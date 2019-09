Jablonec vyhrál ve Zlíně a po 12 zápasech zvítězil v lize venku

Zlín - Fotbalisté Jablonce zvítězili v 11. kole první ligy ve Zlíně 1:0. Zápas rozhodl v 26. minutě tečovanou střelou Jan Matoušek. Severočeši vyhráli v nejvyšší soutěži venku poprvé od února a po 12 zápasech a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Zlín naopak prohrál počtvrté z posledních pěti kol, prohloubil svoji krizi a na třinácté příčce má jen dvoubodový náskok na poslední pozici.

"Minule jsme ztratili dva body s Olomoucí a já jsem hráčům říkal, že si ty body tady chceme vzít zpátky. Vítězství venku už jsme potřebovali, i když máme tři body i s trochou štěstí," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

V úvodních minutách měl mírně navrch Jablonec, ale brzy začal získávat převahu Zlín. Jiráček v deváté minutě vystřelil nedůrazně, o minutu později pálil vedle Poznar a za chvíli hostující brankář Hrubý dobře vyběhl proti Matejovovi.

V 26. minutě udeřili Severočeši. Matoušek po ztrátě domácích ve středu pole vyrazil do brejku, dostal se přes několik obránců a únik zakončil gólem. Míč přes vybíhajícího brankáře Dostála srazil do sítě tečí bránící stoper Buchta.

Zlín od té doby držel balon, ale přes dobře pracující jabloneckou defenzivu se jen těžko prosazoval. Čanturišvili mířil z přímého kopu jen do boční sítě a několik dalších akcí domácí zbytečně překombinovali.

"Vstoupili jsme do toho dobře. Byli jsme aktivní, dostali jsme se do vedení trochu šťastnou brankou s tečí. To nás malinko uklidnilo," uvedl Rada.

Zlín marně dobýval soupeřovu obranu i po přestávce. "Ševci" chvílemi téměř házenkářsky obléhali jablonecké vápno, ale Hrubého dlouho prakticky neohrozili.

V 73. minutě Poznarovi chyběl krok k tomu, aby dosáhl na malém vápně na balon po spoluhráčově hlavičce. O necelých pět minut později se domácí útočník protlačil ke střele a tečovaný pokus skončil jen těsně vedle.

Domácí stupňovali tlak, ale gól jim nebyl souzený. Fantišovu ránu v 86. minutě vytáhl Hrubý a Poznar na malém vápně nezakončil. Další větší šanci už si Zlínští nevytvořili. Jablonec bodoval v lize s "Ševci" pojedenácté za sebou.

"Mrzí mě za lidi a za fanoušky, že takové utkání nedokážeme dovést do bodového zisku. Zápasu by určitě slušel nějaký ten bod. Nám se to dnes bohužel nepovedlo, protože jsme neměli kvalitu v pokutovém území. Přitom šance jsme tam měli," řekl zlínský trenér Josef Csaplár.

"Domácí hráli dobrý fotbal, hlavně v posledních 20 minutách nás hodně zatlačili. Byli jsme až moc zatáhnutí. Uhráli jsme to někdy i s trochou štěstí, ale tři body jsou pro mě rozhodující," uvedl Rada.

Hlasy po utkání: Josef Csaplár (trenér Zlína): "Jsem smutný a zklamaný, ani ne zase tak naštvaný. Mrzí mě za lidi a za fanoušky, že takové utkání nedokážeme dovést do bodového zisku. Zápasu by určitě slušel nějaký ten bod. Nám se to dnes bohužel nepovedlo, protože jsme neměli kvalitu v pokutovém území. Přitom šance jsme tam měli. Musíme dál pracovat, já ve svém mužstvu vidím stále dobře položený základ." Petr Rada (trenér Jablonce): "Vstoupili jsme do toho dobře. Byli jsme aktivní, dostali jsme se do vedení trochu šťastnou brankou s tečí. To nás malinko uklidnilo. Do druhé půle jsem hráče upozorňoval, že domácí půjdou za obratem a do hry šli postupně vysocí hráči. My jsme minule ztratili dva body s Olomoucí a já jsem hráčům říkal, že si ty body tady chceme vzít zpátky. Hráči to dnes odmakali, ale musíme přidat větší fotbalovost. Vítězství venku už jsme potřebovali, i když máme tři body i s trochou štěstí. Domácí hráli dobrý fotbal, hlavně v posledních 20 minutách nás hodně zatlačili. Byli jsme až moc zatáhnutí. Uhráli jsme to někdy i s trochou štěstí, ale tři body jsou pro mě rozhodující."

Fastav Zlín - FK Jablonec 0:1 (0:1)

Branka: 26. Matoušek. Rozhodčí: Franěk - Kříž, Melichar. ŽK: Mašek, Poznar - Holík, Hübschman, Krob, Jovovič. Diváci: 3009.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Fantiš, Buchta, Azackij, Bartošák - Matejov (60. Wágner), Mašek (90. Železník), Folprecht, Jiráček, Čanturišvili - Poznar. Trenér: Csaplár.

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Považanec (81. Kratochvíl), Sýkora - Matoušek (63. Kubista) - Doležal (85. Hämäläinen). Trenér: Rada.