se dostali do skupiny Evropské ligy a dosáhli na co nejvyšší příčky v lize. Myslím si, že to můžeme zvládnout," uvedl Matoušek pro jablonecký web.

Pětadvacetiletý Sýkora na jaře hostoval ze Slavie v sousedním Liberci. "Poslední rok nebyl z mé strany úplně OK. Jsem teď natěšený a jsem rád, že můžu být v Jablonci. Je to pro mě nová výzva," prohlásil Sýkora.

Vedle Hovorky, Holeše, Lischky a Sobola už v minulých dnech skončil na severu Čech i záložník Michal Trávník, který přestoupil do Sparty. Hostování v Jablonci vypršelo také Bogdanu Vatajeluovi. O přestupu do Zlína jednají Davis Ikaunieks a Jakub Janetzký, naopak z týmu "Ševců" by měl na sever Čech zamířit Libor Holík.

Vedle Sýkory, Matouška a Jugase zatím Jablonec přivedl také ukrajinského krajního obránce Andrije Curikova. Z hostování se vrátil Tomáš Čvančara a z dorostu se zapojili do přípravy Oliver Velich s Michalem Černákem. Hostovat v druholigovém Varnsdorfu by měli David Breda s Adamem Houserem.

Svěřence trenéra Petra Rady čeká v létě kvalifikace Evropské ligy, do které vstoupí v 2. předkole.