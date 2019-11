Jablonec vyhrál v Karviné 1:0 a poskočil na třetí místo ligy

Karviná - Fotbalisté Jablonce zvítězili v 15. kole první ligy v Karviné 1:0. Severočeši vyhráli v nejvyšší soutěži podruhé za sebou a posunuli se na třetí místo tabulky. Vyrovnaný zápas rozhodl v 77. minutě Martin Doležal. Slezané nezvítězili ani v sedmém domácím zápase ligové sezony a jsou čtrnáctí.

Trenér Karviné Straka vyměnil brankáře a do utkání nasadil Pastornického místo Hrdličky. Nehráli ani Ba Loua s Dreksou, kteří se zranili v předešlém zápase v Českých Budějovicích.

O záchranu bojující Karviná začala aktivně. Po pár sekundách nezpracoval dobře míč Šašinka a nezakončil, v další akci se balon dostal k Petráňovi, ale ten jej také ideálně nepřevzal.

V osmé minutě už přišla gólová šance. Do zakončení se prodral Smrž, kterého zblízka vychytal brankář Hrubý. Odražený balon se dostal ke Galuškovi, ten ale napálil jen spoluhráče Smrže.

Aktivní Galuška na levé straně obrany dělal jablonecké obraně problémy, takže hosté se dostali ke slovu až kolem desáté minuty. Hlavička Kratochvíla byla ale nepřesná. Dál tak útočili hlavně domácí. Petráň ve 20. minutě napřáhl z rohu vápna a těsně minul.

Teprve pak hosté zpřesnili obranu a už si domácí náběhy lépe hlídali. Mohli tak sami podniknout i ofenzivní výpady. Ve 34. minutě střílel po rohu zblízka Doležal, jenže jen do boční sítě.

Ke konci poločasu převzali iniciativu Severočeši, Sýkora po dalším rohu pálil z voleje kousek nad. Pastornický pak zakročil před dotírajícím Doležalem, z dorážky mohl střílet Považanec, ale i on minul.

Karvinští do druhé půle znovu nastoupili velice aktivně a Kouřil těsně nedosáhl na tečovaný centr z rohu. Pak ale hra ztratila tempo a oba týmy hlavně nechtěly udělat chybu.

Jablonec se málem dočkal vedení v 72. minutě, kdy proti Kratochvílovi bravurně zasáhl Pastornický. Na druhé straně Šašinkovou střelu hosté zablokovali a Hanousek už nezamířil přesně.

V 77. minutě přišlo rozhodnutí. Nejvyšší hráč v karvinské obraně Kouřil se nechal přehlavičkovat Doležalem a na jeho umístěný pokus neměl Pastornický nárok. Kouřil se v 89. minutě snažil o reparát, ale zamířil mimo.

Hlasy po utkání:

František Straka (trenér Karviné): "Vsadili jsme na ofenzivnější sestavu a snahu překvapit soupeře. Nástup byl dobrý, byly tam i šance, ale pořád nám schází ta preciznost v předfinální i finální fázi. To jsou momenty, které ovlivňují průběh utkání. Bohužel jsme pak prohráli jednou nezvládnutou situaci v našem vápně, u které jsme tak důslední nebyli. Série bez vstřelené branky je už dlouhá, ale nezbývá než makat a dál se poctivě připravovat tak, abychom tu kletbu už zlomili."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Cestovali jsme do Slezska tento týden už podruhé. V úterý jsme byli v poháru v Opavě, takže týden byl náročný na cestování, ale úspěšný. Do Karviné jsme jeli s respektem, v minulosti jsme tu dvakrát prohráli. Pro domácí to asi bylo jedno z klíčových utkání, o tom svědčila i jejich sestava na dva útočníky. Snažili se hrát hodně do ofenzivy. První půle byla vyrovnaná bez větších šancí, každý tým měl jednu. Viděli jsme hodně soubojové utkání, Hübschman vyhrál hodně soubojů. Ve druhé půli už jsme měli šance, Kratochvílovi chytil gólman gól, byly tam dvě střely Sýkory. Nakonec jsme ten gól dali. Ke konci už jsem chtěl Doležala střídat, měl toho dost i s tou Opavou a zápas stejně směřoval k remíze. Naštěstí jsem ho tam ještě nechal a on dal gól. Třetí místo po polovině základní části je skvělé a hráčům jsem poděkoval."

MFK Karviná - FK Jablonec 0:1 (0:0)

Branka: 77. Doležal. Rozhodčí: Berka - Hájek, Horák. ŽK: Šašinka, Ndefe - Jovovič, Krob. Diváci: 2530.

Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Moravec (46. Čonka) - Smrž, Hanousek - Vukadinovič (76. Lingr), Petráň, Galuška - Šašinka (83. Petkov). Trenér: Straka.

Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič (69. Chramosta), Kratochvíl, Považanec (90. Pilík), Sýkora - Doležal (83. Kubista). Trenér: Rada.