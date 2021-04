Jablonec vyhrál v Budějovicích a na druhém místě zvýšil náskok na Spartu

České Budějovice - Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 29. kole první ligy v Českých Budějovicích 2:0, když oba jejich góly vstřelil už v úvodním dějství Martin Doležal. Severočeši vyhráli čtyři z posledních pěti duelů nejvyšší soutěže a na druhém místě neúplné tabulky mají čtyřbodový náskok na třetí Spartu, která ale odehrála o dvě utkání méně. Dynamo v lize už 11 zápasů nezvítězilo a zůstalo na 12. příčce.

Utkání začalo opatrně, ale Jablonec byl prakticky od úvodu aktivnější. Svou převahu potvrzoval v první části zápasu rohovými kopy a když v 17. minutě zahrával pátý, proměnil jej ve vedoucí branku. Krobův roh prodloužil na první tyči Kratochvíl, čímž vytvořil ideální pozici pro Doležala, jenž snadno vstřelil gól.

Domácím se příliš nedařilo. Mršičovi v relativně nadějných situacích několikrát chybělo lepší zpracování. Ve 30. minutě se zase uvolnil Brandner, připravil solidní pozici pro Čavoše, ale českobudějovický kapitán přestřelil.

Jablonci navíc před pauzou usnadnil pozici chybou stoper Dynama Havel. Jeho nepřesnou a navíc také pomalou zpětnou přihrávku na brankáře Vorla vystihl Doležal a ve 43. minutě po kličce s klidem přidal druhý gól. Zkušený útočník se podruhé v ligové sezoně trefil dvakrát v jednom utkání. Hosté mohli ještě před pauzou navýšit vedení, ale pár desítek sekund po Doležalově brance Pleštil technickým lobem mířil těsně nad břevno.

"Z naší strany byl dobrý hlavně první poločas. Byli jsme hodně v pohybu, měli jsme míč. Kdyby dal těsně před přestávkou Pleštil na 3:0, bylo asi rozhodnuto," uvedl na on-line tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

"Utkání se rozhodlo v prvním poločase. Věděli jsme, že proti nám bude stát soupeř, který má kvaltu a formu. Proto jsme chtěli hrát aktivně a hlavně nedělat chyby. Jenže při prvním gólu jsme neubránili standardní situaci a druhou branku jsme soupeři vlastní chybou nabídli sami," řekl trenér Dynama David Horejš.

Kouč Jihočechů se snažil ve druhém poločase svůj tým probrat a postupně na trávník poslal ze střídačky ofenzivní náhradníky Mészárose a Diopa. Jenže první jmenovaný v 62. minutě vypálil vedle a Diop o 10 minut později střelou po zemi také těsně minul.

Domácí už zápas zdramatizovat nedokázali. I proto, že Mészáros v 86. minutě trefil jen břevno. "V tu chvíli při nás stálo trochu i štěstí. Ale jinak zápas odehrála obrana velmi dobře a celý tým si sáhl na dno," uvedl Rada.

Dynamo prohrálo počtvrté z posledních pěti kol. Naopak Jablonec bodoval v lize už devětkrát za sebou. "O druhém místě se zatím nebavíme. Chceme zůstat co nejvíce nahoře a uvidíme, na co to bude stačit," dodal Rada.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Utkání se rozhodlo v prvním poločase. Věděli jsme, že proti nám bude stát soupeř, který má kvalitu a formu. Chtěli jsme hrát aktivně a hlavně nedělat chyby. Jenže při prvním gólu jsme neubránili standardní situaci a druhou branku jsme soupeři vlastní chybou nabídli sami. Ve druhém poločase jsme se sice zvedli, měli jsme nějaké šance. Ale soupeř hrál dobře a výsledek si uhlídal. Psychika hraje velkou roli, je na nás vidět, že jsme dlouho nevyhráli. Proto máme v přechodové fázi hodně ztrát, často si to při rozehrávce sami komplikujeme. Ale tak to ve fotbal je. Jestli nejsem psychicky odolný, nemůžu hrát na takové úrovni."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsme rádi, že máme tři body. Z naší strany byl dobrý hlavně první poločas. Byli jsme hodně v pohybu, měli jsme míč. Kdyby dal těsně před přestávkou Pleštil na 3:0, bylo asi rozhodnuto. Věděli jsme, že domácí tam po přestávce pošlou někoho čerstvého, což se stalo. Ale větší šanci si nevypracovali, jen jednou se to po jejich střele otřelo o břevno, to u nás stálo štěstí. Kolem 75. minuty jsme se trošku víc zatahovali, začali jsme bránit a tím jsme domácí pustili trochu do tlaku. Ale na druhou stranu jsem věděli, že Budějovice nebudeme celý zápas přehrávat. Dobře jsme to ustáli, obrana zahrála dobře a celý tým si hrábl na dno. Pro nás bylo nezvyklé počasí, protože v Jablonci je plus dva stupně a tady 17 nad nulou. O druhém místě se zatím nebavíme. Chceme zůstat co nejvíce nahoře a uvidíme, na co to bude stačit."

Dynamo České Budějovice - FK Jablonec 0:2 (0:2)

Branky: 16. a 43. Doležal. Rozhodčí: Orel - Šimáček, Melichar - Adam (video). ŽK: Čavoš - Zelený, Schranz, Kratochvíl. Bez diváků.

Sestavy:

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Havel, Novák - Brandner, Javorek, Čavoš (82. Valenta), Vais (46. Mészáros), Mršič (63. Diop) - Alvir. Trenér: Horejš.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Kubista, Zelený, Krob - Pleštil (77. Smejkal), Považanec, Kratochvíl (90. R. Hrubý), Jovovič (87. Hübschman) - Schranz - Doležal (90. Chramosta). Trenér: Rada.