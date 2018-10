Příbram - Fotbalisté Jablonce vyhráli ve 12. ligovém kole v Příbrami vysoko 6:0. V závěru první půle se trefili Jakub Považanec s Janem Chramostou, po pauze si mezi 51. a 68. minutou připsal svůj premiérový hattrick v nejvyšší soutěži Michal Trávník a pak se povedenou ranou z přímého kopu blýskl opět Považanec.

Severočeši si připsali nejvyšší ligové vítězství od října 2014, kdy doma deklasovali Duklu také 6:0. Jablonec vyhrál čtyři kola po sobě a ztrácí už jen bod na čtvrté místo. Navíc se ideálně naladil na čtvrteční zápas Evropské ligy s Astanou. Příbram utrpěla nejvyšší soutěžní porážku od loňského debaklu 1:8 se Slavií a prohrála potřetí z posledních čtyř kol.

"Jsme rádi, že vezeme domů tři body, což pro nás bylo po té reprezentační pauze hodně důležité. Jsem rád, že jsme se bodově trošku přiblížili špičce. Před těžkým týdnem, který nás čeká, nás to trošku povzbudilo," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada, který v minulosti vedl i Příbram.

Jablonec měl u Litavky hned v úvodu první velkou šanci. Trávník ve třetí minutě našel nabíhajícího Holeše, ale ten zblízka minul. Příbram se snažila hrát svůj typický ofenzivní fotbal a většinu první půle byla favoritovi minimálně vyrovnaným soupeřem.

V 19. minutě si vytvořili domácí největší šanci. Po pěkné kombinační akci přihrál Mingazov před branku, ale Hlúpik sám před gólmanem špatně trefil míč a prakticky nevystřelil. "Vstoupili jsme do toho podle mě hodně zajímavě, měli jsme zajímavé akce a to vše vrcholilo tutovkou do brány, kterou jsme nedali. Nemůžeme si jako Příbram dovolit takový luxus nedat takovou šanci," řekl příbramský trenér Josef Csaplár.

Po půlhodině hry hosté přidali a v 36. minutě se dočkali vedení. Masopust se obtočil na rohu pokutového území kolem dvou hráčů a přihrál před prázdnou branku Považancovi, který nemohl minout. "Prvních 20 až 25 minut nám vůbec nevyšlo, měli jsme méně ze hry. Ale po prvním gólu to z nás spadlo a potom už jsme jasně dominovali," řekl Považanec.

V první minutě nastavení úvodního dějství si Severočeši náskok pojistili. Na Trávníkův přímý kop si naskočil Chramosta a hlavou překonal Švengera.

"Hra byla vyrovnaná, pak přišel gól na 0:1, to byla kvalita Jablonce. Druhý gól do šatny nedisciplinovanost při standardce, to nás načalo," mínil Csaplár, který po půli dvakrát vystřídal, ale jeho svěřenci na zvrat neměli. Ve 49. minutě ještě Masopust vystřelil nepřesně, dvě minuty nato však za vápnem napřáhl Trávník a povedenou ranou k tyči zvýšil.

Příbram následně zcela odpadla a na její branku se valil jeden útok za druhým. Chramosta ještě mířil mimo, ale v 64. minutě fauloval Skácel a Trávník z penalty přidal čtvrtý gól. Tři minuty poté zkompletoval reprezentační záložník hattrick, když s klidem zakončil další kombinační akci do otevřené domácí obrany.

"Když jsem dal druhý gól, chtěl jsem jít po hattricku celkem dost. Jsem za něj hrozně rád," pochvaloval si Trávník. "Před zápasem jsem střeleckou formu ani moc necítil. Trochu jsem se bál, že když byla repre pauza, mohla by mě i opustit. Naštěstí mě však neopustila," dodal s úsměvem.

