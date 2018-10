Praha - Fotbalisté Jablonce překvapivě prohráli v osmifinále domácího poháru MOL Cupu v Karviné 0:1 a finálovou účast z minulého ročníku nezopakují. Zápas rozhodl ve 48. minutě po rohu slovenský obránce Ján Krivák. Severočeský celek, účastník Evropské ligy, své šance neproměnil a jednou trefil tyč. Ve druhém dnešním duelu se utká mistrovská Plzeň s Ostravou, oba týmy si vzájemný souboj zopakují v sobotu ve Vítkovicích v rámci ligy.

Plzni patří v lize druhá příčka dva body za vedoucí Slavií, Ostrava ztrácí na Viktorii na třetím místě čtyři body. "Baníku se teď daří, jsou v ligové tabulce těsně za námi a určitě to bude náročné. Uděláme ale vše pro to, abychom postoupili. Pohár se tady v Plzni dlouho nevyhrál, takže bych chtěl dojít co nejdál a pokusit se ho vyhrát," řekl útočník Viktorie Jakub Řezníček.

Pro Západočechy mluví fakt, že jim Baník v nejvyšší soutěži šestkrát za sebou nedal gól. V poháru se oba týmy naposledy utkaly v semifinále v roce 2005 a Slezané tehdy na soupeřově hřišti zvítězili na penalty.

Finalista minulého ročníku poháru Jablonec se představí v Karviné, kterou v srpnu doma v lize porazil 4:1. Severočeši premiérově hrají skupinu Evropské ligy, ale jejich kouč Petr Rada velké šetření hráčů nechystá.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

MFK Karviná - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Branka: 48. Krivák. Rozhodčí: Marek - Antoníček, Horák. ŽK: Dramé, Janečka - Považanec, Sobol. Diváci: 1550.

Karviná: Pastorický - Čolič, Krivák, Janečka, Letič - Mertelj, Dramé - Ba Loua, Suchan (75. Kocsis), Galuška (64. Lingr) - Ramírez (90. Wágner). Trenér: Nádvorník.

Jablonec: Hanuš - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Kubista - Masopust, Trávník, Považanec (61. Doležal), Acosta (68. Sobol) - Ikaunieks (77. Kratochvíl). Trenér: Rada.