V 73. minutě Severočeši slavili pošesté. Považanec z přímého kopu z dobrých 30 metrů trefil přesně horní roh a skvostné střele uznale zatleskali i domácí fanoušci. Jablonec vyhrál v Příbrami v lize počtvrté za sebou.

"Když dám gól, většinou to stojí za to. Ale nedávám jich moc. Tomáš Hübschman s Michalem Trávníkem si dělali srandu, že překopnu tribunu, takže jsem rád, že jsem je trochu překvapil a padlo to tam," řekl Považanec.

Nováček z Příbrami za poslední dva duely desetkrát inkasoval. "Myslím, že tým to nesrazí. Dostali jsme tři góly v Ostravě, ve Zlíně, čtyři v Karviné. Rány dostáváme pořád a tým se s tím nějakým způsobem pere," doplnil Csaplár.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Porážka je samozřejmě těžká. Vstoupili jsme do toho podle mě hodně zajímavě, měli jsme zajímavé akce, možnosti a to vše vrcholilo tutovkou do brány, kterou jsme nedali. Nemůžeme si jako Příbram dovolit takový luxus nedat takovou šanci. Hra byla minimálně vyrovnaná, pak přišel gól na 0:1, to byla kvalita Jablonce. Druhý gól do šatny nedisciplinovanost při standardce, to nás načalo. Druhý poločas dal Jablonec nádherné góly, asi jsme tu viděli utkání kola, týdne nebo měsíce. My už jsme se potom nedostali do hry, už jsme nebyli schopni na to odpovědět nějakou kloudnější akcí. Naopak jsme kazili a umožnili Jablonci, kterému narostla křídla, aby si tady zastřílel. Už jsme nebyli schopni to otočit. Pokusili jsme se o to o poločase, kdy přišli dva střídající hráči. Chtěli jsme trochu pozlobit Jablonec směrem dozadu, ale ta kvalita byla na jeho straně. My tomu šli hodně naproti, nebylo to vůbec dobré. Myslím, že to tým nesrazí. Dostali jsme tři góly v Ostravě, ve Zlíně, čtyři v Karviné. Rány dostáváme pořád a tým se s tím nějakým způsobem pere."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsme rádi, že vezeme domů tři body, což pro nás bylo po té reprezentační pauze hodně důležité. Prvních 15 minut jsme ale nebyli tak v pohybu, domácí dobře kombinovali a vytvořili si jednu velkou stoprocentní šanci, kterou neproměnili. Od té doby jsme vzali otěže do svých rukou a hráli jsme naši hru, kterou jsme chtěli hrát - být aktivní dopředu. Dostali jsme se do vedení, což nás uklidnilo. Druhá branka ve 45. minutě nám pak dodala hodně klidu do druhé půle. V poločase domácí vystřídali hned dva hráče, ale my jsme je v druhé půli už do ničeho nepustili. Vstřelili jsme třetí branku, která rozhodla o utkání. Další branky jsou samozřejmě příjemné, pro domácí je to možná kruté. Byly to ale nádherné branky. Pro mě je důležité, že jsme udrželi vzadu nulu. Před těžkým týdnem, který nás čeká, nás to trošku povzbudilo. Jsem rád, že jsme se bodově trošku přiblížili špičce. Výborně hrál nejen Trávník, ale i Považanec nebo Masopust. U Michala je to umocněné tím, že dal tři góly. Je vidět, že je v pohodě, věří si na střely."

1. FK Příbram - FK Jablonec 0:6 (0:2)

Branky: 51., 65. z pen. a 68. Trávník, 36. a 73. Považanec, 45.+1 Chramosta. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Ratajová. ŽK: Trávník, Lischka (oba Jablonec). Diváci: 2618.

Sestavy:

Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Květ, Průcha (46. Pejša) - Hlúpik, Rezek, Mingazov (57. Antwi) - Fantiš (46. Voltr). Trenér: Csaplár.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman (78. Kubista) - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič (68. Acosta) - Chramosta (66. Ikaunieks). Trenér: Rada.